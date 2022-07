Frasi proposta di matrimonio: emozionanti, divertenti e romantiche

Fonte: iStock Photos

In cerca delle parole giuste per dire “ti amo”? A volte è difficile trovare le frasi per una proposta di matrimonio. Un’atmosfera magica e un anello non bastano, ma serve qualcosa di più. Parole che possano esprimere e raccontare una storia d’amore e il desiderio di trascorrere tutta la vita insieme a una persona.

Esistono tante citazioni e aforismi che sono stati usati nel tempo per descrivere la forza e la potenza di un sentimento che ci spinge a scegliere di condividere con l’altro tutta la vita. DiLei ha selezionato le frasi proposta matrimonio più romantiche, coinvolgenti e belle per fare la domanda più importante della tua esistenza.

Frasi proposta di matrimonio romantica

Per essere davvero perfetta una proposta di matrimonio romantica deve essere accompagnata dalle frasi giuste. In questo caso un’idea buona può essere quella di prendere in prestito le parole di grandi autori del passato, scrittori e poeti che hanno voluto svelare la forza di un sentimento, lo stesso che spinge qualcuno a fare una magica proposta.

Se saprai starmi vicino, e potremo essere diversi, se il sole illuminerà entrambi senza che le nostre ombre si sovrappongano, se riusciremo a essere «noi» in mezzo al mondo e insieme al mondo, piangere, ridere, vivere. Se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo e non il ricordo di come eravamo, se sapremo darci l’un l’altro senza sapere chi sarà il primo e chi l’ultimo, se il tuo corpo canterà con il mio perché insieme è gioia… allora sarà amore e non sarà stato vano aspettarsi tanto. (Pablo Neruda)

Io sapevo che eravamo come le nuvole del cielo: si uniscono, ed è pressoché impossibile dire dove cominci l’una e finisca l’altra. (Paulo Coelho)

Sarei perduto s’io vivessi un solo momento senza di te. (Ugo Foscolo)

Ma se ora mi impedissi di starti vicino sarebbe come impedirmi di respirare. Mi sei indispensabile, ti desidero vicino a me, nella mia vita piena di confusione e solitudine, ti desidero e ti voglio mia per sempre. (Paoletta Maizza)

In quel libro che è la mia memoria, nella prima pagina di quel capitolo che è il giorno in cui ti incontrai la prima volta, ci sono le parole: qui comincia una nuova vita. (Dante Alighieri)

C’è una casa di tronchi con il tetto di tavole, a sinistra. Non è quella che cerchi. È quella appresso, subito dopo una salita. La casa dove gli alberi sono carichi di frutta. Dove flox, forsizia e calendula crescono rigogliose. È quella la casa dove, in piedi sulla soglia, c’è una donna con il sole nei capelli. Quella che è rimasta in attesa fino a ora. La donna che ti ama. L’unica che può dirti: come mai ci hai messo tanto? (Raymond Carver).

Ti amo e ti amerò fino alla morte, e se c’è una vita dopo che, ti amerò allora. (Cassandra Claire)

Quando la mano di un uomo tocca la mano di una donna entrambi toccano il cuore dell’eternità. (Khalil Gibran)

Ti chiedo di trascorrere la vita al mio fianco, di essere il mio secondo io e la mia migliore compagna sulla terra. (Charlotte Brontë)

Quando ti accorgi di voler passare il resto della tua vita con qualcuno, vuoi che il resto della tua vita inizi il più presto possibile. (Nora Ephron)

Voglio essere per sempre con te. Voglio svegliarti accanto a te ogni mattina e andare a letto accanto a te ogni notte. Voglio indossare un anello al dito ogni giorno della mia vita sapendo che c’è il tuo nome. Voglio farti delle promesse e voglio passare ogni giorno della mia vita lavorando per mantenere quelle promesse. (Chanel Cleeton)

Se potessi rivederti fra un anno, farei tanti gomitoli dei mesi. Se l’attesa fosse soltanto di secoli li conterei sulla mano. E se sapessi che finita questa vita la mia e la tua proseguiranno insieme, getterei la mia come inutile scorza e sceglierei con te l’eternità. (Emily Dickinson)

Proposta di matrimonio: frasi film

Romantiche, meravigliose e uniche: le proposte di matrimonio dei film sono assolutamente fantastiche. Dalle serie tv ai lungometraggi, sono tante le scene che ci hanno fatto emozionare, con lui (o lei) che si inginocchia e con parole straordinarie dichiara il suo amore all’altro. Sono tanti gli spunti e le idee che arrivano da pellicole famose, come Harry, ti presento Sally o Se scappi ti sposo. Frasi da copiare e da ripetere nel giorno della grande proposta.

