Frasi sul matrimonio: le più emozionanti, originali e simpatiche da dedicare agli sposi

Fonte: iStock Le più belle frasi sul matrimonio

Cos’è davvero il matrimonio? È un’emozione unica, un giorno lunghissimo eppure troppo breve, organizzato nei minimi dettagli perché fosse una festa indimenticabile, da trascorrere con tantissime persone o solo con gli affetti più cari. Ma è anche una vita intera passata accanto alla persona che ami, l’unica forse in grado di leggerti come un libro aperto e di capirti con un semplice sguardo. È complicità e avventura, amore infinito e litigi tempestosi, al termine dei quali torna sempre il sereno. Tutto questo e molto, molto altro si cela dietro un semplice sì, pronunciato con grande commozione davanti al tuo partner innamorato.

Di matrimonio, dunque, si potrebbe parlare all’infinito: dai lunghi mesi che precedono la cerimonia, tra impegni spossanti (alzi la mano chi è riuscita a trovare l’abito da sposa al primo colpo!) ed emozioni che si fanno via via sempre più largo, al giorno in cui finalmente vi guarderete negli occhi e vi giurerete amore eterno. E poi la luna di miele, un momento romantico di cui godere appieno, consapevole che poi arriverà la routine quotidiana a mettere a dura prova la stabilità di coppia. Ma il vero amore è così, un’altalena di sentimenti di cui in realtà non puoi fare a meno.

Scrittori e poeti, filosofi e cantanti: tantissimi hanno dato voce al proprio pensiero sul matrimonio e su tutto ciò che riguarda questo traguardo così intimo e importante per una coppia. Ne sono scaturite opere d’arte che ancora oggi ci regalano grandi emozioni, tra splendide canzoni d’amore e libri in grado di farci riflettere. Su DiLei abbiamo voluto raccogliere le più belle frasi e citazioni famose sul matrimonio, che possono esserti utili per fare una sorpresa al tuo partner o semplicemente da dedicare alla tua migliore amica che sta per fare il grande passo.

Frasi per matrimonio simpatiche

Saper sorridere è una virtù da coltivare – perché no? – anche nel giorno del matrimonio: quando la tensione è alle stelle e l’emozione può giocare brutti scherzi, un po’ di ironia riesce a fare davvero miracoli. Il giorno delle tue nozze è un momento solenne che rimarrà per sempre nei tuoi ricordi, e un bel sorriso spontaneo è senza dubbio ciò che meglio potrai indossare per l’occasione. Perché non approfittarne dunque per concederti qualche risata in compagnia dei tuoi invitati, leggendo loro divertenti frasi di ringraziamento?

Ma non è detto che il compito di portare un po’ di allegria ad un matrimonio sia di esclusiva pertinenza degli sposi: i testimoni possono aggiungere un tocco di simpatia ai loro bigliettini di auguri, e durante il ricevimento si può persino indire una vera e propria gara di battute a tema! L’importante è che gli sposi ne siano felici e abbiano un buon senso dell’umorismo, altrimenti la vendetta è dietro l’angolo. Se vuoi stupire tutti, assicurati un bel repertorio di frasi simpatiche per il matrimonio, tra gli aforismi più famosi che abbiamo selezionato per te.

Se fai un elenco dei motivi per cui ogni coppia si sposa, e un altro elenco dei motivi per cui divorzia, noterai un sacco di dannate sovrapposizioni. (Mignon McLaughlin)

Il matrimonio è il coronamento del sogno di un uomo e di una donna. I genitori della sposa. (Furio Ombri)

Il legame del matrimonio è così pesante che si deve essere in due per portarlo, spesso in tre. (Alexandre Dumas padre)

Il matrimonio è come una trappola per topi; quelli che son dentro vorrebbero uscirne, e gli altri ci girano intorno per entrarvi. (Giovanni Verga)

Frasi di Shakespeare sul matrimonio

William Shakespeare è uno dei poeti e drammaturghi più celebri di sempre, che ha dato vita ad opere divenute veri e propri capolavori. La narrazione romantica odierna deve molto alla letteratura inglese, in gran parte proprio per i meravigliosi poemi e sonetti che questo autore ci ha regalato. Dai classici come Giulietta e Romeo o Sogno di una notte di mezza estate ai lavori un po’ meno conosciuti (ma altrettanto bellissimi), l’amore è sempre protagonista – o quantomeno un personaggio principale. Dunque, a chi se non a Shakespeare potremmo far riferimento per trovare le parole giuste nel parlare di questo splendido sentimento?

