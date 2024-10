Stefano De Martino, la gaffe ad Affari Tuoi fa discutere

Non è passata inosservata la gaffe di Stefano De Martino, che ha apostrofato la madre del concorrente in modo involontariamente "inadeguato"

Non è sfuggita ai più la gaffe di Stefano De Martino ad Affari Tuoi, che nella serata del 28 ottobre ha involontariamente apostrofato la madre del concorrente in gara in modo decisamente inadeguato. La puntata ha visto come protagonista Stefano – in rappresentanza della Toscana – soprannominato Diego de la Vega per la sua somiglianza con Zorro.

Nel corso della serata il conduttore dell’amatissimo quiz show come di consueto ha scherzato con il concorrente e con la madre Lucia, etichettata ripetutamente con un appellativo che però nascondeva un’insidia.

Stefano De Martino, l’appellativo a mamma Lucia è un insulto

Puntata scoppiettante quella del 28 ottobre di Affari Tuoi, e non solo per le ormai celebri dinamiche del gioco che vedono i pacchisti sfidare il Dottore per conquistare l’agognato premio di 300 mila euro o per le sorprese che tanto piacciono al pubblico. Il quiz show dell’access prime time di Rai 1 ha visto consumarsi una piccola “catastrofe” ai danni della madre del concorrente in gara per la Toscana.

Ma cosa è successo durante la serata? A gareggiare ieri sera era Stefano, concorrente della regione Toscana, che lavora come venditore di veicoli commerciali, e che ha giocato con il pacco numero 15 affiancato dalla mamma Lucia. È stata proprio lei a finire più volte nel mirino del padrone di casa Stefano De Martino, che durante la serata l’ha insultata senza volerlo.

“Il nostro Don Diego de la Vega in arte Zorro“, ha detto il conduttore presentando il protagonista della puntata. “Mi è anche un po’ Raz Degan, poteva fare l’attore”, ha continuato scherzando. Accanto a lui “Donna Lucia”, la madre del pacchista di Piombino, che De Martino in modo simpatico e bonario ha apostrofato con il soprannome “Zorra”.

Peccato però che l’appellativo in questione, pronunciato certamente in buona fede dal conduttore, in un’altra lingua abbia un inequivocabile significato dispregiativo, come hanno fatto notare tanti utenti su X (ex Twitter) mentre andava in onda la puntata. “Ma Stefano… Zorra in spagnolo vuol dire ‘zo….a’”, ha scritto uno spettatore. A confermare un altro commento pubblicato sulla piattaforma: “Beh Zorra in spagnolo non è proprio un complimento”.

La gaffe è servita: se in studio la situazione è passata totalmente inosservata, gli utenti sui social come al solito sono stati inflessibili (ma anche divertiti dall’involontaria figuraccia di Stefano). Alla fine Zorro e la mamma Lucia sono riusciti a strappare 20mila euro, rinunciando alle offerte del Dottore “Pasqualo” e vedendo sfumare proprio alla fine il pacco da 75mila euro. Ma tutto è bene quel che finisce bene.

Stefano De Martino, il successo ad Affari Tuoi

Aveva un’eredità pesantissima da raccogliere, ma è innegabile che Stefano De Martino sia riuscito a entrare nel cuore del pubblico di Affari Tuoi, programma amatissimo che tiene compagnia ogni sera a milioni di spettatori. Il conduttore si è lasciato alle spalle il passato da ex ballerino di Amici, e ha ampiamente dimostrato di essersi ritagliato il suo spazio in tv.

I suoi fan però vogliono vederlo anche in altri programmi: dovranno aspettare gennaio per rivederlo in Stasera tutto è Possibile, sempre in onda su Rai 2, ma si vocifera che questa possa essere l’ultima edizione con lui al timone dello show. Sarà davvero così?