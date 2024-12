Dietro a quanto accaduto a Ballando con le Stelle, ci sarebbe molto di più. La stessa Milly Carlucci ha preso le difese di Guillermo Mariotto, dopo la sua fuga dallo studio, parlando di un momento di fragilità, un periodo buio che ha messo in difficoltà il giudice e stilista. La conduttrice non ha rivelato alcun dettaglio: a fare chiarezza è stato Roberto Alessi dopo aver incontrato Stefano Dominella, presidente di Gattinoni.

Guillermo Mariotto sta male: cosa succede

Stefano Dominella è presidente di Gattinoni, la maison creata da Fernanda Gattinoni e di cui Guillermo Mariotto è stilista. Durante una chiacchierata con Roberto Alessi, direttore di Novella2000, sono state condivise alcune informazioni in merito allo stato di salute di Mariotto su Mow. Qualcuno ricorda che all’aeroporto di Fiumicino lo stilista era sulla sedia a rotelle? Il giudice di Ballando starebbe passando un periodo buio, come ha raccontato anche Milly Carlucci nell’intervista a La Stampa.

“Ho parlato a lungo con Stefano Dominella, che è più di un amico per Mariotto. Insieme lavorano da Gattinoni”, ha detto invece Alessi. “Dominella è un uomo di grande spessore, che conosco da sempre e mi dice: ‘Guillermo sta male, soffre di tachicardia ed è per questo che quando Valerio Staffelli lo ha trovato in aeroporto per dargli il tapiro era in sedia a rotelle, s’è alzato perché non gli andava farsi vedere così'”.

E ha aggiunto: “Questo non è il momento di accusare, o di punire, ma di aiutare. Io credo a Dominella: Mariotto ha delle fragilità e come tale va aiutato e sono certo che Milly saprà stargli vicino anche se l’ha messa fortemente in difficoltà e le ha mancato di rispetto uscendo di scena”. Mariotto, dopo la fuga in diretta, è stato infine riammesso alla giuria di Ballando. Per il suo ritorno, erano stati previsti diversi piani B.

La gaffe durante la semifinale di Ballando con le Stelle: la verità sull’audio

Nemmeno il tempo di tornare e subito è partito un altro “caso”: poco prima di rientrare in studio, Guillermo Mariotto si è lasciato sfuggire una parolaccia. L’audio, che dalla Carlucci è stato definito “non abbastanza chiaro”, sarà ovviamente esaminato. A fare chiarezza è stato il giornalista Gabriele Parpiglia. “Nel retro delle quinte di solito è pieno di zanzare che l’hanno punto ed è sbottato. Questa è la versione ufficiale di Mariotto”.

La cronaca televisiva delle ultime settimane è stata Mariotto-centrica. Al di là della fuga, Ballando è rimasto in stop per due settimane: la Prima della Scala di Milano ha fatto slittare la seconda semifinale al 14 dicembre, con la finale prevista per sabato 21. A proposito della finale, Mariotto, salvo colpi di scena, dovrebbe esserci. Un po’ un “giallo”, considerando che deve recarsi a Riad, come ha detto la Carlucci: “Perché è lo stilista della Casa Reale, ma dovrebbe tornare venerdì, in tempo per la puntata”. Ciò che è certo, invece, è che Mariotto riceverà tutto l’aiuto e il sostegno necessario: “Un amico va aiutato, compreso e tenuto per mano, affinché superi il periodo buio”.