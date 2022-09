“Isola dei Famosi”, ex naufrago arrestato. Chi è Franco Terlizzi

Fonte: IPA Arrestato l'ex naufrago dell'"Isola dei famosi"

Franco Terlizzi, l’ex pugile e volto noto della televisione, è stato arrestato dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della guardia di finanza insieme ad altre 12 persone nella mattinata del 6 settembre; l’ex protagonista del reality l’Isola dei Famosi nell’edizione del 2018, quindi, sarebbe finito nei guai: i dettagli della sua vita e i motivi dell’arresto.

Chi è Franco Terlizzi

Classe 1962, Franco Terlizzi è nato il 7 marzo a Bitonto e fin da piccolo si è dedicato alla boxe fino a diventare professionista nella categoria Massimi Leggeri. Il sessantenne, diventato noto al pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione alla tredicesima edizione del reality l‘Isola dei famosi condotta da Alessia Marcuzzi (nel 2018), si è ritirato dal programma dopo poco più di due mesi di permanenza e dopo aver partecipato e vinto alla prima fase con Saranno Isolani, in gara contro nomi come Asia Valente e Valerio Schiavone.

In quell’edizione, vinta da Nino Formicola, l’ex pugile si era fatto conoscere dal pubblico attraverso il suo carattere fumantino. Erano stati tanti, infatti, i litigi con gli altri naufraghi dell’edizione (uno tra i tanti, con Jonathan Kashanian); i compagni d’avventura lo hanno accusato di falsità durante il suo percorso, ma i motivi dell’abbandono di Terlizzi è stato un altro: attraverso un comunicato stampa, infatti, era stato reso noto che Franco Terlizzi avesse abbandonato il reality in seguito ad un malore, probabilmente dovuto al forte stress e alla grande perdita di peso. Proprio per questo, avrebbe dovuto fare una serie di controlli medici e non era prevista la possibilità di rientrare in gioco una volta ripristinato il suo stato di salute.

Dopo l’esperienza in televisione, Terlizzi non è più tornato nell’ombra e attualmente è un personal trainer con grande seguito sui social, gli stessi sui quali pubblica video e foto di allenamenti anche insieme a suo figlio Michael Gabriel, anche lui protagonista dell’Isola con i suoi interventi dallo studio e successivamente come concorrente al Grande Fratello VIP oltre che per la partecipazione a Uomini e Donne.

Michael non è l’unico figlio di Franco Terlizzi: dal matrimonio dell’ex pugile con Ketty, la donna con la quale condivide la vita da oltre trent’anni, è nata anche un’altra figlia, Camilla.

Franco Terlizzi, i motivi dell’arresto

Durante la mattina del 6 settembre, l’ex naufrago dell‘Isola dei Famosi Franco Terlizzi è stato arrestato a seguito di una complicata e delicata indagine coordinata dalla dda milanese e condotta dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della Gdf di Milano e Pavia, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma. Le indagini, che si sono occupate per molto tempo di questioni riguardanti la ‘Ndrangheta, hanno portato a galla, tra i tanti, anche il nome dell’ex pugile e attuale personal trainer.

Secondo quanto riportato anche da ANSA, Terlizzi sarebbe uno dei prestanome del figlio del boss della Comasina, morto a gennaio. Il suo nome, per via della sua partecipazione in tv, ha ovviamente subito fatto il giro del web tra quelli delle altre 12 persone arrestate come lui, ma al momento non si hanno troppi dettagli sulla vicenda.