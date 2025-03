Fonte: IPA Adriana Volpe

Deve ancora partire ma fa già mormorare il nuovo programma tv di Carlo Conti: Ne vedremo delle belle, l’inedito show del sabato sera di Rai1 che coinvolge alcune note soubrette. Tra queste Adriana Volpe, che negli ultimi anni si è fatta conoscere anche come protagonista del Grande Fratello Vip, che pare non abbia instaurato un bel rapporto con le colleghe tanto che si parla già di tensioni e malumori dietro le quinte.

Tensioni a Ne vedremo delle belle per colpa di Adriana Volpe?

Stando ad un’indiscrezione riportata dal settimanale Oggi, Adriana Volpe punterebbe alla vittoria della prima edizione di Ne vedremo delle belle e per questo non starebbe facendo gruppo con le altre partecipanti allo show. “Le altre sembrano mal digerire la sua ambizione, durante le prove cresce la tensione”, fa sapere la rivista.

Per ora nessuna conferma o smentita da parte della diretta interessata o di Carlo Conti. In un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv ha però parlato nei giorni scorsi di “un clima molto goliardico, sembriamo dieci studentesse in corriera in vacanza. Abbiamo preso questo programma con spirito pur restando concentrate sul risultato. Tendenzialmente siamo lì per divertirci”.

Bocche cucite anche da parte delle altre showgirl. Tutte tranne Angela Melillo, che ha negato sui social questo clima conflittuale. Si tratta dunque dell’ennesima malelingua alla vigilia di un programma che sta destando parecchia curiosità?

Come funziona Ne vedremo delle belle

Ne vedremo delle belle è una trasmissione dedicata prettamente alle showgirl che hanno caratterizzato la televisione degli anni Novanta e dei primi anni Duemila. Una sorta di ibrido tra Ora o mai più e Tale e Quale Show, entrambi ideati da Carlo Conti con il suo team di autori.

Nel cast, oltre alle già citate Adriana Volpe e Angela Melillo ci sono anche: Valeria Marini, Pamela Prati, Lorenza Mario, Carmen Russo, Matilde Brandi, Laura Freddi, Patrizia Pellegrino e Veronica Maya.

Cosa accadrà durante ogni puntata? Il pubblico sarà intrattenuto da una serie di sfide. Le 10 showgirl chiamate a prendere parte alla trasmissione si dovranno infatti cimentare in varie esibizioni.

Una sorta di ritorno a scuola, ma per starlette. Le materie previste sono cinque. Adriana Volpe e colleghe dovranno cantare, ballare, mescolare queste due doti nella categoria musical, sostenere delle interviste e poi sopportare la materia “derby”, ovvero una sfida a sorpresa.

Ogni gara vedrà due concorrenti sfidarsi, scelte di volta in volta da un meccanismo del tutto casuale. Tutto ciò avverrà sotto lo sguardo attento di una giuria. Quest’ultima sarà fissa, dunque sempre composta da tre elementi: Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano.

Ne vedremo delle belle segue lo stile dei programmi di Carlo Conti e lo scopo è indubbiamente quello di offrire uno spettacolo all’insegna della leggerezza e della spensieratezza e soprattutto in grado di coinvolgere tutta la famiglia.

“Ne vedremo delle belle è la dimostrazione di quanto ancora una serie di soubrette straordinarie siano in piena forma e in piena attività e magari non devono trovarsi solo a fare Tale e Quale e il Grande Fratello, ma hanno anche un loro show a disposizione. Io l’ho definito show-talent perché prima è show, poi è talent”, ha detto il conduttore toscano.