Fonte: IPA Guillermo Mariotto

Al momento in cui stiamo scrivendo, il profilo Instagram di Guillermo Mariotto non risulta più raggiungibile. Una conseguenza del caso che si è scatenato dopo la puntata del 30 novembre di Ballando con le Stelle? Probabilmente sì. Intanto, si apprende che la presenza dello stilista potrebbe essere in forte dubbio nella semifinale del 14 dicembre.

Guillermo Mariotto, consultazione con la Rai

Il Caso Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle sta continuando a tenere banco. Manca ormai pochissimo alla prossima puntata: il 14 dicembre 2024 c’è la seconda semifinale. Abbiamo già visto che nello spot di Ballando manca Mariotto: “Proseguono le ‘consultazioni’ e gli incontri tra Guillermo Mariotto e la Rai. Ancora nessuna conferma sulla presenza, sabato prossimo su Rai 1, dello stilista e giurato di Ballando con le Stelle“. Così ha scritto l’Adnkronos in merito alla presenza del giudice e stilista. O forse dovremmo dire assenza, ormai?

Da quasi due settimane non si parla d’altro: è il tema del momento. Mariotto ci sarà alla semifinale? Cosa è successo davvero? Perché ha abbandonato lo studio? Ci sono tante incertezze: ha parlato di un’emergenza sul lavoro, e la maison Gattinoni è intervenuta per difendere lo stilista e direttore creativo, dopo le assurde accuse di molestie. L’impressione è che si sia scatenata la “tempesta perfetta”: una serie di eventi difficili da arginare.

Guillermo Mariotto chiude il profilo Instagram

Intanto, non risulta più raggiungibile il profilo Instagram di Guillermo Mariotto, al momento in cui stiamo scrivendo. La pagina risulta impossibile da raggiungere, probabilmente è stata oscurata o chiusa da lui stesso. Un modo per arginare le polemiche e i commenti? Di certo, il giudice forse non avrebbe mai potuto immaginare la deriva, viste le critiche gratuite che molti gli hanno purtroppo riservato.

Le parole di Milly Carlucci

La suspence è ormai alle stelle: cosa accadrà allo storico giudice di Ballando con le Stelle? Milly Carlucci, al Corriere, non ha fatto sconti: “Quello che è successo è molto grave: ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai1, non la mia festa di compleanno. E questo è chiaro. Adesso parleremo con la Rai per capire come muoversi. Perché l’azienda ha delle regole ben precise da seguire. Al momento non ho ancora sentito Guillermo, certamente dovrà dare delle spiegazioni e mi auguro che chiarisca tutto quello che è successo. Ovviamente c’è un certo modo di comportarsi davanti al pubblico che va rispettato”.

A chiedere una riunione d’urgenza è stato Marcello Ciannamea, Direttore dell’Intrattenimento Prime Time. Nonostante le consultazioni e le riunioni, però, sapremo solamente nella puntata di sabato 14 dicembre cosa accadrà. “Sabato finalmente risponderemo alla domanda su cui tutti quanti mi state assediando da quando ci siamo lasciati a Ballando con le Stelle e cioè: ‘Ma Mariotto dove è finito?’. Lo scoprirete”, ha detto la conduttrice su Instagram. Intanto, dopo le accuse per le presunte molestie, Mariotto ha scelto di andare per vie legali: “Il nostro avvocato Angelo Maietta è pronto a sporgere denuncia per la tutela del buon nome di Guillermo Mariotto e della nostra storica maison”, ha detto Stefano Dominella, presidente di Gattinoni.