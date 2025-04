Fonte: IPA Luciana Littizzetto

Ancora una volta Fabio Fazio è riuscito a intervistare un ospite dal calibro internazionale. Si tratta di Whoopi Goldberg, protagonista della puntata del 13 aprile 2025 di Che tempo che fa. Nell’episodio il conduttore televisivo ha dialogato anche con Giorgio Panariello e non sono mancati i siparietti divertenti.

Giorgio Panariello inedito. Voto: 7

Ad aprire la pagina dedicata allo spettacolo della puntata di Che tempo che fa del 13 aprile 2025 è stato Giorgio Panariello che ha presentato il suo nuovo lavoro cinematografico, Incanto, un film che parla della magia del circo e in cui lui interpreta un ruolo drammatico. Nella pellicola il comico presta il volto a un clown bianco e subito ha preso la balla al balzo per lanciare una frecciatina all’amico Carlo Conti: “Avevo chiesto a Carlo Conti di fare il clown nero ma era impegnato a Sanremo”.

Ma anche nei confronti dei produttori del film Giorgio Panariello ha avuto parole piene d’ironia: “Volevo ringraziare i produttori. Quando comincia a far caldo, escono i miei film. Non andate al mare andate al cinema”. In ogni caso l’attore è sembrato molto orgoglioso di questo suo ruolo inedito: “Vedono in me qualcosa di più rispetto al comico”. Stupendo un po’ tutti l’attore ha raccontato anche la sua parte più sensibile: “Mi commuovo davanti alla locandina”.

Whoopi Goldberg in vacanza. Voto: 7

In ogni puntata di Che tempo che fa Fabio Fazio riesce a sorprendere i suoi telespettatori con degli ospiti eccezionali e, spesso, dal successo planetario. Così è stato anche nella puntata del 13 aprile 2025 dello show televisivo in cui il conduttore ha avuto la possibilità d’intervistare Whoopi Goldberg. L’attrice hollywoodiana, appena entrata nello studio televisivo, si è detta un po’ interdetta per la presenza del tavolo acquario, informandosi a lungo sulla salute dei pesci: “Chi se ne occupa?”.

In seguito si è passati al racconto della sua vita, dell’amore per l’Italia e della sua carriera lavorativa, cominciando dal suo primo lavoro come truccatrice di defunti: “Facevo i soldi con i morti”. Whoopi Goldberg ha dimostrato anche tutta l’ironia che la contraddistingue raccontando la risposta che ha sempre proposto a tutti coloro che si sorprendevano del fatto che si candidasse per dei ruoli di personaggi bianchi: “Ma sei nera? E la mia risposta era ‘Davvero?’, sembra che la gente non si rendesse conto che io sapessi di essere nera. Sembrava una sorpresa per loro”.

Ma alla domanda irriverente di Fabio Fazio su Donald Trump l’attrice ha preferito glissare ricordando di essere in vacanza in Italia e lontana, in questo momento, dal suo lavoro come conduttrice di un talk show.

Luciana Littizzetto senza limiti. Voto: 10

Dopo alcune puntate un po’ sottotono, Luciana Littizzetto ha dato il meglio di sé nell’episodio del 13 aprile 2025 di Che tempo che fa, in cui è arrivata in studio vestita da suor Balenga: “Suora di castità involontaria”. La comica ha commentato anche la recente visita in Italia di Re Carlo e della Regina Camilla con parole non proprio lusinghiere nei confronti dei sovrani d’Inghilterra: “Sono due manichini reali, in confronto Mattarella sembrava un animatore dell’Alpitour”.

Luciana Littizzetto ha definito il Re come un uomo invecchiato e nervoso e che quando sbrocca sembra Adriano Pappalardo all’Isola dei Famosi. Infine, ricordando le recenti esternazioni di Donald Trump, la comica ha redarguito Fabio Fazio: “Se tu ancora mi dici qualcosa a me”.

Nino Frassica esperto di cronaca rosa. Voto: 10