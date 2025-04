Temptation Island, Siria Pingo e Matteo Vitali si sono lasciati: “Sto male”

Fonte: Ufficio Stampa Fascino Siria e Matteo di Temptation Island

È finita la storia d’amore tra Siria Pingo e Matteo Vitali, la coppia diventata nota nell’estate del 2024 grazie alla partecipazione a Temptation Island. I due avevano lasciato insieme il programma di Filippo Bisciglia, con tanti sogni in comune da realizzare e importanti progetti futuri. Poi, però, a distanza di un anno, qualcosa si è rotto e i due ragazzi hanno preferito prendere strade diverse.

Perché si sono lasciati Siria e Matteo di Temptation Island

Siria e Matteo, a distanza di tempo dall’esperienza a Temptation Island, hanno dovuto fare i conti con una profonda crisi che li ha allontanati e li ha portati poi alla rottura definitiva. A dare l’annuncio della rottura è stata la Pingo su TikTok.

“Ad un certo punto bisogna saper andare via, io sono il tipo che vuole sempre restare fino all’ultimo, fino a che la festa non è finita, finché c’è speranza, finché non mi dici chiaramente che è ora di andare. Invece dovrei imparare a sparire, a un certo punto, perché tanto alle persone piace sentire la mancanza di qualcuno, più che la sua presenza”.

Poi ha aggiunto ulteriori dettagli al blogger Lorenzo Pugnaloni: “Avevamo deciso di prenderci una pausa, poi ci siamo rivisti ma il giorno dopo abbiamo litigato. Da allora, non ci siamo più sentiti. Lui ha provato a scrivermi, ma io non me la sono sentita di rispondere. Per adesso credo sia meglio così, lasciarci questo spazio. Non ci siamo lasciati con rancore, ma le stesse cose che non mi stavano bene continuavano a pesarmi”.

La crisi sarebbe nata dopo che “le stesse cose che non mi stavano bene, continuavano a pesarmi”, ha dichiarato Siria Pingo raccontando che il fidanzato “diceva che ero troppo concentrata sul mio lavoro“.

Nonostante la decisione di interrompere la relazione, “sto davvero male, quasi 9 anni non ci cancellano facilmente“, ha continuato la giovane. “È come se mi mancasse il terreno sotto ai piedi. Abbiamo due modi diversi di affrontare tutto questo”, ha concluso.

A conferma del fatto che la Pingo non sta vivendo un momento particolarmente sereno, anche un altro video pubblicato su TikTok, in cui si è mostrata in lacrime.

“Doveva andare così”, ha invece commentato Matteo su Instagram, condividendo in una storia lo scatto di un tramonto. Un atteggiamento rassegnato e amareggiato di chi ha indubbiamente speso tanto per una relazione importante in cui credeva molto.

L’intervento di Matteo Vitali

Siria Pingo è stata piuttosto criticata per via del suo sfogo, in molti l’hanno accusata di essere solo alla ricerca della visibilità. Per questo è intervenuto sui social Matteo Vitali, che ha difeso a spada tratta la sua ormai ex fidanzata.

“Adesso parlo io perché qui la situazione sta andando fuori controllo nei confronti di Siria. Io mi vergogno per le cose che leggo sotto i suoi post o nei messaggi privati insulti di ogni genere. Siamo stati noi due a decidere di allontanarci non è

stata una decisione sua o mia ma nostra…”.

“Eravamo in un momento difficile e abbiamo deciso cosi. Ma non vi autorizzo di scrivere messaggi di insulti nei sui confronti per come è andata la nostra storia. Perché non se lo merita e per di più non siete nessuno per giudicarla. NON AVETE RISPETTO PER NOI E PER LA NOSTRA SITUAZIONE, siete solo bravi a giudicare”.