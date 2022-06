Frasi ringraziamento matrimonio: le più originali per genitori e amici

Fonte: iStock Photos

Le frasi ringraziamento matrimonio sono un classico che caratterizza i giorni successivi alla cerimonia. Quando due persone si sposano si riuniscono intorno a loro amici e parenti per celebrare l’unione d’amore. Esistono tantissimi modi creativi e originali per poter ringraziare coloro che hanno preso parte all’evento e hanno contribuito, in un modo o nell’altro, a realizzare il sogno d’amore.

Come ringraziare chi ha partecipato al matrimonio? Per prima cosa va considerato il modo in cui gli ospiti hanno festeggiato le nozze. Ad esempio se hanno inviato agli sposi un regalo, se erano presenti alla festa oppure hanno donato una gift card o dei soldi. In base alle varie situazioni si possono seguire delle formule differenti, essere maggiormente formali oppure fare riferimento al dono ricevuto e alla giornata trascorsa insieme a loro.

Per delle frasi di ringraziamento sincere poi si dovrà scegliere un preciso stile che sia fedele a quello degli sposi. Chi ha un animo stravagante punterà su frasi originali e ringraziamenti particolari, anche se puntare sul classico e il tradizionale è una garanzia per non sbagliare mai. I ringraziamenti si possono scrivere su un biglietto a mano, si possono stampare oppure realizzare sotto forma di video. Su DiLei abbiamo raccolto i ringraziamenti più emozionanti, originali e belli per il matrimonio.

Ringraziamenti matrimonio originali

Conosciuta come Thanks you card, negli Stati Uniti l’usanza dei ringraziamenti di matrimonio è particolarmente radicata. Anche in Italia è costume inviare dei bigliettini alle persone che, in un modo o nell’altro, hanno contribuito a rendere speciale la festa. Sono tanti gli sposi che puntano sull’originalità, scegliendo frasi e ringraziamenti particolarmente divertenti per i loro ospiti.

Vi vogliamo bene, e ve ne vorremo ancora di più dopo aver ricevuto il vostro regalo.

Grazie per i vostri regali, sono stati molto apprezzati! E anche la vostra presenza non era male.

Tu hai visto nascere il nostro amore, e hai sempre fatto il tifo per noi. Quindi in un certo senso è colpa tua. Cerca almeno di farci un bel regalo!

Per il giorno del nostro matrimonio, ricordate di portare il vostro amore e il vostro sostegno. E anche i regali.

Senza di voi, lo champagne non sarebbe stato così fresco, la torta nuziale non così deliziosa, anche il sole avrebbe brillato meno e di sicuro la festa non sarebbe stata così indimenticabile!

Questo regalo è stupendo e rende in maniera chiara quanto ci teniate a noi. Questo ci riempie il cuore di gioia e festeggiare il grande giorno in vostra compagnia sarà davvero stupendo. Siamo molto felici!

Grazie per gli auguri che ci state facendo, il vostro affetto è la ragione per cui stiamo affrontando l’organizzazione in serenità. Grazie per esserci sempre per noi!

Non potremmo desiderare amici migliori di voi. Ci siete stati in ogni capitolo importante della nostra vita e continuate ad esserci anche in questo nuovo ed importante nostro percorso. Grazie!

Vi ringraziamo davvero con il cuore per il regalo che ci avete fatto. Ci vediamo tutto l’affetto e l’amore che provate per noi ed è davvero splendido poter vedere questo.

Ci sono così tante persone che hanno contribuito a trasformare questo sogno in realtà. Senza l’amore, il sostegno, la generosità e il tempo che tanti di voi ci han dato, questa giornata non sarebbe stata possibile. A tutti i nostri amici, familiari e ospiti che si uniscono a noi per festeggiare, grazie per aver partecipato a questa giornata memorabile!

Frasi per ringraziare gli ospiti

Gli ospiti – dagli amici ai parenti – sono l’anima della festa. Un matrimonio non è completo nè speciale senza la presenza delle persone che amano di più gli sposi. A loro il compito di portare regali, ballare, brindare e divertirsi con gli innamorati.

Terminati i festeggiamenti, dalla mattina alla sera, gli sposi sentono il bisogno di ringraziare chi ha celebrato con loro il matrimonio. I ringraziamenti possono arrivare sotto forma di biglietti (magari scritti a mano), con un video inviato sulle chat o via email oppure con delle card stampate e coloratissime, decisamente originali.

