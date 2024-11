Anastasia Kuzmina non può danzare: cos'ha deciso Milly Carlucci per la puntata di "Ballando con le stelle" del 23 novembre

Una brutta caduta, poi la distorsione e infine lo stop all’esibizione sulla pista di Ballando con le stelle. Anastasia Kuzmina, maestra preparatrice di Francesco Paolantoni, sta facendo i conti con l’imprevisto che sabato 16 novembre l’ha messa ko e che potrebbe costare la gara al suo allievo ma non si arrende. La coppia è infatti ancora in gara, sebbene in attesa di spareggio, e potrebbe continuare a sognare la finale grazie alla strategia pensata da Milly Carlucci proprio a poche ore dalla diretta.

La decisione di Milly Carlucci su Anastasia Kuzmina

Pochi giorni non sono sufficienti perché la caviglia di Anastasia Kuzmina si riprenda del tutto. La diagnosi è infatti molto seria: si parla di lesione al legamento, condizione per la quale non può ancora poggiare il piede a terra. E così, a prendere la decisione definitiva ci ha pensato proprio la padrona di casa – Milly Carlucci – che ha accolto la richiesta della ballerina di non avere sostituti ma le ha affiancato un aiuto in sala per le prove. Si tratta di Giovanni Pernice, il ballerino (e pare, compagno) di Bianca Guaccero che è stato chiamato a sostenere Francesco Paolantoni durante la preparazione delle esibizioni per la puntata che sta per arrivare.

“Saremo pronti a tutte le evenienze. Lui intanto proverà. Sarà una sala prove a tre. Quindi ci sarà Anastasia a guidare le danze, ma chi lo prenderà sotto le sue grinfie sarà Giovanni Pernice. Adesso entriamo in un ménage à trois, una cosa veramente strana, direi spettacolare”, ha rivelato la conduttrice in uno degli ultimi episodi di Ballando Segreto su Instagram, dove ha spiegato come sarà composta la squadra di preparatori di Paolantoni ora che Anastasia Kuzmina non può praticamente fare niente.

“Mi sono offerto volontario perché ho visto del talento. E quindi voglio creare magie su quel dancefloor”, ha commentato invece Giovanni Pernice, che sulla pista di Ballando con le stelle sta proponendo coreografie straordinarie al fianco di Bianca Guaccero, con la quale avrebbe anche iniziato una relazione sentimentale confermata perfino dalla conduttrice che inizialmente aveva voluto tenere per sé la notizia sebbene fosse filtrata rapidamente senza che vi fosse più possibilità di smentita.

Il percorso di Francesco Paolantoni a Ballando con le stelle

Non è di certo uno dei preferiti della giuria, sempre molto misurata nelle votazioni quando si tratta di lui, ma sta provando in tutti i modi a salvare il suo percorso a Ballando con le stelle ora che la sua ballerina si è infortunata. Francesco Paolantoni ha messo in pausa la sua verve, tratto principale della sua carriera di comico, per cercare di portare un po’ di se stesso in pista. In parte ci è riuscito, soprattutto dopo la disavventura fisica che l’aveva costretto a farsi cambiare la coreografia per non soffrire troppo in scena, e quindi l’infortunio di Anastasia Kuzmina giunge proprio in un momento di risalita della sua competizione.

Non ci sono ritiri in vista ma uno spareggio, previsto in avvio di puntata per sabato 23 novembre, che potrebbe determinare una prima eliminazione della coppia oppure no. Ora, tutto è nelle sue mani e in quelle di Giovanni Pernice, sul quale Milly Carlucci ha pure scherzato: “Quando sarai uscito dalle grinfie di Giovanni Pernice, saprai cos’è la sofferenza. E potrai interpretare il tango”.