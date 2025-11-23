Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Francesca Fialdini

Doveva essere una puntata ricca di ospiti – da Alessandro Preziosi a Paolo Belli, passando per Barbara Alberti – ma all’improvviso Da noi…a ruota libera è stato cancellato dal palinsesto di Rai 1 di domenica 23 novembre. Un altro stop per Francesca Fialdini dopo quello a Ballando con le Stelle, dove era fino a qualche puntata fa una delle grandi protagoniste di questa edizione.

Perché Da noi…a ruota libera non va in onda domenica 23 novembre

Da noi… a ruota libera non andrà in onda domenica 23 novembre per lasciare spazio alla finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna. Un appuntamento sportivo attesissimo, dagli appassionati di tennis e non solo.

Se Domenica In di Mara Venier sarà accorciato e durerà a malapena un’ora, il programma di Francesca Fialdini è stata invece completamente rimosso dal palinsesto.

Alle 14.55 comincerà l’attesissimo match che potrebbe portare gli azzurri guidati da Filippo Volandri a conquistare il trofeo per la terza volta consecutiva, nonostante l’assenza di Jannik Sinner (che dopo aver vinto le ATP Finals di Torino ha scelto di godersi qualche settimana di relax).

Dunque, non c’è spazio per Da noi… a ruota libera che, questa settimana, avrebbe dovuto ospitare Alessandro Preziosi per presentare la nuova serie tv su Sandokan e Paolo Belli e Anastasia Kuzmina per commentare la loro avventura a Ballando con le Stelle.

Tra gli ospiti erano previsti anche Barbara Alberti e lo psicologo Massimo Giusti. Non è chiaro se tutti riusciranno a tornare la prossima settimana, molto dipenderà dalle rispettive esigenze.

Il ritorno di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera è previsto, salvo ulteriori cambiamenti in palinsesto, domenica prossima 30 novembre. La trasmissione, che ogni settimana deve vedersela con l’agguerritissimo Verissimo di Silvia Toffanin, è seguito ogni settimana da oltre due milioni di spettatori.

Secondo alcune indiscrezioni, la Fialdini potrebbe approdare il prossimo anno a Domenica In: sembra ormai certo l’addio di Mara Venier, pronta a lasciare il suo salotto di maggior successo per godersi maggiormente la vita privata.

Un doppio stop per Francesca Fialdini in televisione

Oltre a Da noi…a ruota libera, Francesca Fialdini è costretta a restare lontana anche da Ballando con le Stelle. Si è ritirata, dopo i problemi al piede e alle costole. Tenterà di rientrare in gara, con il ballerino Giovanni Pernice, nella serata del ripescaggio, prevista a dicembre, come di consueto poco prima della finalissima.

Una grande perdita per il dancing show di Milly Carlucci, visto che la Fialdini era una della più brave di questa edizione. La papabile vincitrice del 2025 anche se a contendersi il trofeo ci sono anche Barbara D’Urso, Andrea Delogu e Fabio Fognini.

Francesca Fialdini, intanto, si è consolata con Affari Tuoi: è stata co-conduttrice di Stefano De Martino nella puntata in onda su Rai 1 sabato 22 novembre. Una vera e propria sorpresa per gli spettatori che hanno lodato il garbo e la verve della conduttrice toscana che in questi ultimi mesi sta mostrando un nuovo lato di sé al pubblico. Più vero, autentico, genuino. E davvero molto apprezzato.