Grazie per averci supportato e sopportato in questa giornata assolutamente memorabile. Grazie a te è andato tutto per il verso giusto, o quasi. Se una vera amica!

Grazie a voi la nostra vita insieme è iniziata nel migliore dei modi. È stato un onore avervi al nostro matrimonio. Vi ringrazio infinitamente per tutto!

Migliaia di candele possono essere accese tramite una singola candela, e la vita di questa non sarà diminuita. La felicità non diminuisce mai quando viene condivisa. (Buddha)

Ci dispiace che tu non sia riuscito a venire al nostro matrimonio, è stata una bellissima giornata. Il tuo regalo è stato comunque molto apprezzato. Speriamo di vederti presto per raccontarti tutto!

Non esistono parole per esprimere la nostra gratitudine verso tutto quello che avete fatto per noi in questi mesi. Non lo dimenticheremo mai. Grazie!

La nostra felicità è resa più grande della vostra presenza. Grazie per aver reso questa giornata ancor più memorabile!

Mille volte grazie per aver preso parte alla nostra gioia più grande!

Grazie per la partecipazione e il generoso regalo. Siamo veramente fortunati ad averti nella nostra vita. Ti vogliamo bene!

Il tuo regalo ha scaldato i nostri cuori, non avresti potuto scegliere di meglio. Hai davvero superato te stesso, grazie mille!

Se la felicità non è condivisa difficilmente può essere detta felicità; non ha alcun sapore. (Charlotte Brontë)

Poesie ringraziamento matrimonio

Gli sposi più poetici possono scegliere di ringraziare gli ospiti – sia quelli presenti che quelli che hanno inviato solo un dono – con delle poesie, delle citazioni o aforismi sul matrimonio. D’altronde trovare le giuste parole per poter esprimere quello che si prova spesso è una impresa ardua, soprattutto quando le emozioni sono fortissime, totalizzanti e profonde. La bravura dei poeti sta, in questo caso, proprio nel saper rivelare ciò che il cuore non riesce a dire a parole.

Esistono tantissimi componimenti che parlano del matrimonio e della scelta di stare insieme per tutta la vita. Parole e versi che si sposano alla perfezione con i sentimenti degli sposi subito dopo la cerimonia e che sono un modo originalissimo per dire “grazie”. Da Alda Merini, poetessa romantica e delicatissima, a Pablo Neruda, con la sua intensità: scopriamo le più belle poesie sul matrimonio da copiare e dedicare.

Poesie matrimonio Pablo Neruda

Saprai che t’amo e che non t’amo

Saprai che non t’amo e che t’amo

perché la vita è in due maniere,

la parola è un’ala del silenzio,

il fuoco ha una metà di freddo.

Io t’amo per cominciare ad amarti,

per ricominciare l’infinito,

per non cessare d’amarti mai:

per questo non t’amo ancora.

T’amo e non t’amo come se avessi

nelle mie mani le chiavi della gioia

e un incerto destino sventurato.

Il mio amore ha due vite per amarti.

Per questo t’amo quando non t’amo

e per questo t’amo quando t’amo.

Poesie matrimonio Nazim Hikmet

Il più bello dei mari

È quello che non navigammo.

Il più bello dei nostri figli

Non è ancora cresciuto.

I più belli dei nostri giorni

Non li abbiamo ancora vissuti.

E quello che vorrei dirti di più bello

Non te l’ho ancora detto

Poesie matrimonio Madre Teresa di Calcutta

Il giorno più bello? Oggi.

La cosa più facile? Sbagliarsi.

L’ostacolo più grande? La paura.

Lo sbaglio peggiore? Arrendersi.

La radice di tutti i mali? L’egoismo.

Lo svago più bello? Il lavoro.

La sconfitta peggiore? Lo scoraggiamento.

I migliori professori? I bambini.

Il bisogno primario? Comunicare.

La cosa che ci rende più felici? Essere utili agli altri.

Il mistero più grande? La morte.

Il peggior difetto? Il malumore.

La persona più pericolosa? Il bugiardo.

Il sentimento più distruttivo? Il rancore.

Il regalo più bello? Il perdono.

La cosa più indispensabile? Il focolare.

La strada più veloce? Il percorso corretto.

La sensazione più gradevole? La pace interiore.

La difesa più efficace? Il sorriso.

Il miglior rimedio? L’ottimismo.

La maggior soddisfazione? Il dovere compiuto.

La forza più potente del mondo? La fede.

Le persone più necessarie? I genitori.

