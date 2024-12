Fonte: IPA Alberto Matano

Non è festa senza Domenica In. E così, Mara Venier non delude le aspettative e torna con una nuova puntata del suo contenitore pomeridiano ricco di ospiti e di interviste esclusive. Come quella ad Alberto Matano, che si racconta per la prima volta nel salotto della conduttrice veneta in una veste inedita. L’occasione è quella della presentazione del suo romanzo Vitamia, di cui aveva già parlato nell’ultima puntata di Ballando con le stelle in cui è stato anche ballerino per una notte. E ancora Andrea Bocelli e Franco Ricciardi, vecchia conoscenza dello show.

Domenica In, le anticipazioni del 1° dicembre

Attesissimo, amato dalla conduttrice e dal pubblico, Alberto Matano si sposta dall’altra parte della barricata per parlare di se stesso e dei contenuti del suo ultimo libro, Vitamia, che ha dichiarato di aver tenuto nel cassetto per moltissimi anni. “Con questo libro ho voluto raccontare che l’amore non conosce limiti e categorie: mi auguro che qualsiasi persona legga questo romanzo si possa sentire libero di amare. Se fossi un genitore a mio figlio insegnerei proprio questo. È il libro di un cinquantenne che ha vissuto la propria vita pienamente, senza cupezza e rimpianto”, ha spiegato parlando del suo romanzo a Corriere della Sera.

Il giornalista ha inoltre raccontato di come sia avvenuto il suo coming out, compiuto con un processo graduale. Dice di averlo detto prima a suo fratello e poi ai genitori, ma suo marito Riccardo è stato il primo a entrare in famiglia come genero. I due si sono sposati l’11 giugno 2022 e a officiare il matrimonio era stata proprio Mara Venier. La conduttrice li aveva inoltre spinti a compiere il grande passo, dato che il loro amore era ormai consolidato e durava da molti anni.

Gli altri ospiti

In studio anche Andrea Bocelli, punta di diamante della nostra musica nel mondo, che con Mara Venier ripercorrerà i suoi primi e luminosi 30 anni di carriera, e Franco Ricciardi per presentare il suo ultimo singolo Viernarì. L’artista campano è inoltre una vecchia conoscenza del programma e autore di una delle sigle degli ultimi anni, in particolare di quelli che sono seguiti alla pandemia da Coronavirus.

Grande attesa per Gianluigi Buffon, reduce dal romantico matrimonio con Ilaria D’Amico, che si racconterà con particolari inediti della sua carriera e della sua vita privata che con le nozze in Toscana è tornata al centro dell’attenzione. I due fanno coppia da moltissimi anni e insieme hanno un figlio, Leopoldo Mattia, che è stato tra i protagonisti della cerimonia insieme ai suoi fratelli Rocco Pietro, Louis Thomas e David Lee.

Quando e dove va in onda

La nuova puntata di Domenica In va in onda il 1° dicembre 2024 su Rai1 dalle 14, subito dopo l’annuncio dei Big in gara al Festival di Sanremo annunciati da Carlo Conti durante il Tg1 delle 13,30. Subito dopo va in onda la finale de Lo Zecchino d’Oro con la conduzione di Lorenzo Baglioni e Carolina Benvenga. Salta quindi l’appuntamento con Francesca Fialdini e Da noi… A ruota libera, che viene rimandato alla domenica successiva.