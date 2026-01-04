Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 4 gennaio: Orietta Berti tra gli ospiti

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Francesca Fialdini

Dopo la pausa natalizia, torna l’appuntamento con le emozioni e le storie di Da noi… A ruota libera. Domenica 4 gennaio dalle 17.20 in poi Francesca Fialdini aprirà il nuovo anno con volti amatissimi dello spettacolo, pronti a raccontare come sono riusciti a far “girare la ruota” della propria vita nei momenti più difficili, ma anche con persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla loro vita, rimettendosi in gioco.

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 4 gennaio

Primo appuntamento del 2026 con Da noi… A ruota libera: Francesca Fialdini torna con una nuova puntata ricca di ospiti amati dal pubblico. Il nome di punta è senza dubbio Orietta Berti. L’artista, che attraversa le generazioni dagli anni ’60 a oggi, si racconterà in un’intervista intima, ripercorrendo una carriera che l’ha resa una vera e propria icona pop contemporanea. Sarà l’occasione per scoprire il segreto della sua eterna giovinezza artistica e del suo legame indissolubile con il pubblico.

A portare un tocco di napoletanità in studio ci penserà Maurizio Casagrande. L’attore e regista, attualmente impegnato in una tournée teatrale di successo, condividerà aneddoti sulla tradizione del palcoscenico e sulle sfide del mestiere oggi. Francesca Fialdini parlerà poi con la graffiante (e fuori dagli schemi) Barbara Alberti, scrittrice e intellettuale che da anni anima il dibattito culturale italiano con le sue riflessioni anticonformiste su letteratura, società e sentimenti.

A portare ritmo e leggerezza arriverà anche Barbara Foria, attrice e comica dalla battuta sempre pronta, volto noto del teatro e della televisione – in show comici ma anche su Food Network – che racconta il presente e i rapporti interpersonali con costante umorismo.

Gli altri ospiti

In attesa del debutto in prima serata su Rai 1 previsto per il 7 gennaio, saranno in studio Giuseppe Zeno e Clotilde Sabatino. I due attori presenteranno il film tv Tempi supplementari, svelando retroscena del set e anticipazioni sulla trama di questa nuova produzione molto attesa. La storia ruota attorno a Sandro, ex allenatore di hockey dal passato glorioso, che si ritrova a guidare un gruppo di adolescenti provenienti da contesti difficili.

Per il momento dedicato alla spiritualità e alla riflessione interiore, Francesca Fialdini ospiterà Fra’ Emiliano Antenucci. Il frate cappuccino, rettore del Santuario della Madonna del Silenzio, presenterà il suo ultimo libro, La fattoria di Gesù, offrendo spunti su come ritrovare la pace nel caos della vita moderna.

Come sempre, il cuore pulsante del programma sono le storie vere: ospite del talk di Francesca Fialdini il piccolo Daniele Scardini, un bambino di 10 anni che ha vissuto sulla propria pelle il dramma del bullismo a causa del suo aspetto fisico. La sua testimonianza e il modo in cui ha saputo affrontare le difficoltà saranno un esempio potente di resilienza per tutti i telespettatori.

Quando e dove vedere Da noi… A ruota libera

La nuova puntata condotta da Francesca Fialdini va in onda domenica 4 gennaio dalle 17.20, subito dopo la conclusione di Domenica In con Mara Venier. Come di consueto, la puntata è trasmessa anche su RaiPlay dove rimane visibile anche nei giorni successivi alla diretta.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!