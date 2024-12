Guillermo Mariotto, quanto è alto. I dettagli dei suoi look

Fonte: IPA Guillermo Mariotto

Volto televisivo e direttore creativo di Gattinoni, la maison fondata da Fernanda Gattinoni, Guillermo Mariotto è sempre una certezza. In ogni aspetto della sua vita. Lo abbiamo visto per anni seduto al banco della giuria di Ballando con le Stelle: per lui, Milly Carlucci è una seconda mamma. Una figura spesso protagonista di momenti epici e talvolta di tensione, come quando ha abbandonato lo studio di Ballando nella storica puntata del 30 novembre 2024 per un’emergenza lavorativa. Scopriamo tutto su di lui: altezza, curiosità e la sua influenza nel mondo della moda.

Guillermo Mariotto, altezza e curiosità

Guillermo Mariotto è alto 165 centimetri e pesa circa 70 kg. Quando menzioniamo il suo nome, ci vengono in mente tanti termini. Eclettico, indubbiamente, poliedrico. In grado di lasciare il segno e di fare la differenza, nella televisione quanto nel mondo della moda. In effetti, proprio l’ecletticismo e la poliedricità sono stati i due aspetti che hanno colpito Raniero Gattinoni, incontrato per la prima volta nel 1988: un incontro che ha cambiato per sempre la vita di Mariotto.

Nato a Caracas il 13 aprile 1966 da mamma venezuelana e papà italiano, vive a Roma: la sua vita è un turbinio di eventi importanti e di lavori prestigiosi, tra lo studio di Ballando con le Stelle e la direzione artistica di Gattinoni. Sebbene sia un personaggio pubblico, in realtà ben poco sappiamo di lui. Lo stesso Pierluigi Diaco ne parla come un “uomo pieno di luci e di ombre, riservato e misterioso”.

Lo stile impareggiabile di Guillermo Mariotto, direttore creativo di Gattinoni

La maison Gattinoni è stata fondata nel 1946 da Fernanda Gattinoni: dopo la scomparsa prematura dell’amato figlio Raniero, la direzione creativa del brand è stata affidata a Mariotto dal 1994. Moda e arte sono sempre state due passioni di Mariotto: “Per avere successo nella moda bisogna avere accuratezza, manualità, capacità di comunicare, creatività, e soprattutto curiosità, umiltà e sacrificio”. Per lui, gli ingredienti dell’eleganza sono l’essere se stessi e creare le proprie regole.

Lo stilista è fortemente creativo e tutt’oggi si emoziona a osservare le sue creazioni in giro per il mondo. Mariotto stesso si è sempre contraddistinto per l’eleganza, in ogni occasione. C’è sempre, per esempio, un dettaglio che risalta. Chi meglio di lui, del resto, può valorizzare se stesso e le modelle che veste? A Ballando, lo abbiamo spesso visto con il turbante, con completi sartoriali: lo stesso si può dire dei red carpet, dove Mariotto predilige l’haute couture, l’alta moda raffinata. Anche il papillon è un altro grande classico negli accessori che sfoggia più spesso (e le maxi-sciarpe, sì, anche in diretta). Il segreto dei suoi look? Proprio il consiglio che dà agli appassionati di moda: essere se stesso.

C’è poi il ciondolo (così come il crocifisso) che non toglie mai, nemmeno in televisione, e a cui è enormemente affezionato: la Madonna di Guadalupe. Lo stilista è molto credente, e negli anni ha spesso raccontato il suo rapporto con la fede: “Mi davano le botte in testa da piccolo perché io volevo fare il Papa, mi dicevano che non dovevo dire quelle cose e che ero sacrilego, ma io dicevo che era comunque un mestiere”.