La cosa più bella di tutte? L’amore.

Poesie matrimonio Walt Whitman

Se tardi a trovarmi, insisti.

Se non ci sono in nessun posto,

cerca in un altro, perché io sono

seduto da qualche parte,

ad aspettare te…

e se non mi trovi più, in fondo ai tuoi occhi,

allora vuol dire che sono dentro di te.

Poesie matrimonio Saffo

Come violento sui monti

scuote le querce il vento,

così Amore ha travolto

l’anima mia, la ragione.

Poesie matrimonio Johann Wolfgang Goethe

Sarei già andato davvero lontano,

Tanto lontano quanto è grande il mondo,

Se non mi trattenessero le stelle

Che hanno legato il mio al tuo destino,

Così che solo in te posso conoscermi.

E la poesia, i sogni, il desiderio,

Tutto mi spinge a te, alla tua natura,

E dalla tua dipende la mia vita.

Poesie matrimonio Jacques Prévert

Tre fiammiferi accesi uno per uno nella notte

Il primo per vederti tutto il viso

Il secondo per vederti gli occhi

L’ultimo per vedere la tua bocca

E tutto il buio per ricordarmi queste cose

Mentre ti stringo fra le braccia.

Poesie matrimonio Alda Merini

L’amore è sofferenza,

pianto, gioia, sorriso.

L’amore è felicità,

tristezza e tormento.

Non si ama con il cuore,

si ama con l’anima

che si impregna di storia.

Non si ama se non si soffre

e non si ama

se non si ha paura di perdere.

Ma quando ami vivi,

forse male, forse bene, ma vivi.

Allora muori

quando smetti di amare,

scompari quando non sei più amato.

Se l’amore ti ferisce,

cura le tue cicatrici

e credici, sei vivo…

Perché vivi per chi ami

e per chi ti ama.

Poesie matrimonio Shakespeare

Non sia mai ch’io ponga impedimenti all’unione di anime fedeli;

Amore non e’ Amore se muta quando scopre un mutamento

o tende a svanire quando l’altro s’allontana.

Oh no! Amore e’ un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai;

è la stella-guida di ogni sperduta barca,

il cui valore e’ sconosciuto, benché nota la distanza.

Amore non e’ soggetto al Tempo, pur se rosee labbra e gote

dovran cadere sotto la sua curva lama; Amore non muta in poche ore

o settimane, ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio:

se questo e’ errore e mi sarà provato,Io non ho mai scritto,

e nessuno ha mai amato.

Poesie matrimonio Rumi

Possano questi voti e questo matrimonio essere benedetti.

Possa essere latte dolce,

questo matrimonio, come vino e halvah.

Possa questo matrimonio offrire frutti e ombra

come la palma da datteri.

Possa questo matrimonio essere pieno di risate,

ogni nostro giorno un giorno in paradiso.

Possa questo matrimonio essere un segno di compassione,

un sigillo di felicità qui e nell’aldilà.

Possa questo matrimonio avere un bel viso e un buon nome,

un presagio come accoglie la luna in un cielo azzurro e limpido.

Non ho parole per descrivere

come lo spirito si mescola in questo matrimonio.

Frasi ringraziamento matrimonio genitori

Il ruolo dei genitori è fondamentale nell’organizzazione di un matrimonio. Dalla proposta di nozze ai preparativi sino al grande giorno: mamma e papà dello sposo e della sposa contribuiscono in maniera importante a rendere la cerimonia indimenticabile. Il loro aiuto – nei momenti belli così come in quelli difficili – è essenziale per gli innamorati che, al termine del matrimonio, spesso scelgono di ringraziare mamma e papà in modo speciale.

La tradizione vuole che sia la famiglia della sposa ad occuparsi, dal punto di vista economico, del corredo, degli addobbi floreali e della musica della cerimonia, ma anche delle partecipazioni e degli inviti. I genitori di lei dovranno inoltre contribuire nella scelta di fotografo, confetti e bomboniere, rinfresco e ricevimento oltre che del pranzo d’addio con gli amici più stretti. Alla famiglia dello sposo toccherà invece occuparsi di fedi nuziali, trasporto degli sposi, bouquet, viaggio di nozze, boutonnière per testimoni e pranzo dell’addio al celibato.

L’aiuto dei genitori dunque è sia psicologico che economico. Viene perciò spontaneo ringraziare per il supporto ricevuto nel corso dei mesi che precedono le nozze e durante il grande giorno.