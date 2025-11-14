Complice l'infortunio al piede e i progressi di altre coppie, la probabile vittoria di Francesca Fialdini con Giovanni Pernice a Ballando con le Stelle è fortemente a rischio

IPA Francesca Fialdini e Giovanni Pernice

La pista di Ballando con le Stelle continua a scintillare tra emozioni, polemiche e scivoloni inattesi. Dalla prima puntata la grande favorita di quest’anno è Francesca Fialdini che – pur non avendo mai preso una lezione di danza in vita sua – ha dimostrato fin da subito una grazia e un talento innato, che hanno ammaliato giurati e pubblico. Ma il recente infortunio e i progressi di altri concorrenti rischiano di minare il futuro della conduttrice.

Ballando con le Stelle 2025, il pronostico sul vincitore

Coreografia dopo coreografia, Francesca Fialdini – in coppia con Giovanni Pernice, vincitore dello scorso anno – ha lasciato il segno a Ballando con le Stelle 2025. C’è preoccupazione per il suo futuro visto che si è infortunata a un piede. Un edema che ha causato gonfiore a tre dita del piede, rendendo doloroso e difficile appoggiarlo.

La giornalista ha deciso di continuare a ballare nel dancing show di Milly Carlucci, optando per coreografie diverse dal solito e in grado di aiutarla a gestire questo problema. Nella puntata dell’8 novembre ha praticamente ballato con un piede solo: un mix di prese e sintonia che ha lasciato tutti increduli, tanto che la fasciatura è passata in secondo piano.

Per questo gli scommettitori continuano a credere nelle potenzialità di Francesca Fialdini, quotata come vincitrice di Ballando con le Stelle ad 1.85. Ma la corsa al titolo è tutt’altro che conclusa.

La conduttrice toscana dovrà infatti vedersela con alcuni colleghi che hanno guadagnato parecchio terreno nelle ultime settimane. A partire da Andrea Delogu, in coppia con Nikita Perotti, offerta a 2,75. In realtà la speaker radiofonica è a rischio eliminazione: dovrà affrontare uno spareggio per rientrare in gara perché ha abbandonato momentaneamente lo show in seguito alla tragica morte del fratello diciottenne.

Ma le possibilità di una sconfitta sono quasi zero visto che Andrea è molto brava e molto amata. E per questo potrebbe vincere la trasmissione. Attenzione, poi, a Fabio Fognini: l’ex tennista è la vera rivelazione di Ballando con le Stelle 2025. L’underdog di questa edizione.

Ballando con le Stelle 2025, Barbara D’Urso non è più la favorita

Dopo un esordio da sfavorito, la sua scalata è sorprendente, tant’è che la probabilità di vederlo vincente insieme alla sua compagna di ballo, Giada Lini, è scesa a 4, superando anche Barbara D’Urso, data a 4,50. L’ex volto Mediaset era una delle favorite alla vigilia del programma: ora è solo quarta per gli scommettitori.

A inseguire, qualche gradino più in là, ci sono Martina Colombari a 7,50, elegante e determinata, e Paolo Belli, a 20, che dalla pista in veste di concorrente sta vivendo una seconda giovinezza.

Più complicata la corsa per Rosa Chemical (25), Filippo Magnini (66) e Marcella Bella (100), che ballano sul filo dello spareggio in cerca di un colpo di scena.

E poi c’è Nancy Brilli: stessa quota di Marcella Bella, stessa tensione nell’aria. Due donne, due star, un unico obiettivo: restare sotto quei riflettori ancora un po’. Perché a Ballando con le Stelle, si sa, uscire non è mai solo lasciare la pista: è rinunciare anche ad un pezzo di incredibile magia.

