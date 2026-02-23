Ascolti tv del 22 febbraio, la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi si prende la prima serata

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Achille Lauro alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali 2026

Una domenica sera ricca di proposte, grandi eventi e programmi consolidati. Il 22 febbraio Rai 1 ha acceso i riflettori sulla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, un evento che ha chiuso settimane sportive cariche di emozione.

Accanto all’evento dall’Arena di Verona, nel palinsesto domenicale non sono mancati gli appuntamenti più consolidati: da Era ora su Rai 2 a Presa Diretta su Rai 3, passando per l’approfondimento di Fuori dal coro su Rete 4.

Canale 5 ha scelto la fiction con Io sono Farah, mentre sul fronte dell’intrattenimento si sono fatti spazio Le Iene su Italia 1 e Che Tempo che Fa sul Nove. Ma chi ha conquistato la vetta degli ascolti tv di domenica 22 febbraio 2026?

Prima serata, ascolti tv del 22 febbraio

Notizia in aggiornamento a partire dalle 10