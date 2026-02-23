Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ufficio stampa Mediaset Samira Lui e Gerry Scotti a "La Ruota della Fortuna"

Domenica 22 febbraio Gerry Scotti torna con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. Il game show dell’access prime time continua senza sosta e riporta in studio concorrenti, tabelloni e giri di ruota in una nuova sfida tutta da giocare.

E mentre le manche si susseguono, Gerry sorprende Samira con una richiesta inaspettata: raccontare un piccolo retroscena dietro le quinte emerso durante la pubblicità.

La Ruota, Samira svela a Gerry di cosa si parla in pubblicità

Gerry Scotti non si ferma mai. Domenica 22 febbraio, nonostante lo stop di Chi vuol essere milionario? – Il Torneo per lasciare spazio alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, il conduttore torna a riabbracciare il pubblico nello studio de La Ruota della Fortuna.

Il copione è quello di sempre: ingresso sulle note dei Fortuna Five, saluto caloroso a Samira, questa volta in un vistoso abito verde evidenziatore, e la puntata che parte subito spedita.

Ma Gerry, che ama far sentire il pubblico “dentro” lo studio, decide di regalare anche un piccolo retroscena fuori onda. Rientrati dalla pubblicità, chiede infatti a Samira di svelare di cosa si parla durante le pause del programma.

“Di pasta, che è meglio mangiarla più al dente perché trattiene meno zuccheri”. Da lì il discorso si allarga quasi come fosse una chiacchiera tra amici. Gerry rilancia aggiungendo un dettaglio curioso: “Oppure riscaldata quella del giorno dopo”.

Samira ride e chiarisce: “Io la mangio sia prima sia il giorno dopo”, mentre il conduttore chiude il siparietto con una battuta su misura: “Io parlavo di me, lei può mangiarla come vuole”.

A suggellare il momento ci pensa proprio Samira, con una frase che suona come una piccola filosofia di vita: “La pasta non si nega a nessuno”. E Gerry, divertito, non può che aggiungere l’ultima chiosa: “Lei è sempre in forma, anche quando mangia due chili di pasta”.

Il campione mantiene il titolo e vola alla Ruota delle Meraviglie

Archiviato il momento più leggero tra chiacchiere e retroscena di studio, la partita entra nel vivo e i tabelloni iniziano a fare sul serio. A sfidarsi sono il campione Stefano e due avversari molto diversi tra loro, Giulia e Mattia, entrambi determinati a cambiare gli equilibri della serata.

Nella prima parte è proprio Giulia a sorprendere tutti: tra Giramondo e Cruciruota si muove con sicurezza accumulando montepremi e prendendosi il centro della scena. Il ritmo resta alto anche nel round musicale dedicato a Fedez, dove non manca il classico momento ironico. Quando uno degli sfidanti inciampa su una vocale già uscita, Gerry non perde l’occasione per punzecchiare Samira: “Tu con il vestito verde non aiuti, uno si confonde”, scherza, riportando lo studio su un tono più leggero.

Le cose si scaldano al momento del Jackpot. Il “maialino” di puntata mette in palio una cifra importante e ridisegna gli equilibri. Stefano riesce a intercettare il momento giusto e a costruire la rimonta che lo riporta in corsa, mentre la gara resta apertissima e imprevedibile.

Tra manche a tema Olimpiadi, spicchi da accumulare e vocali da comprare, la partita continua a oscillare fino alle battute finali. Ed è proprio lì che emerge l’esperienza del campione: Stefano piazza il colpo decisivo nell’Ultimo Round, conserva il titolo e arriva alla Ruota delle Meraviglie con un bottino già molto alto: 53.400 euro.

Nell’ultima fase si misura con tre frasi a tema “Batteria”. Il campione riesce a indovinare solo il secondo indovinello, assicurandosi almeno una busta verde. Gerry parte dalle rosse: nella numero 3 ci sono 10mila euro, nella numero 1 altri 15mila. La busta verde rimasta contiene invece 20mila euro, che si aggiungono al montepremi già accumulato e chiudono la serata con un finale decisamente positivo.