La proposta di Maggie ad Ike in Se scappi ti sposo – “Io garantisco che ci saranno tempi duri. Garantisco che a un certo punto, uno di noi o tutti e due, vorremmo farla finita. Ma garantisco anche, che se non ti chiedo di essere mio lo rimpiangerò per tutta la mia vita, perché sento nel mio cuore che sei l’unico per me”.

La proposta di Harry a Sally in Harry, ti presento Sally nella notte di Capodanno – “Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Amo la ruga che ti viene qui quando mi guardi come se fossi pazzo. Mi piace che dopo una giornata passata con te, sento ancora il tuo profumo sui miei golf, e sono felice che tu sia l’ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo, e non è perché è la notte di Capodanno. Sono venuto stasera perché, quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile”.

La proposta di Monica a Chandler in Friends – “Tu mi rendi più felice di quanto avrei mai pensato di essere e se me lo permetterai proverò a farti sentire altrettanto felice per il resto della mia vita”.

La proposta di Derek a Meredith in Grey’s Anatomy – “Se c’è una crisi, tu non ti blocchi, tu vai avanti e fai andare avanti anche tutti noi perché hai visto di peggio e al peggio sei sopravvissuta e sai che anche noi sopravviveremo. Dici di essere cupa e torbida, ma non è un difetto, è una forza, una forza che fa di te quella che sei. Non mi metterò in ginocchio, non ti farò nessuna domanda, io ti amo Meredith Grey e voglio passare il resto della mia vita con te”.

La proposta di Lizzie a Darcy in Orgoglio e pregiudizio – “Se i vostri sentimenti sono gli stessi dello scorso aprile, vi prego, ditelo ora. Il mio affetto e i miei desideri sono immutati, ma una vostra parola mi farà tacere per sempre. Se, invece, i vostri sentimenti fossero cambiati, devo dirvelo: mi avete stregato anima e corpo e vi amo, vi amo, vi amo. E d’ora in poi non voglio più separarmi da voi”.

La proposta di Noah a Allie ne Le pagine della nostra vita – “Ti voglio, voglio tutto di te, per sempre. Tu e io, tutti i giorni”.

Proposta di matrimonio: frasi divertenti

Una proposta di matrimonio non deve essere per forza poetica o romantica, ma può anche essere divertente. In fondo ridere con la propria metà è qualcosa di meraviglioso ed è anche il sintomo di un grande amore. Per questo sarebbe bello lasciarsi andare a una risata spontanea fra le lacrime e i sospiri di commozione, per alleggerire un po’ l’atmosfera. Il migliore modo per farlo è con delle frasi divertenti che renderanno unica e indimenticabile la proposta di matrimonio.

Quando un pinguino incontra la sua anima gemella, lo fa per tutta la vita: vuoi essere il mio pinguino? (Anonimo)

L’amore consiste nell’essere cretini insieme. (Anonimo)

Ti va di essere d’accordo con me durante una cerimonia per poi non esserlo mai più? (Anonimo)

Ti amo perché sei strano almeno quanto me. (Anonimo)

Credo nel nostro amore sopra ogni cosa… sopra il letto, il divano, il tavolo… (Anonimo)

Frasi per dire “sì lo voglio”

Esiste il modo perfetto per dire “sì, lo voglio”? Assolutamente sì! Ci sono tantissime frasi e citazioni che si possono usare nel momento della proposta di matrimonio per coronare un momento perfetto. Piene di pathos e di sentimento, sono le parole perfette per rispondere alla fatidica domanda: “Vuoi sposarmi?”.

Ovunque, ma mai senza di te. (Anonimo)

Mi mancheresti anche se non ci fossimo conosciuti. (Anonimo)

Continuerò a sceglierti anche in un’altra vita, anche se fossi altrove, anche se fossi nata in un posto diverso da questo. Sempre e per sempre con te. (Anonimo)

Se i battiti del mio cuore avessero un nome sarebbe il tuo. (Anonimo)

Il mio cuore ti appartiene dal giorno in cui ci siamo incontrati. (Anonimo)

Ci sono molti modi per essere felici nella vita. Ma conosco una sola persona in tutto l'universo con cui vorrei condividere la mia felicità, e questa persona sei tu. (Anonimo)

Non sono capace a fare grandi promesse. Ma ciò che voglio dirti è che il meglio deve ancora venire.

Mille vite non valgono una sola vita trascorsa insieme te.

Di qualunque cosa le nostre anime siano fatte, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. (Emily Brontë)

Non so bene dove vada la mia strada, ma cammino meglio se la mia mano stringe la tua. (Alfred De Musset)

Dal primo momento che ci siamo incontrati sentivo dentro di me che eravamo destinati a stare insieme, per tutta la vita.

