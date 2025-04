Pamela Prati fugge dopo la finale di Ne Vedremo delle Belle: l’indiscrezione a La Volta Buona

Fonte: IPA Pamela Prati

C’erano quasi tutte, sedute sul divano di Caterina Balivo a La Volta Buona: Matilde Brandi, Laura Freddi, Lorenza Mario, Veronica Maya, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati e Adriana Volpe. Tutte reduci da Ne vedremo delle Belle, il talent nostalgico di Rai 1 chiuso in anticipo per ascolti mosci, ma che continua a regalare momenti da antologia.

Nel talent nato per omaggiare le showgirl, l’ultima scena è andata a chi ha scelto di non esserci. Pamela Prati ha lasciato il palco come una vera diva: senza avvisare, senza tornare. Niente applausi, ma tutti a parlarne. E in fondo, è sempre stato questo il suo vero talento.

Il video esclusivo della fuga di Pamela Prati dietro le quinte

Durante la trasmissione, davanti a una Caterina Balivo incredula, va in onda un filmato che sembra più una parodia di un docu-thriller che un dietro le quinte di un talent: il giornalista Domenico Marocchi tenta di avvicinare Pamela Prati dopo la finale. Lei lo ignora facendo proprio finta di niente e continuando la corsa verso i camerini, con l’eleganza di una star hollywoodiana in fuga da un paparazzo, sguscia via a passo deciso e sparisce. In sottofondo, parte la sigla di X-Files. Non è uno scherzo. Nessuna foto di gruppo, nessun saluto, nessuna traccia. Solo il silenzio e l’eco della diva scomparsa, come se avesse appena perso un Oscar e deciso di disertare il buffet.

Cosa è successo davvero tra Pamela Prati e le altre concorrenti

Laura Freddi cerca di smorzare i toni: “Pamela è rimasta male di qualcosa. È molto sensibile, è sempre stata misteriosa durante tutto il programma. Adesso fuggendo…”. Adriana Volpe, alla quale notoriamente piace mettere il dito nella piaga, rincara la dose: “È stata prima in tutte le puntate, poi si aspettava di vincere”. La sconfitta ha fatto più male del previsto? Pamela non avrebbe retto il colpo della vittoria di Lorenza Mario, scavalcando tutti in classifica all’ultima curva.

Le altre concorrenti raccontano il gelo. Pamela si nasconde dietro le colleghe mentre festeggiano Lorenza. Qualcuna la prende per mano. Lei la ritira. Va via, in silenzio. Adriana Volpe poi in studio svela, e racconta in esclusiva: “È entrata nel mio camerino. Le ho chiesto: perché sei fuggita? Lei mi ha risposto: ‘Resisto fino a un certo punto, poi me ne vado. Ma non è un gesto da diva, né una polemica. Solo emozione'”. Chissà.

Pamela Prati risponde alla fuga: il faccia a faccia con Domenico Marocchi

Nel servizio successivo, Domenico Marocchi pizzica Pamela Prati alla festa di Pingitore. Dopo l’evaporazione post-finale, lui tenta un confronto. Lei, con una serenità studiata da copione, gli risponde: “Io sono scappata ma sei tu che non mi hai rincorso abbastanza”. Altro che diva offesa: qui siamo dalle parti della commedia d’autore. Una battuta che potrebbe finire dritta sui manifesti promozionali del prossimo varietà di Rai 1.