Il suo immenso patrimonio letterario racchiude infinite citazioni sugli innamorati, sul matrimonio e sulla vita di coppia. Aforismi che esplorano in profondità l’animo umano, dandoci una visione originale – talvolta romantica, talvolta un po’ disillusa – su ciò che significa davvero l’amore. Abbiamo raccolto le più belle ed emozionanti frasi di Shakespeare sul matrimonio, che puoi dedicare ai futuri sposi per sorprenderli in maniera dolcissima.

Gli innamorati hanno, come i pazzi, un cervello tanto eccitabile e una fantasia tanto feconda, che vedono assai più cose di quante la fredda ragione riesca poi a spiegare.

La donna uscì dalla costola dell’uomo, non dai piedi per essere calpestata, non dalla testa per essere superiore ma dal lato, per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore per essere amata.

La maledizione del matrimonio è che noi possiamo chiamare nostre queste creature delicate, ma non i loro appetiti.

Gli uomini muoiono sempre e i vermi li distruggono, ma non si distrugge l’amore. Cleopatra: “Se è amore davvero, dimmi quant’è”. Antonio: “È un amore miserabile quello che si può misurare”. Cleopatra: “Voglio fissare un limite sino al quale essere amata”. Antonio: “Allora dovrai per forza scoprire nuovo cielo, nuova terra”.

Frasi della Bibbia sul matrimonio

Nella Bibbia si possono trovare moltissimi riferimenti al matrimonio e alla vita di coppia, citazioni toccanti che ci fanno riflettere sul significato più profondo dello stare insieme alla persona che amiamo. Sposarsi davanti a Dio è una scelta importante, il simbolo di un amore eterno racchiuso in una promessa che è per sempre. Quali sono i passi della Bibbia più belli e commoventi da dedicare al giorno del tuo matrimonio?

Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo. Allora l’uomo disse: “Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna, perché dall’uomo è stata tolta”. (Genesi 2:21-23)

E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. (Efesini 5:25)

Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio; perché forte come la morte è l’amore, tenace come gli inferi è la gelosia: le sue vampe son vampe di fuoco, una fiamma del Signore! Le grandi acque non possono spegnere l’amore né i fiumi travolgerlo.

Le tue labbra stillano miele vergine, o sposa, c’è miele e latte sotto la tua lingua e il profumo delle tue vesti è come il profumo del Libano.

Frasi di Papa Francesco sul matrimonio

Il matrimonio religioso è un atto di amore profondo, il primo tassello di una nuova famiglia. Papa Francesco, un personaggio di grande carisma e molto apprezzato dalla comunità ecclesiastica, ha più e più volte affrontato questo tema, pronunciando parole bellissime ed emozionanti che si rivelano perfette da dedicare a due novelli sposi. I suoi discorsi sono riusciti a fare breccia anche nel cuore dei più giovani, e hanno inevitabilmente lasciato il segno su tutti, a prescindere dal credo religioso. Sono infatti pensieri d’amore, di fratellanza e di solidarietà nella vita di coppia, che ci fanno riflettere e commuovere. Ecco alcune frasi sul matrimonio di Papa Francesco.

Quando i fidanzati vengono a sposarsi, a me piace dire a lui, dopo aver parlato del Vangelo: “Ma non dimenticarti che la tua vocazione è fare la tua sposa più donna!”; e a lei dico: “La tua vocazione è fare tuo marito più uomo!”. E così si amano, ma si amano nel farsi, nelle differenze, più uomo e più donna. E questo è il lavoro artigianale del matrimonio, della famiglia di ogni giorno: far crescere l’altro. Far crescere l’altro. Pensare all’altro: il marito alla moglie, la moglie al marito. Questa è comunione.

Il seme cristiano della radicale uguaglianza tra i coniugi deve oggi portare nuovi frutti. La testimonianza della dignità sociale del matrimonio diventerà persuasiva proprio per questa via, la via della testimonianza che attrae, la via della reciprocità fra loro, della complementarietà fra loro.

Il matrimonio non è semplicemente una cerimonia che si fa in chiesa, coi fiori, l’abito, le foto ma un sacramento che avviene nella Chiesa, e che anche fa la Chiesa, dando inizio ad una nuova comunità familiare.

