Guillermo Mariotto verso l’addio a Ballando con le Stelle, dove è giurato fin dalla prima edizione in onda nel 2005. Dopo venti anni di “onorato servizio”, gli ultimi comportamenti dello stilista venezuelano hanno infastidito e non poco la Rai. Ma anche Milly Carlucci che, sebbene sia molto legata al creativo, non ha apprezzato la mancanza di rispetto del giudice, quando ha abbandonato la diretta senza fornire spiegazioni a nessuno. E ora il suo posto è a rischio e ci sarebbe già il nome del sostituto: Alberto Matano, che da qualche anno è nel cast del dancing show in qualità di commentatore a bordo campo.

Chi sostituisce Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle

Il destino di Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle è al centro di un acceso dibattito, tra dichiarazioni ufficiali, accuse di molestie e voci di corridoio. Il programma di Rai1, guidato da Milly Carlucci, si avvia verso la semifinale con una possibile svolta nella giuria. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da TvBlog, sarebbe soprattutto la dirigenza Rai a spingere per l’allontanamento di Mariotto, mentre Milly, direttrice artistica dello show, sembrerebbe essere contraria.

“Ci sarebbe la volontà della Rai di espellere Mariotto per tutta una serie di motivi che andrebbero oltre il singolo episodio delle presunte accuse di molestie. – fa sapere il portale di tv – Una serie di gocce che avrebbero fatto traboccare il vaso, dovute al comportamento del celebre stilista, su cui Milly chiuderebbe volentieri un occhio, ma la Rai evidentemente no”.

Chi potrebbe prendere il posto di Mariotto a Ballando con le Stelle? “Una giuria a quattro per le ultime 2 puntate, con l’eventuale inserimento di Alberto Matano e a seguire undici mesi di voci ed indiscrezioni su chi prenderà il posto di Mariotto nell’edizione autunno 2025 di Ballando con le stelle”. Matano fa già parte del cast della trasmissione, dove è commentatore a bordo campo dal 2019.

E di recente il giornalista e conduttore de La vita in diretta ha ricoperto il ruolo di giudice di ballo in una puntata di Amici: una prova generale (dalla concorrenza) prima della promozione del sabato sera?

Le ultime news sul caso Mariotto a Ballando con le Stelle

Dopo aver lasciato l’ultima diretta di Ballando con le Stelle a causa di un problema di lavoro, Guillermo Mariotto è finito al centro dello scandalo per un video diffuso da Striscia la notizia (che gli ha consegnato il Tapiro d’oro) in cui tocca le parti intime di un ballerino dietro le quinte del programma di Rai1. A puntare il dito contro Mariotto anche la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia.

Ma Milly Carlucci ha negato tutto: “Ma lì è chiaro che avesse solo perso l’equilibrio, non scherziamo. Se ci fosse stato qualcosa di scorretto sarebbe subito esploso, senza contare che poi abbiamo chiesto direttamente al ballerino, Simone Iannuzzi, che nemmeno si era accorto: ha detto che quando gli hanno fatto vedere il video si è messo a ridere. La molestia implica una volontà e lì non c’era. Lui era perfino di spalle. È davvero un incidente, posso rassicurare il pubblico”.