Guillermo Mariotto ci sarà? Chi può dirlo se non Milly Carlucci. Eppure, è stata la stessa conduttrice di Rai1 a far serpeggiare il dubbio di un possibile addio al programma da parte del giudice storico che, sabato 30 novembre, ha lasciato il banco per risolvere un problema legato alla sua maison d’alta moda. Niente di nuovo, direte voi, dato che è da giorni che se ne parla, ma un elemento in più sulla vicenda ci è fornito dallo spot in onda per la semifinale che evidenzia un particolare non da poco e che non è sfuggito ai più attenti. Ma di cosa si tratta?

Ballando con le stelle, la decisione su Guillermo Mariotto

Quella che era sembrata una fuga innocente, successivamente classificata come un’urgenza da parte del diretto interessato, è rapidamente diventata un caso. Da un lato perché il pubblico si chiede perché Guillermo Mariotto abbia lasciato il posto che occupa da quasi 20 anni e – dall’altro – perché le spiegazioni fornite dopo non sono bastate a placare la sete di curiosità dei telespettatori. L’abbiamo detto: questa è l’edizione di Ballando con le stelle dell’imprevedibilità. E non si può dunque guardare al futuro senza un pizzico di incertezza. Quella che ha investito il giudice venezuelano proprio in questi giorni e che è destinata a continuare fino alla diretta di sabato 14 dicembre.

Milly Carlucci l’ha promesso e così sarà: saprete tutto sabato. Dal canto suo, la conduttrice si è completamente rimessa alle decisioni di Rai in merito al reintegro del quinto elemento della sua giuria, sebbene risulti difficile credere che non ci sia stata la sua ingerenza nella presa di posizione finale. Ad ogni buon conto, la scelta su Mariotto continua a tenerci sulla graticola ed è pane per i denti degli amanti delle congetture. Ad alimentare ancora di più la suspence, ci ha pensato lo spot per la semifinale in onda il 14 dicembre e che potrebbe dire qualcosa rispetto a quanto potremmo vedere. Si vede infatti che il suo posto rimane vuoto: un modo per tenere alta la curiosità o una vera anticipazione sul suo futuro a Ballando con le stelle?

Perché Guillermo Mariotto è diventato un caso

Prima l’addio allo studio nel bel mezzo della diretta, poi la spiegazione e le scuse, il Tapiro e infine le assurde accuse di molestie che ora pesano sul capo del designer venezuelano e volto storico del programma. Circola infatti un video in cui lo vediamo in gruppo con Amanda Lear e i suoi ballerini. A un certo punto Mariotto scivola e sembra avvicinarsi con la mano alle parti intime del ballerino Simone Iannuzzi, che però lo scagiona da ogni accusa dichiarando di non essersi sentito molestato.

Mariotto minaccia querele e tutto si fa più pesante di quello che dovrebbe essere. Si è perfino parlato di un possibile sostituto, individuato in Alberto Matano. Qualcosa di assurdo solo a pensarci, vista la posizione ormai consolidata che occupa il giornalista calabrese, il quale ha perfino sorriso dell’eventualità di dover sollevare la paletta sabato sera in diretta. L’affaire Mariotto comunque non si sgonfia: ma l’attesa è quasi finita.