Temptation Island, Siria Pingo rivela perché ha lasciato Matteo Vitali

Dopo le polemiche e numero accuse, Siria Pingo di Temptation Island ha rivelato su TikTok il vero motivo per chi ha deciso di lasciare Matteo Vitali. I due avevano preso parte alla trasmissione per mettere alla prova il loro amore, dopo 8 anni di relazione.

Nel corso del programma Siria aveva raccontato il percorso che l’aveva portata a perdere moltissimi chili, trasformando non solo il suo rapporto con il corpo, ma la sua intera esistenza.

Nonostante i dubbi e le paure legate alla sua storia d’amore, la 23enne aveva lasciato la trasmissione insieme al compagno. La relazione, seguitissima dai fan sui social, è terminata qualche tempo fa per volere proprio di Siria, causando reazioni – anche molto forti – da parte dei follower.

Perché Siria ha lasciato Matteo di Temptation Island

In queste ore Siria Pingo è intervenuta su TikTok per raccontare i veri motivi della sua rottura con Matteo Vitali. L’ex protagonista dello show di Maria De Filippi ha spiegato che la fine della relazione sarebbe arrivata per via di alcune mancanze da parte del compagno.

“Quando una relazione finisce è perché le due parti non vanno più d’accordo. In questo caso io e Matteo era tanto tempo che non andavamo più d’accordo – ha detto -. Era da marzo 2022 che non andava più bene. Vorrei puntualizzare che i miei problemi con lui non sono nati da quando sono dimagrita, ma da prima, quindi Matteo c’è stato quando io ero sovrappeso, non ero una ragazza obesa”.

Siria ha spiegato che i problemi che aveva rivelato durante Temptation Island, sia alle compagne d’avventura che ai falò con Filippo Bisciglia, non sarebbero scomparsi dopo l’uscita dal programma.

“Perché io a 23 anni dovrei accontentarmi di una relazione in cui non condividiamo niente – ha detto -, non siamo mai andati in viaggio, il primo viaggio che abbiamo fatto è stato ad Amsterdam tutto spesato dalla produzione. Non mi ha mai accompagnato ad un intervento, non c’è stato al mio intervento allo stomaco, al seno. Perché devo stare con una persona del genere? Sono convinta che tutti meritiamo una persona presente”.

Siria e Matteo di Temptation Island, il rapporto oggi

La giovane ha rivelato comunque di essere ancora in buoni rapporti con l’ex. “Noi ci vogliamo bene, tutt’ora gli voglio bene – ha svelato -, se dovesse chiamarmi rispondo subito perché abbiamo condiviso quasi nove anni della nostra vita, però non era più cosa”.

Oggi Siria sogna una nuova storia d’amore che la renda felice: “Voglio di più da una relazione, una persona che sia presente e mi chiami. Non posso continuare a sperare che lui cambi, perché non cambia e quindi la relazione è finita, ma non dovete continuare a dire che il motivo è perché sono dimagrita”.

A dimostrazione di ciò qualche tempo fa lo stesso Matteo aveva difeso l’ex fidanzata dagli attacchi ricevuti, pubblicando un post su Instagram.

“Adesso parlo io perché qui la situazione sta andando fuori controllo nei confronti di Siria. Io mi vergogno per le cose che leggo sotto i suoi post o nei messaggi privati insulti di ogni genere. Siamo stati noi due a decidere di allontanarci non è

stata una decisione sua o mia ma nostra…”, aveva detto.