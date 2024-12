Guillermo Mariotto, cosa fa nella vita oltre Ballando con le Stelle

Fonte: IPA Guillermo Mariotto

Se diciamo Ballando con le stelle, uno dei primi nomi che viene in mente è sicuramente quello di Guillermo Mariotto. Giudice iconico del programma di Milly Carlucci, il suo stile inconfondibile e i suoi giudizi, spesso taglienti e provocatori, lo hanno reso una vera star del piccolo schermo.

Ma Mariotto non è solo televisione: dietro la poltrona da giudice c’è una personalità sfaccettata che porta avanti una carriera brillante nel mondo della moda e non solo.

Guillermo Mariotto, una vita nella moda

Oltre a numeri, palette e commenti frizzanti, una buona fetta della vita di Guillermo Mariotto è composta dal suo incredibile lavoro come stilista. Nato a Caracas, in Venezuela, e trasferitosi a Roma, Mariotto ha iniziato la sua carriera nella moda avvicinandosi a grandi nomi del settore. Dal 1988 collabora con la maison Gattinoni, un pilastro dell’alta moda italiana.

L’incontro con Raniero Gattinoni ha infatti rappresentato un momento chiave per la sua carriera, dandogli l’opportunità di portare una ventata di freschezza nella couture italiana. Le sue creazioni sono celebri per la capacità di mescolare tradizione e innovazione, unendo l’artigianalità italiana a un gusto teatrale e visionario che riflette le sue radici latine.

Oltre agli abiti, Mariotto ha realizzato costumi di scena per il teatro, il cinema e l’opera lirica, collaborando con produzioni di grande prestigio. Un esempio della sua attenzione al simbolismo è rappresentato dai paramenti sacri donati a Papa Benedetto XVI nel 2007, durante la visita ad Assisi per l’ottavo centenario della conversione di San Francesco.

La creatività di Guillermo Mariotto non si limita alla moda. Lo stilista è un appassionato d’arte e design: ama esplorare musei e mercatini vintage, lasciandosi ispirare da tutto ciò che ha una storia da raccontare. Questo amore per il dettaglio si riflette nelle sue creazioni, dove ogni elemento ha un significato preciso.

Nel corso della sua carriera, ha ampliato i suoi orizzonti collaborando con settori come l’arredamento e il design, dimostrando di essere un creativo poliedrico capace di reinventarsi continuamente.

Guillermo Mariotto, la tv oltre “Ballando con le Stelle”

Il grande pubblico associa Mariotto principalmente al suo ruolo di giudice di Ballando con le Stelle, che ricopre dal 2006. I suoi giudizi, mai banali, e il suo carisma lo hanno reso uno dei protagonisti più riconoscibili dello show. Ma Mariotto, nel corso della sua carriera, ha anche partecipato ad altri programmi televisivi, come Miss Italia e Notti sul ghiaccio, oltre a essere spesso ospite e opinionista in vari talk show.

Due mondi, quelli di tv e moda, che spesso collimano tra loro e che possono mettere in difficoltà: ne è conferma l’ultima questione che ha messo lo stilista al centro delle voci legate al programma di Milly Carlucci dopo aver abbandonato la puntata del 30 novembre 2024 poco dopo la mezzanotte, quando la gara di ballo e la diretta televisiva erano ancora in pieno svolgimento, senza dare spiegazioni.

Un momento che ha lasciato senza parole i fan e Milly Carlucci ma che, al di là delle ipotesi legate a possibili dissapori con la produzione, si è rivelato legato agli impegni come stilista. In una dichiarazione ufficiale, infatti, la maison ha infatti confermato che Guillermo, quella sera, “non si è sentito bene a causa dello stress dei tanti impegni di questo periodo come stilista”.