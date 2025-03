Lorenza Mario, ex Bagaglino, ha oggi 55 anni: ecco com'è cambiata la sua vita dagli anni '90 a oggi, dalla televisione al mondo dei musical e degli spettacoli teatrali

Lorenza Mario è una celebre showgirl italiana, nata a Camposampiero il 9 ottobre 1969. Una carriera molto varia nel mondo dello spettacolo, la sua, con inizi nel campo del ballo. Era infatti una danzatrice professionista nella compagnia Veneto Balletto. Da qui al teatro e poi alla televisione il passo è stato breve. Ecco come sono cambiate oggi la sua professione e vita privata.

Chi è Lorenza Mario: la carriera oggi

L’esordio teatrale per Lorenza Mario è giunto nel 1990 con La sorpresa dell’amore. In questa stessa fase ha iniziato a imporsi nel panorama televisivo, prendendo parte a programmi come Acqua calda, Il grande gioco dell’oca e Buona Domenica.

Innegabilmente, però, il Bagaglino è stato lo show che le ha donato maggiore visibilità e riconoscibilità. Ha partecipato a più edizioni dell’amatissimo programma satirico, per poi recitare anche in alcune produzioni per il piccolo schermo, come Cascina Vianello e Provincia segreta 2.

In seguito si è poi dedicata con successo al mondo del teatro, con sguardo rivolto in particolar modo ai musical. Ha interpretato numerosi ruoli di gran prestigio, recitando in produzioni italiane di Chicago e Aggiungi un posto a tavola, ad esempio.

Abbiamo poi potuto vederla a metà anni Duemila a Tale e Quale Show, così come ad Amici di Maria De Filippi, dove ha tenuto una masterclass sul musical. Considerando le sue doti canore, infine, ha anche intrapreso una carriera musicale, secondaria però rispetto al teatro. Nel 2018 è infatti stato pubblicato il suo singolo È così che io vorrei.

Carlo Conti l’ha voluta nuovamente, dopo il successo con Tale e Quale, nel suo nuovo programma, dal titolo Ne vedremo delle belle. Una sfida tra showgirl, alla quale Lorenza Mario non poteva mancare.

Lorenza Mario, vita privata

Tanto variegata è stata la carriera di Lorenza Mario, quanto ricca lo è stata la sua vita privata. Al netto del fatto d’aver tentato di mantenere un certo riserbo, sappiamo che nel 2001 ha sposato Alessandro Safina. Anche lui un artista impegnato a teatro, essendo un ben noto tenore.

La coppia ha avuto un figlio, Pietro, nato un anno dopo le nozze, nel 2002. Il loro matrimonio è però giunto al termine al traguardo del primo decennio. La coppia si è così separata e attualmente Lorenza Mario è legata sentimentalmente all’imprenditore Federico Piron. Un amore decisamente duraturo, dal momento che la coppia è nata nel 2011.

Non una relazione vissuta sotto le luci dei riflettori, però, come del resto quella precedente. Sul fronte social, del resto, Lorenza Mario ha trovato la giusta via di mezzo tra privato e pubblico. Condivide infatti pochi scorci della sua vita intima.

Segreto di bellezza

Ha oggi 55 anni Lorenza Mario e la sua bellezza è rimasta intatta. Il segreto? Non è di certo la dieta. Ha ammesso d’essere un’amante del buon cibo, che l’ha aiutata mentalmente durante la terribile fase del Covid. Ha cucinato tanto, mangiato altrettanto e sperimentato.

Ciò che l’aiuta a tenersi giovane è invece lo sport. È una grande appassionata ed è costantemente in movimento. Vive in una casa immersa nella campagna padovana e ha una stanza adibita a palestra. Il suo tempio privato per ricalibrarsi e sentirsi bene con se stessa.