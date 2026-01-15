IPA Chiara Ferragni e Marina Di Guardo

Dopo due lunghi anni “molto duri”, sono lontani i tempi in cui non si parlava d’altro che della “caduta della casa Ferragnez”. Lo scandalo legato al Pandoro Gate, scoppiato a dicembre 2023, si è ufficialmente concluso il 14 gennaio 2026: Chiara Ferragni è stata prosciolta. Prima di entrare in tribunale, si era detta fiduciosa, e in effetti è una parola che ha spesso usato nei confronti della giustizia. Al suo fianco, una figura per lei importantissima, colei che è riuscita a tenerla in piedi: mamma Marina Di Guardo.

Chiara Ferragni, la foto con mamma Marina: l’incubo è finito

Look composto, sguardo provato: Chiara Ferragni, all’arrivo al tribunale di Milano, poche ore prima della sentenza, si è fermata solo per un rapido scambio con i giornalisti presenti. Poco dopo le 15:30, è arrivata la sentenza: ora può ripartire davvero dopo lo scandalo del Pandoro Gate, che l’ha fatta sprofondare in un incubo. E se nella tempesta ha perso qualcuno, come il divorzio da Fedez, al suo fianco sono rimaste delle figure importantissime. La sua famiglia, mamma Marina, papà Marco, le sorelle Valentina e Francesca, i figli Leone e Vittoria.

Due anni in cui tutto ciò che poteva andare male, è andato anche peggio: la sua vita è finita nell’occhio del ciclone, e la devastazione che ne è derivata l’ha portata a scoprire una nuova Chiara. Lei, che è sempre stata un’eterna positiva, ora può tirare un sospiro di sollievo: è finita. E in quell’abbraccio con la mamma, nella foto condivisa anche da Marina sui social, c’è tutto: un capitolo durato due anni che si è chiuso con la speranza di poter ricostruire, questa volta davvero, lontana dalle ombre e da quel mondo patinato. Perché ora vuole fare spazio a una vita più vera.

Le parole sulla separazione da Fedez: “Mi sono sentita completamente abbandonata”

E se c’è chi non le ha mai lasciato la mano, ci sono anche persone che Chiara ha perso negli ultimi anni. Molti sono spariti, e per questo motivo si è sentita tradita. Poco dopo la sentenza, la Ferragni ha brindato nello studio dell’avvocato Giuseppe Iannaccone e ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha menzionato l’ormai ex marito e il periodo in cui, per l’ennesima volta, Chiara è stata protagonista su tutti i giornali rosa. “C’è stata una separazione pubblica nell’unico mio momento di bisogno, mi sono sentita completamente abbandonata. Ho sofferto tantissimo”.

Ma non è mai stata da sola, perché in tanti l’hanno appoggiata in questo percorso. “La mia famiglia, mia mamma, i miei cari amici, gli avvocati. Le tante persone che mi si avvicinavano, mi raccontavano le loro cose, mi dicevano ‘Stai tranquilla, vedrai che la giustizia alla fine viene fuori'”.

Ha riconosciuto di essere stata “molto ingenua”, di essersi presa “tutte le responsabilità”. E in questi due anni non ha mai voluto parlare troppo: “Perché avevo paura che qualsiasi cosa dicessi potesse essere usata contro di me. È stata una delle cose più difficili da gestire nella mia vita e l’ho voluta affrontare a testa alta perché sapevo di essere innocente”.