Io non ti prometto di regalarti castelli o gioielli da milioni di euro, ma ti prometto che se mi sposerai ti sarò fedele, ti proteggerò e ti amerò con tutto il cuore e l’anima.

Proposta di matrimonio lei a lui: lettera e frasi emozionanti

La “regola” e la tradizione vorrebbero che sia l’uomo a chiedere la mano della donna, ma sempre più spesso è lei a prendere l’iniziativa e a fare la proposta di matrimonio. Un modo originale, divertente e moderno per vivere l’amore, abbattere gli stereotipi e dimostrare la forza delle donne, pronte a prendere decisioni importanti per la loro vita, a dichiarare i loro sentimenti senza paura e a viverli sino in fondo.

Come fare la proposta di matrimonio lei a lui? Tanti scelgono di farlo con una lettera da leggere il fatidico giorno, meglio se in una location romantica, da soli o di fronte ad amici e parenti. Dove trovare le parole? Ovviamente lo spunto e l’aiuto arrivano da grandi scrittori e poeti, capaci di raccontare le passioni e ciò che unisce la coppia come nessun altro.

Il tuo cuore lo porto con me di Edward Estlin Cummings

Il tuo cuore lo porto con me.

Lo porto nel mio

Non me ne divido mai.

Dove vado io, vieni anche tu, mia amata;

qualsiasi cosa sia fatta da me,

la fai anche tu, mia cara.

Non temo il fato

perché il mio fato sei tu, mia dolce.

Non voglio il mondo, perché il mio,

il più bello, il più vero sei tu.

Tu sei quel che luna sempre fu

e quel che un sole sempre canterà sei tu

Questo è il nostro segreto profondo

radice di tutte le radici

germoglio di tutti i germogli

e cielo dei cieli

di un albero chiamato vita,

che cresce più alto

di quanto l’anima spera,

e la mente nasconde.

Questa è la meraviglia che le stelle separa.

Il tuo cuore lo porto con me,

lo porto nel mio.

I ragazzi che si amano di Jacques Prévert

I ragazzi che si amano si baciano in piedi

Contro le porte della notte

E i passanti che passano li segnano a dito

Ma i ragazzi che si amano

Non ci sono per nessuno

Ed è la loro ombra soltanto

Che trema nella notte

Stimolando la rabbia dei passanti

La loro rabbia e il loro disprezzo le risa la loro invidia

I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno

Essi sono altrove molto più lontano della notte

Molto più in alto del giorno

Nell’abbagliante splendore del loro primo amore.

Il più bello dei mari di Nazim Hikmet

Il più bello dei mari

è quello che non navigammo.

Il più bello dei nostri figli

non è ancora cresciuto.

I più belli dei nostri giorni

non li abbiamo ancora vissuti.

E quello che vorrei dirti di più bello

non te l’ho ancora detto.

Il modo tuo d’amare di Pedro Salinas

Il modo tuo d’amare

È lasciare che io ti ami.

Il si con cui ti abbandoni

È il silenzio. I tuoi baci

Sono offrirmi le labbra

Perché io le baci.

Mai parole o abbracci

Mi diranno che esistevi

E mi hai amato: mai.

Me lo dicono fogli bianchi,

mappe, telefoni, presagi,

tu, no.

E sto abbracciato a te

Senza chiederti nulla, per timore

Che non sia vero

Che tu vivi e mi ami.

E sto abbracciato a te

Senza guardare e senza toccarti.

Non debba mai scoprire

Con domande, con carezze,

quella solitudine immensa

d’amarti solo io.

Lettera di Frida Kahlo a Josè Bartoli

“Voglio darti i colori più belli, voglio baciarti… voglio che i nostri mondi da sogno siano uno solo. Vorrei vedere dai tuoi occhi, sentire dalle tue orecchie, sentire con la tua pelle, baciare con la tua bocca. Per vederti dal di sotto, vorrei essere la tua ombra nata dalla suola del tuo piede, che si estende lungo il terreno su cui cammini… Voglio essere l’acqua che ti lava, la luce che ti dà forma, vorrei che la mia sostanza fosse la tua sostanza, che la tua voce uscisse dalla mia gola così che tu mi accarezzassi da dentro… nel tuo desiderio e nella tua lotta rivoluzionaria per una vita migliore per tutti, voglio accompagnarti e aiutarti, amarti e nella tua risata trovare la mia gioia. Se a volte soffri, voglio riempirti di tenerezza così che tu ti senta meglio. Quando hai bisogno di me, mi troverai sempre vicino a te. Sempre aspettandoti. E vorrei essere leggera e soffusa quando vuoi restare solo”.