Laura Pausini, l’effetto disco anni ’90 (ma in versione aliena)
Iniziamo subito la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 con un ingresso che spiazza — e non in senso positivo. Laura Pausini sceglie il nero totale con costruzione stratificata tra top in pelle dalla linea boxy, pantalone fluido e maxi soprabito aperto, ma il vero protagonista è l’accessorio sbagliato: gli occhiali oversize dalla forma bombata che trasformano il look in qualcosa che ricorda una pista dance anni Novanta… vista però dall’oblò di un’astronave. Il contrasto con i guanti fucsia, invece di creare tensione cromatica, spezza la lettura e porta tutto in una dimensione poco coerente con il suo ruolo sul palco. È una Pausini energica, vocalmente impeccabile, ma l’immagine non la segue: troppo costume, poca diva. E da lei ci aspettiamo molto di più — soprattutto nella serata delle cover.