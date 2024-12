Nelle ultime settimane, Ballando con le stelle è stato al centro di una vera e propria rivoluzione. Dopo uno scontro con la giuria del dancing show, infatti, Angelo Madonia è stato estromesso dalla competizione e sostituito da Samuel Peron che, dopo un infortunio, ha dovuto lasciare a sua volta il posto a Pasquale La Rocca.

Milly Carlucci ha spiegato quanto accaduto con delle dichiarazioni e sulla vicenda è intervenuto anche Ivan Zazzaroni, uno degli storici giurati del programma televisivo. Adesso, con una diretta Instagram, anche Angelo Madonia ha voluto dire la sua a riguardo.

Angelo Madonia, le dichiarazioni dopo Ballando

Nelle ultime settimane Angelo Madonia è stato protagonista delle pagine dei giornali a causa del suo addio a Ballando con le stelle, deciso dalla produzione. Già nell’ultima puntata dello show televisivo, quella del 30 novembre 2024, il ballerino non era più presente in gara, mentre continua il percorso di Federica Pellegrini, sua ultima compagna di ballo.

Per raccontare questo momento complicato a tutti i suoi sostenitori, Angelo Madonia ha deciso di effettuare una diretta Instagram, in cui è apparso davvero molto sereno: “Per me sono state giornate diverse, però, la cosa bella che posso dirvi e che io sto bene… Ho avuto un po’ di tempo libero, che mi mancava da tempo”.

Il ballerino ha svelato di aver ricevuto davvero molto sostegno dal suo pubblico: “Ho avuto un’ondata di affetto, tanta vicinanza e solidarietà. Io per questo ve ne sono tanto tanto grato, mi ricorderò sempre di questi giorni e dell’amore che ho ricevuto”.

L’ex partner di ballo della Divina ha deciso di non lasciarsi andare alle polemiche, glissando sull’argomento più scottante: “Non voglio parlare di quello che è accaduto, ma voglio parlarvi di come ho trascorso queste giornate. Le ho trascorse bene con le persone a me care, che sono la mia vera ricchezza… Io alla fine non ho fatto niente di diverso”.

Angelo Madonia ha chiuso la sua parentesi nel dancing show e sembra essere pronto a nuove avventure: “Sabato scorso non mi avete visto… Sono sereno, sto benissimo. Si va avanti… I problemi sono altri… Sono cose che possono accadere, divergenze professionali… Ma siamo sempre qui, presto spero di comunicarvi anche delle cose belle”.

La risposta su Sonia Bruganelli

Nella sua diretta Instagram, Angelo Madonia ha voluto ringraziare tutti i suoi sostenitori, affermando di aver sentito la loro mancanza: “Probabilmente tanti di voi si aspettavano una diretta, un mio intervento polemico ma io non ho niente da dire rispetto a questa vicenda. È andata come è andata e, quindi, se sono qui è per dirvi grazie”. Sulla sua ultima esperienza televisiva ha soltanto aggiunto di essere “contento dei risultati che ho visto sabato”.

A chi gli ha chiesto se non fosse stato meglio fare coppia con Sonia Bruganelli nel dancing show, il ballerino ha replicato: “Forse, chi lo sa”. Ma durante la diretta di Angelo Madonia c’è stato spazio anche per raccontare la sua gioventù a Palermo e per lanciare un augurio ai suoi ex colleghi: “Per chi prosegue Ballando con le stelle mi piacerebbe augurare un forte in bocca al lupo e che vinca il migliore”.