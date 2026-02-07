Ascolti tv del 6 febbraio, le Olimpiadi invernali 2026 conquistano la prima serata

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Mariah Carey

Venerdì 6 febbraio si sono iniziate ufficialmente le Olimpiadi invernali Milano – Cortina e la Cerimonia di Apertura è stata seguita in diretta su Rai 1. Un po’ come Sanremo: quando c’è il Festival, c’è poco margine per il resto del palinsesto. E infatti il risultato è stato sorprendente: 46.2% punti di share per un appuntamento che è entrato nella storia.

Forse l’unico che poteva trarne vantaggio (si fa per dire) è Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna. Infatti, il suo diretto avversario, Stefano De Martino, ha dovuto cedere la sua fascia ai Giochi Olimpici.

Su Rai 2 è andato in onda il film Nessuno può scaricare mia figlia, mentre su Rai 3 Un giorno in pretura Rai – Verità per Giulio Regeni. Su Rete 4 è tornato il consueto appuntamento con Quarto Grado dove si è parlato della scomparsa di Daniela Ruggi e del delitto di Garlasco. Italia 1 ha trasmesso il film Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo. Mentre su Canale 5 è andata in onda la fiction Io sono Farah.

Ascolti tv del 6 febbraio, non c’è storia: la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali batte tutti

Nella serata di ieri, venerdì 6 febbraio, su Rai1 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 – Cerimonia d’Apertura interessa 9.272.000 spettatori pari al 46.2% di share dalle 20:02 alle 23:30. Su Canale5 Io Sono Farah conquista 1.873.000 spettatori con uno share del 12%.

Su Rai2 Nessuno può scaricare mia figlia intrattiene 433.000 spettatori pari al 2.2%. Su Italia1 Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo incolla davanti al video 796.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Un Giorno in Pretura segna 308.000 spettatori (1.6%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.081.000 spettatori (8.1%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 676.000 spettatori e il 4.5%. Su Tv8 Cucine da Incubo ottiene 278.000 spettatori (1.6%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 310.000 spettatori con l’1.6%.

Access Prime Time, dati del 6 febbraio

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (2.953.000 – 13.8%), la puntata de La Ruota della Fortuna raccoglie 4.384.000 spettatori pari al 19.9%. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 256.000 spettatori con l’1.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 728.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 705.000 spettatori (3.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.253.000 spettatori (5.6%).

Su Rete4 4 di Sera raggiunge 719.000 spettatori e il 3.3% nella prima parte e 790.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.003.000 spettatori (4.5%). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 263.000 spettatori e l’1.2%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 372.000 spettatori con l’1.7%.

Preserale, i dati del 6 febbraio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.327.000 spettatori pari al 24.7% dalle 18:40 alle 19:14, mentre L’Eredità coinvolge 4.469.000 spettatori pari al 29% dalle 19:14 alle 19:35. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.931.000 spettatori (15%), mentre Caduta Libera convince 2.616.000 spettatori (16.8%).

Su Rai2 TG Olimpico interessa 831.000 spettatori con il 5.8%, mentre 9-1-1 conquista 456.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 599.000 spettatori (4.1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 541.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.141.000 spettatori (12.5%). A seguire Blob segna 690.000 spettatori (3.6%), mentre Via dei Matti n° 0 sigla 546.000 spettatori (2.6%).

Su Rete4 10 Minuti interessa 933.000 spettatori (5.7%), mentre La Promessa intrattiene 889.000 spettatori (4.6%). Su La7 Ignoto X raduna 236.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 289.000 spettatori (1.7%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (298.000 – 2.4%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 545.000 spettatori con il 2.9%.