La seconda puntata di Temptation Island non delude affatto le aspettative degli appassionati. Il gioco delle coppie (in crisi), riparte esattamente da dove lo avevamo lasciato: la nuova richiesta di falò di Alessia per Lino.

Lino rifiuta il falò (4)

Di certo Lino sta garantendo contenuti da commentare sul web, anche a chi lo fa di professione. Al tempo stesso, però, non sembra minimamente avere intenzione di vestire gli abiti di un uomo fidanzato. Falò rifiutato per la seconda volta, mentre Alessia promette di andare a oltranza. Se al ritorno nel villaggio lei era arrabbiata e fragile, lui ha subito ricercato la tentatrice alla quale si è maggiormente avvicinato. Il giorno in cui la sua fidanzata (promessa ex) lo avrà faccia a faccia al falò, potremmo assistere a una delle litigate televisive più virali degli ultimi anni.

Siria e Matteo, le verità non dette (8)

Tra Siria e Matteo sembrava tutto già scritto fin dal video di presentazione. Lei ha perso molto peso e oggi si sta riscoprendo. Fidanzata fin da giovanissima, ha perso la chance di vivere la propria “fase ribelle” in maniera totalmente libera. Di fatto non ha neanche voluto viverla, perché si sentiva a disagio nel fare certe cose, come andare a ballare, che oggi diventano cruciali. Da lui vorrebbe attenzioni, maggior cura e voglia di divertirsi. Scoppia in lacrime perché senta di stare molto bene da sola, ora, e non è affatto certa di provare gli stessi sentimenti di un tempo.

A sorpresa, però, il copione che sembrava ormai scritto viene mutato. Lui passa dalla delusione per un rapporto che sembrava ormai concluso alla lucidità. Le dà ragione e comprende di dover cambiare, ma non solo. Al falò confessa d’aver indossato una maschera per 20 anni, facendo soffrire la sua compagna. Il motivo? È stato vittima di bullismo perché troppo dolce. Per la stessa ragione è stato anche lasciato dalla sua precedente fidanzata. Ora però intende tornare quello di un tempo, per lei.

Gaia e Luca, i tradimenti mai scoperti (0)

Così come per Tony, le telecamere di Temptation Island sembrano funzionare meglio del lettino di uno psicologo. Anche Luca ha confessato tutto, spiegando come i tre tradimenti di cui Gaia è a conoscenza non rappresentano la totalità delle sue infedeltà: “Ce ne sono stati diversi”. Totalmente single nell’animo, Luca non esclude di poter avvicinare a una delle tentatrici: “Questo meccanismo del fidanzarsi, sposarsi e avere dei figli non funziona. Vuol dire avere fallito nella società”.

Ludovica e Christian, quanti tradimenti (0)

Se una relazione è ormai finita, perché mai trascinarla dinanzi alle telecamere per mostrarla a tutt’Italia? È il caso di Ludovica e Christian. Lui le ha perdonato già due tradimenti avvenuti con la stessa persona. Lei però nel confessionale di Temptation Island ha spiegato di non essere attratta da lui. Un tempo c’era più pepe ma oggi anche quello è svanito. Lei si considera single, è evidente, e si avvicina a uno dei tentataori. Lui intanto decide di tenere in pausa il falò anticipato, che avrebbe voluto chiamare, accumulando prove per poi poterle rinfacciare ogni cosa. Resistere però è difficile, quando la sua “fidanzata” accetta subito un’uscita esterna e si diverte in una spa. Alla fine si dice felice d’averlo fatto, perché l’ha fatta sentire bene. La pazienza di Christian ha un limite e alla fine cede. Pochi secondi dopo l’ennesimo video, chiede il falò di confronto.

Il falò di confronto (3)

Ludovica ha accettato il falò di confronto e il clima al suo arrivo è tesissimo. Filippo Bisciglia dà il via al confronto, facendo riprendere a Christian il video interrotto. Lei però vorrebbe fermare tutto. Due video nei quali le mani del tentatore Andrea vanno un po’ in esplorazione. Alla fine lei gli chiede di fare una doccia insieme. Cosa che accade puntualmente. Le telecamere non sono presenti ma Christian non ha bisogno di altre prove. Nella freddezza di un rapporto morto, i due si separano, non prima di una crisi di pianto di lei a favore di telecamera.