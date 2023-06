Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso non si dà pace: le sue parole sulla rottura

Fonte: IPA/Getty Images Amori finiti e divorzi vip: le coppie scoppiate nel 2023

Non è mai facile affrontare una rottura, specialmente quando questa è sulla bocca di tutti: lo sa bene Lorenzo Amoruso, che è tornato a parlare della fine dell’amore con Manila Nazzaro, oggi legata sentimentalmente a Stefano Oradei, volto di Ballando con le stelle. L’ex calciatore non si è risparmiato, rivolgendo parole durissime alla sua ex compagna.

Lorenzo Amoruso non si rassegna: le parole sulla rottura con Manila Nazzaro

Sebbene sia passato qualche mese dalla fine del loro amore, è evidente che le ferite bruciano ancora per Lorenzo Amoruso, che è tornato a parlare della rottura con Manila Nazzaro. L’ex calciatore si è lasciato andare a pesanti dichiarazioni a Oggi, raccontando gli ultimi momenti della loro storia.

“Potrei dire tante cose ma la cattiveria con la quale questa persona mi ha trattato tenendomi lontano tre mesi e mezzo, dicendomi ‘fatti curare’ e ‘sei malato’ solo perché passavo un po’ di tempo con la Playstation”, ha confessato al settimanale.

Il loro amore è andato avanti per sei anni prima di naufragare, e sembrava forte e solido: insieme avevano superato tante difficoltà, dalla partecipazione a Temptation Island alla perdita di un figlio – Manila Nazzaro ha più volte parlato del suo aborto in tv – ma piano piano la fiamma del sentimento si è spenta, portandoli alla rottura definitiva.

Una rottura però che Amoruso non ha mai accettato, professandosi innamorato in più di un’occasione. “Ho scoperto che piangeva e parlava sui giornali di matrimonio. Abbiamo litigato è vero. Io ho pianto una settimana intera. Ci sono state delle problematiche però non può dare delle responsabilità solo a me facendomi passare per una persona cattiva”, ha dichiarato senza nascondere una certa amarezza.

E poi ha aggiunto, non senza rabbia: “Ha fatto tutto lei, allora scordati di me, non ne parlare più. Hai deciso di abbandonare il nostro progetto di vita e quindi fai le tue interviste senza parlare di me. Non mi sarei mai aspettato che la signora Nazzaro dopo pochi giorni dalla rottura – probabilmente già da prima – si frequentava con un altro. Ci sono le prove e credo che a Roma lo sappiano tutti che si sta frequentando con uno”.

Manila Nazzaro ha voltato pagina: la storia con Stefano Oradei

L’altro a cui si riferisce Lorenzo Amoruso è Stefano Oradei, volto noto al grande pubblico per essere uno dei ballerini di Ballando con le stelle. I due sono apparsi per la prima volta insieme a Roma qualche settimana fa, concedendosi ai flash dei fotografi.

Manila del resto non ha più nessuna intenzione di nascondere il suo nuovo amore e vivere questa nuova storia alla luce del sole. Del resto non ne ha fatto nessun mistero, spiegando in diverse occasioni di aver chiuso un capitolo importante e di aver voltato pagina: “Chiedetemi se sono felice, perché la risposta è ‘sì’“, aveva dichiarato al settimanale Confidenze.

“Sono super contenta, sto benissimo e mi sento piena di energia e di entusiasmo. Ho letteralmente rivoluzionato la mia vita e c’è voluto coraggio, perché l’ho fatto senza certezze sul futuro”, aveva spiegato, ritrovando la forza di ricominciare.