Ascolti tv del 22 febbraio, la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi si prende la prima serata

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ha incantato la serata di Rai1, mentre Gerry si prende l'access prime time senza De Martino. Tutti gli ascolti

Foto di Paola Landriani

Paola Landriani

Lifestyle Editor

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Pubblicato:

Ascolti tv del 22 febbraio, la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi si prende la prima serata
IPA
Achille Lauro alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali 2026

Una domenica sera ricca di proposte, grandi eventi e programmi consolidati. Il 22 febbraio Rai 1 ha acceso i riflettori sulla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, un evento che ha chiuso settimane sportive cariche di emozione.

Accanto all’evento dall’Arena di Verona, nel palinsesto domenicale non sono mancati gli appuntamenti più consolidati: da Era ora su Rai 2 a Presa Diretta su Rai 3, passando per l’approfondimento di Fuori dal coro su Rete 4.

Canale 5 ha scelto la fiction con Io sono Farah, mentre sul fronte dell’intrattenimento si sono fatti spazio Le Iene su Italia 1 e Che Tempo che Fa sul Nove. Ma chi ha conquistato la vetta degli ascolti tv di domenica 22 febbraio 2026?

Prima serata, ascolti tv del 22 febbraio

Notizia in aggiornamento a partire dalle 10

Musica Rai 1