La Volta Buona, pagelle 7 ottobre: Corinne Clery coraggiosa sul figlio (8), Caterina Balivo fra commozione e gossip (9)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Caterina Balivo torna in onda su Rai Uno con La Volta Buona in una puntata ricca di rivelazioni ed emozioni forti. Gli ospiti in studio infatti hanno affrontato il tema dell’infedeltà, parlando di amori finiti, ma anche tradimenti da parte di amici o figli. Storie importanti e spesso poco conosciute che hanno emozionato la conduttrice e fatto discutere.

Corinne Clery commuove Caterina Balivo. Voto: 8

Fra gli ospiti in studio de La Volta Buona, Corinne Clery che ha parlato di tradimenti che non riguardano solo la coppia, ma anche i figli. L’attrice ha svelato di non parlare con il figlio Alexandre da ben 8 anni. Una scelta arrivata dopo un litigio e un allontanamento che ha portato persino ad uno scontro legale. Corinne ha infatti raccontato di aver fatto di tutto per conquistare l’affetto del figlio, arrivando a donargli la sua casa, sino a quando Alexandre avrebbe deciso di mandarla via, chiudendo i rapporti con lei.

“Mi sono sentita tradita e umiliata – ha confessato Corinne, senza nascondere il suo enorme dolore -. E li ho capito che tutto quello che avevo fatto era stato per comprare l’amore di mio figlio”. Parole che hanno colpito molto Caterina Balivo che ha nascosto a fatica l’emozione. “Fa molta impressione sentire dire queste frasi”, ha commentato. Prima di chiedere alla Clery se volesse vedere un servizio in cui apparivano delle immagini dell’attrice con suo figlio da piccolo.

“Se il servizio ti fa male non lo mando in onda”, ha detto. Ma la Clery ha acconsentito. “Almeno vedrò bei ricordi”, ha chiarito.

Nathalie Guetta racconta la fine del matrimonio (con ironia). Voto: 7

Caterina Balivo ha voluto in studio per parlare di tradimenti anche Nathalie Guetta. L’attrice e star di Don Matteo non ha mai nascosto di aver avuto una vita sentimentale piuttosto turbolenta, segnata da diversi tradimenti. L’attrice infatti è stata sposata con un cubano che, due giorni dopo le nozze “è fuggito”, come ha svelato lei stessa. Il secondo matrimonio invece è durato 5 anni, ma è stato comunque segnato da un finale doloroso.

Nonostante le esperienze negative, Nathalie non ha mai perso il suo sorriso e la sua grande ironia. Nello studio de La Volta Buona, l’attrice ha portato la sua allegria e gli aneddoti sulla famiglia che hanno fatto sorridere gli ospiti e la conduttrice.

Milena Miconi vittima di un truffatore. Voto: 7

Difficile anche l’esperienza di Milena Miconi che ha rivelato di essere rimasta vittima di un truffatore. La showgirl ha rivelato che, quando era all’apice del successo e single, iniziò una relazione con un uomo che, a quanto pare, non era chi diceva di essere. “All’inizio sembrava tutto bellissimo – ha spiegato – poi è accaduto qualcosa. Ho cominciato a capire che qualcosa non tornava. Quello che raccontava non coincideva con la realtà. Poi è arrivato a chiedermi dei soldi”. Una truffa in piena regola e ricatti da cui l’attrice è riuscita a sfuggire con difficoltà.

Nataly Ospina e l’amore per Ezio Greggio. Voto: 6

Caterina Balivo ha poi accolto nel divano con i suoi ospiti anche Nataly Ospina, fidanzata di Ezio Greggio. I due si sono conosciuti durante un Festival dedicato al cinema e da allora non si sono più lasciati. Una amore forte, vissuto lontano dai riflettori, e segnato – purtroppo – anche da alcune critiche per via dei 35 anni di differenza d’età fra i due.

“Abbiamo condotto insieme un suo Festival e lì è scoccata la scintilla: è un uomo simpatico, empatico, molto intelligente ed ha saputo conquistarmi – ha raccontato Nataly, che ha voluto rispondere a chi critica il loro amore -. Dicono che sto con lui per soldi, che non è vero amore… Le solite cose e diciamo che ci sono abituata; prima di conoscerlo lavoravo sui social quindi non devo convincere nessuno, va bene così”.

Nonostante tutto la storia procede a gonfie vele e Nataly non potrebbe essere più felice. “Quest’anno è stato di cambiamento, siamo andati a convivere praticamente subito e quindi la mia quotidianità è cambiata. Lo seguo sempre fra tv e teatro”, ha confessato alla padrona di casa.

Andrea Sannino si confessa sulla moglie e sulla nascita di Abbracciame. Voto: 8

Musica e confidenze hanno invece caratterizzato l’intervista di Andrea Sannino. Il cantante ha raggiunto il salotto di Caterina Balivo per parlare della sua carriera, ma anche della sua vita privata. L’artista ora aspetta il terzo figlio dalla moglie Marinella, ma non sempre fra i due le cose sono andate benissimo come oggi. Sannino ha infatti rivelato a Caterina Balivo di aver lasciato Marinella per un anno. “Avevo raggiunto il successo – ha raccontato -. Ero molto impegnato con il lavoro e mi concentravo solo su quello”.

Da quella separazione, seguita poi da un riavvicinamento del cantante con la compagna, è nata una delle sue canzoni più famose, Abbracciame. Una hit che Sannino ha cantato in studio a La Volta Buona, insieme a tanti altri successi capaci di emozionare e raccontare in modo straordinario la forza dei sentimenti.

Caterina Balivo fra gossip ed emozioni forti. Voto: 9

Ma a dominare la scena, ancora una volta, è Caterina Balivo, splendida padrona di casa. La conduttrice ha saputo costruire, una puntata dopo l’altra, un programma che è cucito perfettamente su di lei. La presentatrice chiacchiera con i suoi ospiti come farebbe un’amica, emozionandosi e lasciandosi catturare dai racconti. Si commuove per Corinne Clery, ferita dal figlio, e canta insieme ad Andrea Sannino, commenta poi i gossip riguardo l’addio dei Coma Cose.

Parla del nuovo amore di Emanuele Filiberto, dopo l’addio alla moglie, e della fine della relazione fra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. “Dopo 17 anni dispiace a tutti noi che sia finita – ha detto, parlando del conduttore di Temptation Island -. Li abbiamo visti crescere entrambi sia dal punto di vista professionale che privato”. Parole che hanno in qualche modo riassunto il sentimento popolare di questi giorni. Insomma, Caterina una di noi!