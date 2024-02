Proposta di matrimonio fatta da lei: idee e consigli

Fonte: iStock Proposta di matrimonio al femminile

Vi sentite pronte a compiere il grande passo ma il vostro “lui” non sembra decidersi a fare la fatidica proposta? Se la vostra relazione è arrivata ad un punto di svolta, nulla vi vieta di prendere la situazione in mano: sempre più donne, infatti, scelgono di non rispettare le tradizioni, chiedendo la mano ai propri compagni.

Se film e libri hanno reso popolari proposte di matrimonio tutte al maschile, oggi, in nome della parità di genere, è stato infranto anche questo tabù. Siete delle donne e state pensando di organizzare la fatidica proposta per il vostro lui? Ecco qualche consiglio per voi.

Una donna può fare una proposta di matrimonio?

Il matrimonio, celebrazione dell’amore per eccellenza, non conosce regole: anche se siete donne, potete scegliere di essere voi a chiedere “la mano” del vostro lui. Non lasciate che le norme imposte dalla società determinino le dinamiche del vostro fidanzamento: se pensate che sia il momento giusto per compiere il grande passo, fate un respiro profondo, e chiedete al vostro partner di sposarvi.



Proposta fatta da lei: cosa dice la tradizione

Per quanto ci abbiano abituate a credere che a fare la proposta debbano essere gli uomini, anche nell’antichità non sono mancati casi in cui questo ruolo è stato assunto dalle donne. Una tradizione irlandese del quinto secolo, infatti, incoraggiava le fanciulle vicine al matrimonio a porre il fatidico quesito ai rispettivi fidanzati. La leggenda narra che fu San Patrizio ad emanare un decreto per permettere anche alle donne di proporre il matrimonio senza attendere che lo facessero gli uomini. A patto che la dichiarazione avvenisse il 29 febbraio, quindi ogni 4 anni: un modo per bilanciare le proposte maschili e femminili, così come l’anno bisestile può bilanciare il calendario.

Ma perché sono così rari i casi in cui sono le donne a prendere l’iniziativa? In primo luogo, per tradizione. Storicamente, infatti, in una relazione eterosessuale sono gli uomini ad inginocchiarsi e a chiedere la mano della propria dolce metà. In secondo luogo, sono spesso le norme sociali a definire i nostri atteggiamenti: agli occhi dei conservatori, una donna che chiede ad un uomo di sposarla appare poco femminile, prepotente e, in qualche modo, colpevole di far sentire il proprio compagno meno virile.

Nel mondo LGBTQ+, invece, spesso le coppie scelgono di effettuare due proposte, così che ciascuno dei partner possa formulare e ricevere la tanto attesa richiesta. È proprio da questo esempio che si può partire per avvicinarsi con assoluta parità di genere ai fiori d’arancio, incoraggiando le persone ad agire seguendo il proprio il cuore e la propria volontà, piuttosto che le convenzioni sociali.

Proposta di matrimonio fatta da lei: idee e consigli

Chiedere qualcuno in matrimonio è una questione importante, a prescindere dal proprio genere. Se vi siete finalmente decise ad organizzare una proposta coi fiocchi per il vostro lui, ecco qualche consiglio da tenere a mente.

Considerate la visione di matrimonio del vostro partner

Prima di procedere con la fatidica domanda al vostro compagno, è importante esser certe di quali siano le sue vedute sul matrimonio. Avete discusso della possibilità di sposarvi? Avete parlato di come vedete il vostro futuro insieme? Se la risposta è “sì” e siete certe di essere sulla stessa lunghezza d’onda, potrete chiedergli senza giri di parole: “Vuoi sposarmi?”

Organizzate una proposta semplice ma originale

Non c’è bisogno di organizzare una proposta di matrimonio in grande stile se non ne sentite l’esigenza: la cosa più importante, infatti, è godersi a pieno il momento. È comunque preferibile organizzare tutto con un po’ di anticipo, perché l’emozione del momento potrebbe giocare brutti scherzi. Scegliete quindi una data che abbia un valore speciale, una location significativa e, eventualmente, scrivete qualche riga per introdurre la fatidica domanda. Prendetevi tutto il tempo necessario per renderlo un momento speciale e far sentire il vostro partner l’uomo più fortunato al mondo.

Comprate due anelli oppure optate per altri accessori

Una questione particolarmente delicata riguarda l’anello di fidanzamento: non tutti gli uomini, infatti, amano particolarmente i gioielli, e potrebbero preferire un altro tipo di accessorio. In ogni caso, acquistatene uno anche per voi: non aspettate che sia lui a farvi dono del prezioso monile se siete voi a chiedere “la sua mano”. In alternativa, potete comprarne uno per lui e recarvi insieme in una gioielleria per scegliere poi l’anello di fidanzamento per voi. Per evitare situazioni scomode, potete sempre optare per braccialetti, collane con pendenti uguali o bracciali. Non è necessario che siano accessori costosi, ma in qualche modo speciali per entrambi.

Pensate alla proposta dei suoi sogni

Anche se state abbracciando una scelta poco convenzionale scegliendo di fare la proposta al vostro lui, ci sono alcuni aspetti della tradizione che vale la pena osservare. Solitamente, infatti, il momento della proposta viene organizzato in base a gusti e preferenze del fortunato: assicuratevi, quindi, di optare per una location che sia di suo gradimento o di creare un’atmosfera che rifletta la sua personalità. Se ama la cucina gourmet, ad esempio, prenotate per due in un ristorante stellato, se invece è un pantofolaio, decorate il salotto il casa in modo originale ed accogliente.

Infine, sta a voi decidere se inginocchiarvi o meno: questa consuetudine è infatti legata alle tradizioni di corte, che vedevano i cavalieri chinarsi di fronte alla propria dama in segno di rispetto ed ammirazione. Qualora non vi sentiate a vostro agio, sappiate che non è assolutamente obbligatorio.

Fate pratica con il vostro discorso

In un momento così emozionante, potrebbe rivelarsi difficile scegliere le parole adatte ad esprimere i vostri sentimenti. Per questo motivo, assicuratevi di scrivere tutto nero su bianco, e di leggere ad alta voce il testo un paio di volte, così da memorizzarlo a dovere.

Celebrate il “sì” con una festa

Subito dopo la proposta, potete organizzare una piccola festa di fidanzamento con amici e parenti per festeggiare la bella notizia. Potete optare per una soluzione low-key, prenotando in un ristorante di poche pretese, oppure allestire un engagement party in grande stile. Anche in questo caso, non lasciate che siano le tradizioni a decidere per voi.