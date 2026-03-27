Un posto al sole, le anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile 2026: Nunzia colta da malore

Ufficio stampa Rai Nunzia, "Un posto al sole"

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 30 marzo al 3 aprile ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Negli appuntamenti della settimana precedente si è riaperto il capitolo criminale intorno alla figura di Eduardo: qualcuno sospetta che sia tornato a operare con la banda dei fratelli Esposito. Le tensioni familiari hanno spinto Diego a mostrarsi per la prima volta severo nei confronti di Lorenza, rimproverandola per i continui ritardi al lavoro, mentre l’energica presenza di Monica ha riportato un momento di vivacità a Palazzo Palladini.

Ornella prova a portare un po’ di novità nella routine di Raffaele, mentre la vicinanza tra Lorenza e Diego accende sospetti e tensioni. Dopo aver visto Eduardo con Angelo, la curiosità investigativa di Grillo si fa più intensa e spinge a guardare con sospetto anche a figure come Damiano. In casa, Cristina continua a essere fonte di problemi, scontrandosi anche con Marina.

Roberto cerca di ricucire un rapporto con la figlia, mentre Greta è alle prese con il ritorno di un uomo che ha segnato il suo passato sentimentale. Tra preparativi e imprevisti, i legami tra le due famiglie si intrecciano in vista del matrimonio di Niko e Manuela, con richieste inaspettate e chiarimenti che coinvolgono anche personaggi come Massaro, Mariella, Pino e Rosa.

Anticipazioni della settimana dal 30 marzo al 3 aprile

Lunedì 30 marzo 2026

Gianluca si sfoga con Rossella per i segnali contrastanti che riceve da Anna; Alberto, sapendo che la ragazza sta per lasciare Napoli, non resiste alla tentazione di rivederla. Serena decide di non dire nulla alla famiglia circa la presenza di Maurizio, il padre delle gemelle, ma inizia a cercarlo per capire perché sia tornato proprio ora. Intanto Cerruti cerca di dissuadere Mariella dall’aiutare Massaro, ma lei sembra irremovibile, anche a rischio di mettersi nei guai con Bice.

Martedì 31 marzo 2026

Determinato a non rinunciare ad Anna, Alberto le imporrà di troncare i rapporti con Gianluca; quest’ultimo però avrà un’intuizione sul perché della rottura. Eduardo organizza i dettagli di un nuovo colpo, reintegrando anche Rino nella squadra. Damiano non si rassegna per la perdita del caso, ma Grillo sembra vicino a risolverlo. Sull’altro fronte, sobillata da Leo, Cristina decide di non partire con Roberto e Marina; quando Roberto cerca il supporto di Greta, nasce in lui il sospetto che ci sia un motivo più profondo dietro l’allontanamento della donna dalla figlia.

Mercoledì 1 aprile 2026

L’amicizia tra Leo e Valentina e Cristina mostra crepe: non è così genuina come sembrava. Roberto, avendo intuito che Greta ha un amante, la mette di fronte alle sue responsabilità. Nonostante l’imminente partenza da Napoli, Anna e Alberto promettono di continuare a vedersi di nascosto da Gianluca, che dovrà fare i conti con un dolore inatteso. Mariella, con cautela, cerca di capire se anche Bice provi nostalgia per il loro matrimonio.

Giovedì 2 aprile 2026

Arriva il giorno della rapina: Eduardo e gli Esposito sono pronti ad entrare in azione, ma Grillo è sulle loro tracce pronto a coglierli sul fatto. Clara e Rosa, in visita da Giulia, notano che Nunzia non sta bene e si mettono in allarme per l’improvvisa emergenza. Roberto e Marina decidono di partire per una breve vacanza da soli, mentre Cristina, rimasta in casa, accetta l’idea di organizzare una festa, istigata da Leo e Valentina. Renato non si rassegna all’idea che Raffaele passi la Pasqua lontano da Palazzo Palladini e coinvolge Jimmy e Bianca per cambiargli idea.

Venerdì 3 aprile 2026

Clara corre in ospedale con Nunzia, e Eduardo, a un passo dall’agire con la banda, si trova di fronte a un difficile dilemma che potrebbe cambiare i piani della rapina. Renato insiste per convincere Raffaele a non partire per Pasqua, mettendo in atto stratagemmi per farlo restare. Un’incomprensione con i collaboratori offre invece a Michele lo spunto per riflettere sulle sfide del suo nuovo ruolo in radio.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Conflitti sentimentali e triangoli a rischio – Le relazioni si complicano: la storia fra Anna, Alberto e Gianluca genera tensioni e scelte che mettono alla prova amicizie e fiducia.

Una rapina imminente – La trama criminale guidata da Eduardo e dalla banda degli Esposito si avvicina al momento clou, mentre Grillo prova a interferire e a prevenire il colpo.

Segreti e ritorni dal passato – Il ritorno di figure come Maurizio riapre ferite e misteri familiari, spingendo personaggi come Serena a voler fare chiarezza.

Manipolazioni e false amicizie – L’influenza di Leo e Valentina su Cristina mette in dubbio la genuinità di alcune relazioni e genera scelte impulsive che ricadono su famiglie e coppie.

Verità nascoste che emergono – Sospetti sull’esistenza di amanti o relazioni nascoste (come il caso di Greta) causano confronti e riallineamenti nei rapporti personali e professionali.

Emergenze familiari e scelte improvvise – Improvvise condizioni di salute di personaggi come Nunzia e gli imprevisti legati a matrimoni e lauree costringono i protagonisti a decisioni rapide e a gestire sorrisi e crisi.

Contrasti lavorativi e nuove responsabilità – Problemi sul lavoro e incomprensioni, come quelli vissuti da Michele o dalle attività di Lorenza, spingono a riflessioni sulle responsabilità e sul futuro professionale.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dal 23 al 27 marzo.