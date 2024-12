La discussione in diretta e il silenzio doloroso in seguito: Federica Pellegrini racconta la sua verità sull'addio di Angelo Madonia

Fonte: IPA Federica Pellegrini

Non è stata di certo un’esperienza semplice per Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle. Oggi sente d’aver recuperato un percorso che sembrava destinato a naufragare. Guardando la sua esibizione di sabato 14 dicembre si dice fiera, per la prima volta, di quanto mostrato in pista.

Sorride nello studio di Domenica In, nonostante sia stato tutt’altro che facile arrivare fino a qui. Di certo si tratta di un programma televisivo e il divertimento è al primo posto. Trattandosi però di una competizione, per lei è impensabile gareggiare senza avere in testa il pensiero di mirare alla vetta. Da Madonia a Peron, però, le cose non sono affatto andare come previsto.

Federica Pellegrini contro Angelo Madonia

Non ha mai un tono accusatorio, Federica Pellegrini, che però si sfoga un po’ durante l’intervista concessa a Mara Venier. Al suo fianco ha Pasquale La Rocca ma non molto tempo fa il suo insegnante di ballo era Angelo Madonia.

Questi è stato escluso da Ballando con le Stelle in seguito a una divergenza artistica. Questa la motivazione della produzione. In realtà il motivo è stato sotto gli occhi di tutti in diretta su Rai 1. Lo scontro con Selvaggia Lucarelli e i toni avuti hanno portato il maestro a lasciare lo studio e il programma.

Federica Pellegrini si è sentita tirata in ballo in una situazione che non la riguardava. A Domenica In ecco tutta la sua amarezza: “Io non c’entra niente ma eravamo davanti a una giuria come coppia. Mi sono sentita a disagio ma la discussione non mi ha toccato. Quella di Selvaggia l’ho presa come una battuta, visto che a casa ho una bambina di 11 mesi e un marito. Una battuta per rompere un po’ il ghiaccio tra loro, che hanno avuto sempre un rapporto al limite della tensione”.

Chi l’ha ferita è stato proprio Madonia, dal momento che ha pronunciato una frase decisamente dura da mandare giù. Ha infatti detto: “Questa non è la mia competizione”. È naturale, dunque, che la Pellegrini si sia chiesta il perché di tutto quel tempo investito.

“È un gioco e ci stiamo divertendo ma è anche una competizione che si fa a due, come una squadra. In quel momento mi sono sentita da sola. Abbiamo passato due mesi a fare cosa? Mi è dispiaciuto tanto”.

Nessun chiarimento

Da allora non c’è stato inoltre alcun chiarimento. Federica Pellegrini sottolinea quanto sia una persona diretta e schietta. Non si fa dunque problemi nel raccontare esattamente cosa non è accaduto.

Si sarebbe aspettata un contatto da parte di Angelo Madonia. Comprende la frustrazione post decisione della produzione. Questa però è giunta soltanto al lunedì. Per tutta la domenica invece c’è stato il silenzio.

“In seguito sono uscite interviste e post di ringraziamento ma non c’è mai stato un messaggio diretto. Io sono invece abituata a un rapporto personale. Social e interviste vengono dopo”.