Quando io saluto i novelli sposi, dico: “Ecco i coraggiosi!”, perché ci vuole coraggio per amarsi così come Cristo ama la Chiesa.

Frasi promessa di matrimonio

Trovare le parole giuste per la promessa di matrimonio non è sempre facile: come racchiudere in poche righe l’amore e il desiderio di prendersi cura per sempre del proprio partner? Di fronte ad un foglio bianco, l’ispirazione sembra improvvisamente scomparire nel nulla. Ed è per questo che possiamo aiutarci con splendide citazioni tratte da romanzi, film e canzoni che ci hanno fatto battere più forte il cuore. Se vuoi prepararti un discorso originale e simpatico, in grado di far emozionare tutti, non ti resta che prendere spunto da queste dolcissime frasi per la promessa di matrimonio.

Il matrimonio è un’alleanza stipulata tra un uomo che non può dormire con la finestra chiusa, e una donna che non può dormire con la finestra aperta. (George Bernard Shaw)

E cambieremo il mondo ogni volta che vuoi. E fermeremo il mondo ogni volta che vuoi. Perché non so che dire quando mi guardi così. Non riesco mai a finire un discorso senza errori. Perché mi fai impazzire quando mi guardi così. Mi sembra di capire che voglio solo te, in questo mondo voglio solo te. (Amore senza fine – Pino Daniele)

È soltanto nelle misteriose equazioni dell’amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni. (A Beautiful Mind)

L’amore non fa baratti da mercato, né usa la bilancia del merciaiolo. La sua gioia, come la gioia dell’intelletto, è di sentirsi vivo. Il fine dell’Amore è amare; niente di più e niente di meno. (Oscar Wilde)

Frasi per matrimonio civile

Sposarsi in Chiesa non è certo l’unica alternativa possibile: il matrimonio civile sancisce ugualmente l’amore di due persone, ed è allo stesso modo una promessa solenne dal significato molto profondo. La cerimonia, tuttavia, permette di prendersi decisamente più libertà, ed è l’occasione perfetta per dedicare qualche riga ai due futuri sposi. Come celebrare una coppia che sta finalmente per pronunciare il fatidico sì, davanti agli occhi delle persone più care? Ecco alcune frasi per matrimonio civile che potrai dedicare a chi vuoi bene, per regalare una sorpresa indimenticabile.

Sposarsi è una delle decisioni più importanti nella vita e a volte le persone dubitano che ne valga davvero la pena. Ma guardandovi posso dire che avete fatto la scelta giusta. Vi auguro tutto il meglio!

L’amore vero si manifesta nei piccoli gesti, negli sguardi attenti, nelle carezze inattese, nella presenza silenziosa che dice più di mille parole. (Stephen Littleword)

Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l’uno accanto all’altra. E questo deve essere, questo è l’essenziale. (Gabriele D’Annunzio)

Tanti auguri per il vostro matrimonio, e godetevi la prima notte di nozze, perché dalla seconda le cose cambieranno: al posto di lui e lei, ci saranno lui e uno yeti con calzini di spugna e pigiamone di pile.

Frasi ringraziamento matrimonio

Il giorno delle nozze è ormai passato, la tensione ha lasciato il posto a tanta felicità (e tanta stanchezza), ma vuoi che i ricordi di quelle ore magnifiche rimangano per sempre impresse nella tua memoria. Non avresti potuto desiderare di meglio: hai sposato la persona che ami, e accanto a te avevi amici e parenti, pronti a festeggiare questo segno tangibile del tuo amore. In tanti si sono prodigati per far sì che quel giorno fosse davvero speciale, per regalarti una sorpresa che sicuramente non dimenticherai mai.

Dai testimoni di nozze ai genitori degli sposi, passando per i più cari amici o semplicemente per tutti coloro che sono intervenuti alla cerimonia: il matrimonio è qualcosa che unisce le persone in un turbinio di gioia e sorrisi smaglianti. Quando tutto finisce, ripensando a quegli istanti non potrai fare a meno di ringraziare chi ti è stato vicino, supportandoti nel momento più bello della tua vita. Perché non preparare allora dei bigliettini da inviare a tutti gli invitati? Vediamo quali sono le più belle frasi di ringraziamento per il matrimonio che puoi dedicare con il cuore ai tuoi affetti.