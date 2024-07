Nella seconda puntata di Temptation Island si è passati a conoscere meglio anche le altre coppie, dopo esserci concentrati tanto su Jenny e Tony e Alessia e Lino. Sguardo rivolto ad esempio a Siria e Matteo, che rischiano seriamente d’essere la prima coppia a sfasciarsi in questa edizione.

Lei ha avuto il coraggio di lasciarsi andare, confessando tutti i propri dubbi. Ha subito tante mancanze da parte del suo compagno e ora, forte di nuove consapevolezze, si sente in grado di guardarsi intorno e magari provare qualcosa di diverso.

La confessione di Siria

Matteo si è da subito detto stupito della scelta di Siria di contattare la redazione di Temptation Island. Dal suo punto di vista, infatti, la relazione non aveva crepe. Lei è però di tutt’altro parere e, per la prima volta, ha confessato delle cose mai dette.

“Non sono più sicura di voler stare con lui. Ho esigenze diverse e lui non riesce a darmi quello che merito. Stiamo insieme da quando avevo 16 anni e prima mi accontentavo del poco che poteva darmi. Lui è freddo e chiuso e oggi non mi sta più bene”.

Si sente diversa non soltanto nel fisico ma nello spirito. Ora sente di voler passare del tempo con gli altri e adora ricevere apprezzamenti dagli altri ragazzi. Oggi è in crisi e ha già versato molte lacrime in Sardegna: “Non sono sicura di provare gli stessi sentimenti di prima”.

La storia di Matteo: il dramma del bullismo

La prima reazione di Matteo è stata molto emotiva. Ha pianto perché sentiva ormai finita la relazione. Gli altri ragazzi, Raul su tutti, lo hanno portato a ragionare sui suoi sbagli. Lei ha infatti spiegato come lui non le mostri apprezzamenti, spesso la trascuri anche solo per giocare alla Playstation. Tra i due è ormai da tempo in pausa anche la vita sessuale.

Una crisi profonda, che affonda le radici nell’incomunicabilità. Tra le lacrime, lui ha ammesso con i ragazzi che, in fondo, lei ha ragione. C’è però qualcosa che non le ha mai detto. Una confessione fatta per la prima volta proprio a Temptation Island.

Per 20 anni ha mantenuto il silenzio assoluto e lei non ha idea dei suoi traumi passati. Qualcosa che potrebbe di fatto cambiare le carte in tavola, dando una seconda chance alla coppia. Lei sta male perché sente di star bene senza di lui. La sua mente le suggerisce che potrebbe essere felice da single o magari al fianco di un’altra persona.

Lui, intanto, ha rivelato d’essere stato vittima di bullismo a causa della sua bontà. Era una persona molto aperta, ha spiegato, ma quella dolcezza si è rivelata essere un’arma a doppio taglio. Ha subito per anni da parte di varie persone e ciò ha influenzato anche la sua relazione precedente. La sua compagna d’allora lo ha lasciato proprio perché troppo gentile, per quanto incredibile.

Con Siria, dunque, ha reagito chiudendosi e indossando una maschera. Si è così tanto abituato a essere freddo e distaccato da non rendersi conto di star perdendo l’amore della sua vita. I due, ora più che mai, dovrebbero parlarsi. Lei, però, ha voglia di continuare a godersi l’esperienza, e anzi si è detta delusa di non aver visto video del suo ragazzo.