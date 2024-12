Agli occhi degli spettatori, quella di Guillermo Mariotto nella puntata di sabato 30 novembre di Ballando con le Stelle è stata una vera e propria “fuga”. Tante le ipotesi sui motivi per cui ha lasciato lo studio in diretta, ma il giudice e stilista ha assicurato che non è affatto fuggito. Dopo il comunicato della maison Gattinoni, Mariotto ha spiegato cos’è successo davvero.

Guillermo Mariotto rompe il silenzio: perché ha lasciato lo studio di Ballando con le Stelle

“Nessuna fuga”, ha assicurato Guillermo Mariotto all’Adnkronos. La scena del giudice che lascia lo studio di Ballando con le Stelle è destinata a entrare nella storia, ma è proprio questa la forza della diretta. E ora, dopo il comunicato della maison Gattinoni, a parlare è proprio Mariotto. Lo stilista e direttore creativo ha confermato quanto anticipato: “Ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi”.

Lo abbiamo visto lasciare il teatro, senza fare ritorno, nella perplessità e incredulità generale (anche Milly Carlucci, la conduttrice, ha cercato di comprendere la situazione). “Non ho mai fatto un’assenza in tv, ho sempre partecipato al programma anche con la febbre, mai inviato cartonati, come avevano fatti alcuni della giuria in passato”. Mariotto è sempre stato uno dei volti prediletti di Ballando, un vero e proprio punto di riferimento per lo show.

“Stamattina ho inviato a Giancarlo De Andreis una canzone di Cocciante, Un buco nel cuore, De Andreis mi ha risposto con un’altra hit di Renato Zero, La pace sia con te“, De Andreis è il capo autore del dancing show del sabato sera di Rai1. E ha aggiunto, in merito alla puntata di sabato 7 dicembre: “Se Milly mi vorrà, io ci sarò. Ma bisogna chiedere a lei. Intanto a fine settimana sarò da Francesca Fialdini nel programma Da noi… A ruota libera“.

Lo stress e i troppi impegni

Guillermo Mariotto, oltre a essere un personaggio televisivo, è uno stilista di talento e direttore creativo della maison Gattinoni, fondata da Fernanda Gattinoni. La puntata di sabato 30 novembre di Ballando è stata decisamente memorabile, non solo per l’addio di Angelo Madonia, ma anche e soprattutto per Mariotto. “Si è alzato e si è allontanato dal teatro, non siamo riusciti a recuperarlo”, aveva spiegato la Carlucci. “Gli voglio bene, forse si è sentito poco bene”.

Nei giorni successivi, è stata la maison Gattinoni a spiegare parte dell’accaduto: “Non si è sentito bene a causa dello stress dei tanti impegni di questo periodo come stilista”. Tante le ipotesi e le indiscrezioni che si sono rincorse anche sui social, e a fare maggiore chiarezza è stato Roberto Alessi a La Vita in Diretta. “Io l’ho sentito in videochiamata e l’ho visto che era in atelier che stava facendo orli e altre cose. Mi ha detto che lui doveva andare a Riad a portare 17 abiti di alta moda per un Altezza Reale saudita. Una persona incaricata di tutto è stata male e lui è dovuto correre in atelier a finire il lavoro che c’era da fare”. La frase su Milly di Mariotto lascia presagire l’eventualità di un provvedimento: cosa deciderà la conduttrice?