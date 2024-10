Fonte: IPA Stefano De Martino

Colpo di scena inatteso ad Affari Tuoi, il game show Rai tra i più longevi e seguiti della televisione italiana, passato da poco alla conduzione del giovane e promettente Stefano De Martino. Di Affari Tuoi ultimamente si parla perché sembra che i concorrenti non abbiano mai vinto così tanto, ma nell’ultima puntata a vincere è stato l’amore, con una proposta di matrimonio a sorpresa.

Cosa è successo ad Affari Tuoi

A sfidare il temibile Dottore nella puntata di giovedì 24 ottobre di Affari Tuoi c’è stata Sara, denominata affettuosamente dai compagni di gioco “Saretta con turbante” per via dei suoi coloratissimi copricapo. Sara, che vive a Foligno e di lavoro crea contenuti social per aziende e liberi professionisti, ha giocato con il pacco numero 4. Ad accompagnarla nella sua sfida alla sorte il fidanzato Dario. “Stiamo insieme da 2 anni e mezzo, e quello che credo è che noi ci siamo conosciuti quando entrambi sapevamo quello che stavamo cercando. Questo ci ha fatto unire in maniera così forte” ha raccontato la concorrente.

E, superati presentazioni e convenevoli, si entra nel vivo del gioco. Un gioco che non arride ai due concorrenti innamorati che, nei primi minuti di gara, perdono alcune delle cifre più sostanziose tra quelle a disposizione. Dal Dottore arrivano diverse proposte, che Sara rifiuta, continuando a credere nella fortuna… e sbagliando. Infine, la sfidante di Foligno rinuncia al suo pacco per far cambio con il numero 14 che, però, contiene “solo” 10mila euro, contro i 75mila del numero 4.

“Mi dispiace per questa coppia, ma come si dice: ‘Sfortunati nel gioco, fortunati in amore’” afferma il conduttore Stefano De Martino, perché poco prima in studio si era verificato qualcosa di totalmente inaspettato. Il momento più romantico nella storia di Affari Tuoi.

Stefano De Martino e la proposta di matrimonio

A un certo punto del gioco, Stefano De Martino sussurra qualcosa all’orecchio di Sara, poi prende una scatola di Affari Tuoi, ma dalle dimensioni decisamente più piccole del solito. A questo punto, i due concorrenti si dirigono al centro dello studio e Sara, dalla scatolina misteriosa, tira fuori un anello. “Amore della vita mia, io ho pensato tantissimo a questa partita, a come avrei voluto dirti questa cosa. – dice emozionata al fidanzato Dario – Non esistono parole per descrivere tutto quello che io provo ogni giorno con te. Abbiamo raccontato tante favole alla nostra fragolina, e io ne voglio raccontare una ai figli che so che arriveranno, e voglio scrivere con te la pagina più bella: il nostro matrimonio. Non mi importa quando sarà: domani, tra vent’anni…”

Di fronte a una proposta di matrimonio così romantica, Dario non può che rispondere sì, gettandosi tra le braccia della sua bella. “Evviva gli sposi!” esulta De Martino, che trasforma la “postazione di gioco” nel “tavolo degli sposi”. Peccato che, subito dopo, arrivi l’ennesima batosta e la perdita di un’altra grande cifra. Ma i futuri sposini rassicurano, non c’è niente che avrebbe potuto rovinare il momento. Un momento che resterà di certo nella storia di Affari Tuoi.