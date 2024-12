Fonte: IPA Milly Carlucci

C’è grande curiosità in merito al ritorno di Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle dopo che ha abbandonato lo studio nella puntata di sabato 30 novembre. Una scena destinata a entrare nella storia del programma condotto da Milly Carlucci. Le giustificazioni di Mariotto non hanno convinto in più, e c’è chi ha parlato di provvedimenti in arrivo. Alle dichiarazioni del giudice si sono aggiunte quelle della conduttrice: ecco quando sapremo il suo destino.

Guillermo Mariotto torna a Ballando con le Stelle: le parole di Milly Carlucci

“Sabato 14 saprete tutto”, la dichiarazione di Milly Carlucci all’Adnkronos è piuttosto asciutta, quasi trafelata. “Sabato 14 si saprà come va a finire”. Non sembrano esserci speranze di scoprire ben presto il destino di Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle. La replica della conduttrice è arrivata durante la presentazione del libro di Alberto Matano, Vitamia, che si è tenuta il 5 dicembre 2024 all’Auditorium di Roma. Carlucci è dunque allineata con quanto anticipato da Mariotto stesso: “Aspetto che Milly Carlucci ritorni dalla Scala, ci sentiremo prima della puntata di Ballando con le Stelle del 14 dicembre. È ormai consuetudine fare il punto della situazione la sera prima o direttamente il sabato mattina per capire come è andata la settimana, soprattutto per aggiornarci su quanto è accaduto in sala durante le prove”.

Sabato 7 novembre, infatti, non va in onda Ballando con le Stelle. Quindi, ci tocca aspettare un bel po’ per comprendere se Mariotto avrà un provvedimento o meno. Ivan Zazzaroni, a Fanpage, ha dichiarato che Guillermo è una scheggia impazzita e che è sempre stato così, anche se nelle ultime due puntate ha “ecceduto”. Del resto, ogni giudice ha un ruolo ben preciso all’interno di Ballando: ciascuno è un tassello importante per lo show.

“Ha mandato un lungo messaggio a tutti dicendo che c’era un problema con la sarta, ma lasciamo stare. Mariotto è spettacolo, Mariotto è Ballando con le Stelle. È una figura importante perché spezza determinati momenti, ha sempre un giudizio assolutamente anomalo, dice delle cose a volte incomprensibili, ma ci sta”.

Le controversie sul Caso Mariotto

Prima di tutto, Zazzaroni non concorda: “Se c’è mai stato un caso. Quello che la gente dimentica è che si tratta di un programma televisivo”. Non sarebbe dunque corretto chiamare “Caso” quanto accaduto con Mariotto. Ma c’è chi non crede alla versione fornita dal giudice, che ha abbandonato la diretta all’improvviso. In base a quanto raccontato dalla Carlucci, è andato via in motorino.

Mariotto in ogni caso ha smentito la “fuga” stessa. “Nessuna fuga da Ballando con le Stelle, ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi”. La sarta responsabile del lavoro alla Maison Gattinoni ha avvertito un malore ed è stata trasportata in ospedale: dunque, Mariotto è subentrato per ultimare il lavoro. “Non ho mai fatto un’assenza in tv. Ho sempre partecipato al programma anche con la febbre, mai inviato cartonati, come avevano fatto alcuni della giuria in passato”. Un’emergenza di lavoro, dunque, anche se in prima battuta si è parlato di stress a causa dei troppi impegni.