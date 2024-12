Fonte: IPA Angelo Madonia

Tra gli ospiti di Domenica In della puntata del 22 dicembre 2024 non solo la coppia vincitrice di Ballando con le Stelle, ovvero Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, ma anche Angelo Madonia, l’ex maestro di ballo di Federica Pellegrini, che è arrivata seconda. Dopo aver rifiutato delle interviste, ha accettato di sedersi di fronte alla Zia d’Italia, Mara Venier. “Ti ho voluto qui oggi perché è giusto che tu parli”.

Angelo Madonia a Domenica In: “Deluso dal finale”

“Sono contento per il risultato che ha ottenuto Federica. Mi sento partecipe. E poi per la vittoria di Bianca e Giovanni: sono felice anche per loro”. Non appena è entrato in studio, Angelo Madonia è apparso assolutamente tranquillo. “Sto benissimo”, ha detto a Mara Venier, che lo ha invitato per dargli la possibilità di discutere di quanto è accaduto nelle ultime settimane. Perché non ha parlato fino a oggi, dopo l’allontanamento da Ballando con le Stelle? “È stata una forma di rispetto verso il programma e la persona che ho seguito per settimane. Fino a ieri stava facendo un percorso professionale a cui ho contribuito”.

Nello studio di Domenica In, Madonia ha parlato del suo percorso come maestro di Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle: un percorso che, alla fine, non è stato riconosciuto. “Sono rimasto deluso dal finale. Non essere considerato per il lavoro che ho fatto. Il mio comportamento ha spazzato via gli anni e il sacrificio che ho investito in Ballando con le Stelle“, ha detto, aggiungendo anche di aver visto “cose peggiori”. “Perché sono stato allontanato? Perché, secondo la comunicazione che mi è arrivata, mi sono comportato in maniera non in linea con le politiche del programma in relazione alla giuria”.

La mancata telefonata con Federica Pellegrini

Nella scorsa puntata di Domenica In, Federica Pellegrini si è raccontata in merito a quanto accaduto con Madonia, menzionando una “mancata telefonata”, o quanto meno un contatto. Madonia ha precisato che non c’è mai stato alcuno scontro con la Divina. “Non me l’aspettavo. Con Federica non c’è mai stato uno scontro, una discussione. Stavamo andando sempre meglio. Sono stato convocato, la produzione mi hanno dato più motivazioni. Ho detto poche parole, non parlo spesso e tanto. Inizialmente mi hanno proposto il modo in cui avrei preferito comunicare la decisione, che non era mia. Avevo poco da dire. Sei licenziato durante un programma, dopo 20 anni. Devo guardare la verità in faccia”.

Ha ripetuto di essere stato “distratto” dal suo lavoro, dal suo ruolo, e non dalla relazione con Sonia Bruganelli, che, volente o nolente, “è stato un argomento per Ballando, questa nostra relazione, il nostro rapporto”. Per Madonia, quest’ultima edizione di Ballando è stata la chiusura di un cerchio. “Per me era l’ultima edizione di Ballando, l’avevo già deciso”, e lo aveva anche comunicato a Milly Carlucci, la conduttrice. “Il futuro è adesso. A 40 anni chiudi anche dei cerchi professionalmente parlando. Sono contento perché ho rispettato i miei criteri e i miei valori da professionista e da uomo”.