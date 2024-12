Fonte: IPA Guillermo Mariotto

Guillermo Mariotto si trova al centro di una vera e propria tempesta mediatica: nell’ultima puntata di Ballando con le stelle, il giudice ha infatti abbandonato lo studio in diretta senza dare spiegazioni, tra lo stupore dei colleghi e della stessa conduttrice. Non si tratta comunque della prima “sparizione” improvvisa di Mariotto, che già in passato aveva esibito una condotta simile in un altro show.

Non solo Ballando con le stelle: l’altra fuga di Mariotto

Guillermo Mariotto si è reso protagonista di uno spiacevole episodio nell’ultima puntata di Ballando con le stelle: nonostante la gara non si fosse ancora conclusa, il giudice ha abbandonato la sua postazione uscendo dallo studio, e non è più tornato a sedere al suo posto. Non si tratta, ad ogni modo, di un episodio isolato: l’inflessibile protagonista del dance show di Rai 1 già in un’altra occasione aveva espresso una condotta simile.

Guillermo aveva dato, infatti, un ‘assaggio’ di quanto sarebbe accaduto durante la semifinale di Ballando con le stelle, proprio il giorno prima, venerdì 29 novembre, durante la sua ospitata ad Un giorno da pecora su Radio 1. Poco prima della fine della diretta, mentre l’ex sindaco di Roma Ignazio Marino rispondeva alle domande dei conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, lo stilista italo-venezuelano si era alzato ed era uscito dallo studio senza dare alcuna spiegazione.

Anche in questa occasione, gli increduli conduttori avevano dovuto attendere il suo ritorno, avvenuto fortunatamente prima del termine della puntata. “Deve tornare per forza a prendere la sciarpa” aveva ironizzato la Cucciari durante l’assenza dello stilista che, di lì a poco, è tornato al suo posto.

Guillermo Mariotto, la disavventura a Ballando

L’ultima edizione di Ballando con le stelle passerà alla storia più per gli scandali e i colpi di scena che per la gara in pista. Dopo l’esclusione di Angelo Madonia, maestro di Federica Pellegrini, la puntata del 30 novembre ha trovato un altro protagonista a sorpresa: Guillermo Mariotto. Il giurato ha infatti lasciato improvvisamente la sua postazione per ‘sparire nel nulla’, lasciando Milly Carlucci senza parole: “Vi devo far notare una cosa. Non c’è Guillermo Mariotto, si è alzato e si è allontanato dal Teatro e non siamo riusciti a recuperarlo”, ha detto la conduttrice del dance show di Rai 1. “Si è infortunato pure lui”, ha scherzato Selvaggia Lucarelli.

In realtà la fuga del giudice, andato via insieme alla ballerina per una notte Amanda Lear, sarebbe stata motivata da una situazione di emergenza. Durante la puntata Mariotto aveva svelato di sentirsi poco bene: “Scusate, ho un terribile mal di testa” aveva dichiarato. A confermare il legame tra le sue condizioni di salute e l’allontanamento da Ballando è stata una breve comunicazione da parte della maison Gattinoni, di cui Mariotto è direttore creativo: “Guillermo si è assentato perché non si è sentito bene a causa dello stress dei tanti impegni di questo periodo come stilista”, ha rivelato l’ufficio stampa a Il Messaggero.

Questa versione è stata confermata anche da Fabio Canino a La volta buona: “Nessun mistero. Non si è sentito bene. Mentre usciva ha poi sentito la sua azienda dietro le quinte, che c’era un problema, quindi è scappato”. Secondo il conduttore radiofonico, Guillermo sarebbe attualmente a casa e si starebbe riprendendo.