Fonte: IPA Alberto Matano

In questo periodo si fa un gran parlare di Ballando con le Stelle. L’intervista di Alberto Matano a Chi, che doveva essere totalmente incentrata sull’uscita del suo libro, Vitamia, ha così subito un lieve deragliamento.

Impossibile non fare qualche domanda anche sull’amatissimo programma, che ha fronteggiare un po’ di mare mosso in questo periodo. Ecco la sua visione sul futuro e, soprattutto, il giudizio su Guillermo Mariotto.

Il futuro di Alberto Matano

Alberto Matano fa parte della famiglia di Ballando con le Stelle da ormai svariati anni. In questo lasso di tempo la sua carriera si è ampiamente consolidata, così come il rapporto con il pubblico. Particolarmente amato e apprezzato, al punto che da più parti si stanno diffondendo voci in merito a un suo nuovo ruolo nello show di Milly Carlucci.

Considerando il periodo non facile che sta vivendo Guillermo Mariotto, è stata paventata una sostituzione. L’abbandono improvviso durante la diretta del 30 novembre scorso continua a far rumoreggiare tanto. Il pubblico è spazientito, considerando soprattutto come si tratti di un programma Rai, dunque sovvenzionato anche dal canone.

Ecco la sua risposta, senza mezzi termini: “Non so come si possano originare queste fake news. Mariotto è unico e nessuno può stare dentro a quel ruolo, se non lui”. Ciò non vuol dire, però, che non si veda in una veste differente nel prossimo futuro.

Restare ancorati a un determinato ruolo, nel mondo televisivo, è deleterio per una carriera. Occorre reinventarsi e Matano ha chiaramente voglia di mostrare un altro aspetto di sé, tramutandosi in un vero e proprio showman: “Il ballo ha fatto scattare una sorta di click. Sì, potrei anche fare qualcosa per sorprendere il pubblico, mostrando ancora un altro aspetto di me”.

Un nuovo progetto

Non sarà dunque in giuria, salvo clamorose sorprese. Alberto Matano però guarda al suo futuro e progetta, anzi si prepara: “Ogni cosa che faccio è frutto di allenamento, anche il ballo. Mi sono preparato quanto più ho potuto, scoprendo poi che non basta mai, come sempre”.

Non sa quando possa giungere questa nuova chance, che però già pregusta. Si è fatta largo dentro di lui l’idea di un nuovo format, che possa aderire a una nuova identità da presentare al pubblico. Una strada intrigante e rischiosa, come tutti i cambi di rotta del resto. In tutto questo, non ha dubbi, avrebbe il supporto di suo marito, Riccardo Mannino.

“Sarebbe con me, come sempre. Lui è un uomo molto concreto, pratico e questo è fondamentale per me. Sa tenermi con i piedi per terra. Siamo molto partecipi l’uno della vita dell’altro. Mi ha insegnato a cambiare il verso della giornata, facendo colazione insieme, sempre, con calma. Ci ritroviamo poi la sera. Per me il suo punto di vista è sempre importante”. Sappiamo, dunque, chi sarà il primo giudice di qualsiasi nuovo esperimento dell’amato conduttore.