Lorenza Licenziati, chi era la giornalista morta a 58 anni: la carriera e l’amore per Napoli

123RF Addio a Lorenza LIcenziati

Si è spenta all’età di 57 anni Lorenza Licenziati, storico e amatissimo volto delle emittenti locali partenopee. Una perdita che lascia un vuoto incolmabile in chi, per anni, l’ha seguita con affetto e stima. Il prossimo 30 aprile avrebbe compiuto 58 anni, un traguardo che purtroppo non ha potuto festeggiare. Con la sua scomparsa, perdiamo una grande professionista della comunicazione, ma anche di una donna solare, che sapeva entrare nelle case dei telespettatori in punta di piedi, con grazia, competenza e un sorriso che difficilmente verrà dimenticato da chi ha incrociato il suo cammino.

Morta Lorenza Licenziati, l’addio commosso dei figli

L’annuncio della sua prematura scomparsa è stato affidato ai social network, attraverso un messaggio toccante rilasciato dalla famiglia. A scriverlo sono stati i suoi tre figli, Raffaele, Maria Clara e Alessandro, che hanno voluto condividere questo momento di dolore con le tantissime persone che volevano bene alla loro mamma. Le parole che hanno scelto sono state accompagnate da una bellissima fotografia che li ritrae tutti insieme, stretti in un abbraccio indissolubile.

I suoi ragazzi hanno anche ricordato il suo grande coraggio, perché Lorenza ha lottato fino alla fine con tutte le sue forze, affrontando la malattia senza mai perdere quella positività luminosa che l’ha accompagnata fino alla fine. I figli hanno inoltre ringraziato il pubblico per l’ondata di affetto ricevuta in queste ore difficili, promettendo di comunicare al più presto i dettagli per darle l’ultimo saluto.

“Lorenza se ne è andata, stretta a noi come in questa foto. Nostra mamma ha combattuto con tutte le sue forze e con il sorriso sulle labbra come l’avete sempre vista. So che molti di voi le stanno scrivendo, vi ringraziamo per la vicinanza che le avete mostrato e quando sapremo vi faremo sapere come e quando darle un ultimo saluto. Con immenso dolore, i suoi amori immensi: Raffaele, Maria Clara ed Alessandro”.

Una carriera spesa per il territorio

Il percorso professionale di Lorenza Licenziati è stato un lungo e appassionato viaggio dedicato alla valorizzazione della sua terra. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Motorie, aveva trovato la sua vera vocazione nel mondo dell’informazione e dell’intrattenimento televisivo. I suoi primi passi importanti li ha mossi a Canale 21, una delle emittenti storiche e più radicate in Campania.

Qui ha saputo farsi apprezzare per la sua instancabile dedizione, diventando giornalista pubblicista e consolidando un legame speciale e duraturo con il pubblico. Negli ultimi anni, dimostrando di sapersi reinventare, aveva concentrato le sue energie sui nuovi media. Il suo format web “In Città” era diventato un punto di riferimento per scoprire e promuovere gli eventi culturali e sociali di Napoli e dell’intera Regione. Lorenza raccontare la città, la viveva e la esaltava, mossa da un amore viscerale per le sue radici.

La sua sensibilità umana è rimasta intatta fino agli ultimi istanti. Solo pochissimo tempo fa, lo scorso 2 aprile, Lorenza aveva voluto utilizzare il suo profilo Facebook per dedicare un commosso omaggio a Gianfranco Caliendo. La scomparsa del musicista ed ex frontman de Il giardino dei semplici, avvenuta a 70 anni, l’aveva profondamente colpita.