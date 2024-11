Fonte: IPA Anastasia Kuzmina

Nella serata del 16 novembre 2024 è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle, che ha visto in gara ben nove coppie. Tra di loro, anche il duo formato da Anastasia Kuzmina e Francesco Paolantoni, che hanno saputo, nei diversi appuntamenti del sabato sera di Rai Uno, conquistarsi il favore del pubblico da casa e dei giurati.

Quest’ottavo episodio dell’amato dancing show si è aperto con una prova speciale tra i diversi ballerini in gara, che hanno dedicato una coreografia a qualcuno a loro caro, provando, così, a trasmettere una storia con dei passi di danza. Il famoso comico ha scelto di fare una dedica alla sorella Tina, che l’ha lasciato di recente.

Durante la perfomance, però, una caduta ha portato Anastasia Kuzmina a un brutto infortunio. La ballerina, infatti, ha subito una distorsione.

Anastasia Kuzmina, la distorsione a Ballando

Anastasia Kuzmina è una delle protagoniste di Ballando con le stelle da diversi anni. L’esperta di danze latino-americane, infatti, è stata scelta, già nel 2012, per ricoprire il ruolo di insegnante di uno dei vip in gara, arrivando alla vittoria già nella sua prima stagione, in cui ballava in coppia con Andrés Gil.

Per l’edizione 2024 del dancing show, la ballerina si esibisce con Francesco Paolantoni sul palco del programma televisivo, ottenendo, sempre, dei buoni risultati dalla giuria, in termini di votazioni. Nella puntata del 16 novembre 2024, però, uno sbaglio del comico l’ha portata a un brutto infortunio. Anastasia Kuzmina, infatti, ha subito una distorsione alla caviglia, dopo essere caduta in malo modo, durante una presa.

Fin da subito, la ballerina è stata controllata dai fisioterapisti del programma televisivo, come annunciato in diretta da Milly Carlucci: “Anastasia si è fatta male”. La conduttrice si è subito augurata che il dolore che l’esperta di ballo sentiva, in realtà, non fosse nulla di ché, ma, in seguito ha dovuto annunciare che Anastasia Kuzmina ha subito una distorsione alla caviglia.

Anastasia Kuzmina e Francesco Paolantoni non si ritirano

Quando Anastasia Kuzmina è tornata in collegamento dalla Sala delle Stelle, è apparsa dolorante, quasi commossa e con la caviglia infasciata. La ballerina ha subito svelato cosa provava ai telespettatori: “Fa male”.

Milly Carlucci ha cercato di consolarla: “Tesoro bello, amore mio dai. Lo so” e, in seguito, ha spiegato, con maggiori dettagli, la sua situazione medica: “La situazione è… Che non devi mettere già il piede… Andremo a fare, poi, una radiografia”.

La conduttrice del programma televisivo ha aggiunto anche che la ballerina e il comico avevano deciso di non ritirarsi dalla competizione, provando, in ogni modo a restare in gara per le prossime puntate: “Si presenterà in pista, noi la porteremo in pista… Francesco dovrai fare la sua coreografia da sola per almeno 40 secondi… Non intendono ritirarsi”.

Quindi si è scelto di portare in pista Anastasia Kuzmina, solo per fare presenza, e di far ballare, da solo, Francesco Paolantoni che ha dovuto prendersi in prima persona, tutto il peso del proseguimento dell’avventura nel programma televisivo della coppia. Il comico ha accettato la sfida di buon grado: “Farò tutto il possibile”.