Laura Pausini, l’effetto disco anni ’90 (ma in versione aliena)

Pubblicato: 27 Febbraio 2026 21:18

Iniziamo subito la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 con un ingresso che spiazza — e non in senso positivo. Laura Pausini sceglie il nero totale con costruzione stratificata tra top in pelle dalla linea boxy, pantalone fluido e maxi soprabito aperto, ma il vero protagonista è l’accessorio sbagliato: gli occhiali oversize dalla forma bombata che trasformano il look in qualcosa che ricorda una pista dance anni Novanta… vista però dall’oblò di un’astronave. Il contrasto con i guanti fucsia, invece di creare tensione cromatica, spezza la lettura e porta tutto in una dimensione poco coerente con il suo ruolo sul palco. È una Pausini energica, vocalmente impeccabile, ma l’immagine non la segue: troppo costume, poca diva. E da lei ci aspettiamo molto di più — soprattutto nella serata delle cover.
Bianca Balti Sanremo 2026Star e Vip
Foto di Ilaria di Pasqua

Ilaria di Pasqua

Lifestyle Editor

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.