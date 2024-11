Alberto Matano: “L’amore totalizzante per una donna prima di incontrare mio marito”

Fonte: IPA Alberto Matano

Alberto Matano è uno dei volti più amati della televisione: siamo abituati a vederlo ogni giorno a La Vita in Diretta, programma che ormai riflette la sua vocazione televisiva, ma della sua vita privata abbiamo sempre saputo ben poco. Il coming out, il matrimonio con Riccardo Mannino, ma nel suo passato c’è stato anche l’amore totalizzante con una donna.

Alberto Matano parla dell’amore totalizzante con una donna

“L’amore è più grande di ogni definizione”. Per quanto l’amore sia universale, ognuno di noi, nel corso della propria vita, sviluppa un suo concetto personale: per Alberto Matano, l’amore non conosce limiti e categorie, come ha raccontato nell’intervista al Corriere della Sera, in occasione del suo nuovo libro Vitamia. “Mi auguro che qualsiasi persona legga questo romanzo si possa sentire libero di amare. Se fossi un genitore a mio figlio insegnerei proprio questo. È il libro di un cinquantenne che ha vissuto la propria vita pienamente, senza cupezza e rimpianto”.

Un romanzo, questo, che presenta dei cenni autobiografici: Rocco è un giovane uomo che si trasferisce dal Sud Italia a Roma. E il grande amore di Rocco è inizialmente Giulia, ma nella vita di Matano c’è mai stata una “Giulia”? Sì: il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta ha risposto sinceramente, ripercorrendo gli anni della sua vita, aprendo le porte del passato.

“Certo, ho amato anche io la mia Giulia, negli anni subito dopo l’Università, un amore totalizzante, poi ho vissuto la stessa intensità anche verso un uomo. L’amore che vivi a 20 anni ti travolge, magari finisce ma sai che ti ha cambiato e continua a vivere anche nell’assenza. Anche io ho avuto un grande amore giovanile, poi con la maturità abbracci tutto con armonia. I sentimenti grandi vanno ricuciti”.

Il coming out e l’amore con il marito Riccardo Mannino

Durante l’intervista, c’è stato spazio per ripercorrere anche un momento intimo e importante della vita di Alberto Matano: il coming out, il momento in cui si rivela il proprio orientamento sessuale. “Prima ne ho parlato con i miei fratelli, poi con i miei genitori, è stato un processo: Riccardo è stato il primo genero a entrare in famiglia. Dichiarare il proprio orientamento sessuale è qualcosa che parte da dentro, una scelta personalissima”.

Il matrimonio con Riccardo Mannino, che è stato officiato dalla grande amica di Matano, Mara Venier, è nato proprio da un’idea di Zia Mara. “Sì, eravamo al ristorante e lei ha lanciato la provocazione. Riccardo ha aperto l’agenda e ha segnato la data. Quando ci ha sposati eravamo tutti con gli occhi lucidi”. Per Matano, l’incontro con Riccardo è stato un colpo di fulmine. “È entrato nel ristorante dove ero con alcuni amici e l’ho notato. Quando l’ho incrociato di nuovo in palestra ho fatto il primo passo. Era sul tapis roulant e gli ho detto: ‘ma quanto corri…'”, da lì è storia: oggi Matano è felicissimo al fianco del suo Riccardo ed è pronto per le sfide in televisione. No, non Sanremo: oggi si sente anche uno showman, e non più solo un giornalista e conduttore.