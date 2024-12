Milly Carlucci su Guillermo Mariotto: “Vive un periodo buio”. Giallo sulla finale

Fonte: IPA Milly Carlucci

La vicenda Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle potrebbe essere più complessa del previsto. Il giudice è tornato nella seconda semifinale del programma, si è scusato con tutti, con il pubblico, con la Rai, con Milly Carlucci. Ma è inutile negarlo: per il giudice storico di Ballando e direttore creativo di Gattinoni, non è un periodo semplice. Anzi, è “un periodo buio”, come ha rivelato la stessa conduttrice in un’intervista. E intanto si è già insinuato un dubbio: ci sarà Mariotto alla finale?

Milly Carlucci e il periodo buio di Guillermo Mariotto

“Vive un periodo buio, per me è come il figliol prodigo”, così Milly Carlucci a La Stampa ha provato a chiudere il Caso Guillermo Mariotto, dopo che è tornato al banco alla giuria di Ballando con le Stelle, con un “cartellino giallo”. Sabato 21 dicembre si tiene il gran finale: questa edizione non è stata priva di colpi di scena, e la stessa Milly l’ha definita come una “montagna russa di emozioni”.

La conduttrice ha spiegato che dentro di lei non è facile affrontare ogni diretta. Se poi la diretta in questione prevede anche un momento così intenso e forte come quello del ritorno di Guillermo Mariotto, allora il tutto si fa ancor più tumultuoso. “In diretta mi vedete calma e tranquilla. Bisogna avere riflessi, cuore e tenacia. Ma dentro di me…”. Di certo i decenni di esperienza alle spalle le tornano comodi in momenti come questi, in cui c’è da avere un savoir-faire che solamente gli anni insegnano. “Perché è così che devo apparire: un direttore artistico deve comunicare tranquillità e tenere la barra dritta, portando la nave in porto”.

Giallo sulla presenza di Guillermo Mariotto alla finale di Ballando con le Stelle

Ma non è ancora finita qui. Perché c’è un nuovo “Caso”, se così possiamo dire, in merito alla dichiarazione di Mariotto proferita poco prima del ritorno in studio nella seconda semifinale, in cui si è sentito un insulto abbastanza chiaro, ma non per la Carlucci. “L’audio in realtà non è così chiaro e l’espressione, pur scurrile, va contestualizzata. Qui a Roma, per esempio, è detta anche in maniera scherzosa, per indicare una persona molto sul pezzo. In questi giorni esamineremo con calma l’audio per capire meglio”

Quindi, ci sarà Mariotto alla finale, oppure siamo destinati a un revival delle scorse settimane? Ebbene, secondo Milly, salvo colpi di scena, “dovrebbe” esserci. No, la questione non è aperta per l’audio che è stato affrontato anche da Striscia la Notizia, ma perché “deve andare a Riad, perché è lo stilista della Casa Reale, ma dovrebbe tornare venerdì, in tempo per la puntata”.

In ogni caso, non se la sente di argomentare ulteriormente la questione. “Guillermo sta attraversando un momento buio: per delicatezza e rispetto non voglio scendere nel merito”. Un’edizione di certo indimenticabile di Ballando, ma la questione rimane, e la speranza è che Mariotto possa presto riprendersi: la Carlucci, in ogni caso, ci sarà sempre per lui, proprio come una “seconda mamma”.