I mezzi di trasporto più originali per un matrimonio

Dalla mongolfiera al risciò: ecco qualche idea per scegliere dei mezzi di trasporto originali per un matrimonio

Fonte: 123RF Sposi con monopattino

I dettagli da considerare quando si organizza un matrimonio sono davvero molti, ma non bisogna dimenticare di curare i particolari sul “come” raggiungere la cerimonia. I mezzi di trasporto tra cui gli sposi possono scegliere sono infatti piuttosto variegati, e includono sia soluzioni standard che altre più ricercate.

Quando si tratta di prenotare dei veicoli, sia per i festeggiati che per gli ospiti, ci sono comunque diversi fattori da tenere in considerazione. Non solo l’originalità e un possibile ingresso ad effetto, ma anche il budget a propria disposizione. Siete indecisi su quali mezzi di trasporto scegliere per il vostro matrimonio? Ecco qualche suggerimento.

Mezzi di trasporto per un matrimonio: idee per gli sposi

Potete scegliere di arrivare al vostro matrimonio a bordo di una carrozza ispirata al mondo delle favole, oppure al volante di una Cadillac d’epoca. Non importa come decidiate di spostarvi, ma è fondamentale che qualunque sia l’opzione prescelta per voi e il vostro partner riusciate a ritagliarvi del tempo (e un po’ di privacy) per goderne insieme.

Nel caso in cui vi lasciate sedurre da soluzioni più originali come un tuk-tuk oppure un’iconica vespa, questi ultimi potrebbero rappresentare anche uno sfondo perfetto per il vostro album di nozze. Ma quali sono i mezzi di trasporto per un ingresso (ma anche un’uscita ) trionfale degli sposi?

Un esotico risciò per l’entrata

Se avete scelto una destinazione esotica o una località di mare per il vostro sì, un romantico risciò potrebbe rappresentare una soluzione di sicuro impatto. Potete anche decorarlo con fiori freschi o drappeggi, così da ritagliarvi anche un po’ di privacy durante il tragitto.

Uscita in grande stile a bordo di una mongolfiera

Se sognate un’uscita in grande stile dalla cerimonia, non potrete che optare per un giro in mongolfiera. Una soluzione estremamente romantica, che vi permetterà di godere delle vostre prime ore da marito e moglie lontani da occhi indiscreti.

Una carrozza con i cavalli ispirata alle favole

Un ingresso memorabile per gli sposi? Una fiabesca carrozza con i cavalli. Questa soluzione è particolarmente indicata se avete organizzato una cerimonia in stile fairy tale, ma si sposa male con le location urbane: il traffico potrebbe infatti infastidire i cavalli.

Una fiammante auto sportiva

Le carrozze non sono nel vostro stile? Potete sempre scegliere un’auto sportiva all’insegna del lusso. Che si tratti di una Ferrari o di una Mercedes l’effetto sorpresa è assicurato.

Auto da golf per gli sposi

Per i matrimoni che si svolgeranno in un country club o un golf resort, non potrebbe esserci scelta migliore di un’auto da golf per fare un giro della tenuta. Per rendere tutto ancora più pittoresco, potete aggiungere un classico cartello “Just married” sul retro.

Un romantico giro in barca

C’è un lago o un piccolo corso d’acqua poco distante dalla location del sì? Concedetevi una romantica fuga con la vostra metà a bordo di una barca prima di dare ufficialmente l’avvio al ricevimento.

L’ immancabile auto d’epoca

Tra le scelte più gettonate dagli sposi di tutto il mondo c’è senza dubbio un’auto d’epoca. Opzione perfetta per i matrimoni in stile vintage, vi permetterà anche di aggiungere delle splendide foto all’album di nozze.

Un giro in vespa al tramonto

È sempre il momento giusto per un romantico giro in vespa. Soprattutto se avete organizzato il ricevimento in uno spazio esterno. Il timing perfetto? Ovviamente il tramonto, con i suoi bellissimi colori a prova di clic.

Una Jeep decappottabile per gli sposi avventurosi

Se siete una coppia avventurosa o avete optato per le nozze in montagna, una Jeep rappresenta il mezzo di trasporto più adatto a voi. Utilizzatela per l’arrivo al banchetto o godetevi un giro a bordo dopo la cerimonia.

In sella ad un tandem

Avete intenzione di fare un ingresso originale e simpatico con il vostro partner? Se la cerimonia non è particolarmente formale ed elegante, provate a noleggiare una bicicletta tandem. Potrebbe essere il perfetto simbolo per indicare il vostro legame.

Una canoa per due

Scappate con il vostro partner a bordo di una canoa se avete pensato ad un matrimonio Outdoor. Prima di salire a bordo, soprattutto per le spose, è consigliato indossare un outfit più pratico.

Mezzi di trasporto per gli ospiti di un matrimonio

Non dimenticate dei vostri ospiti per il giorno del matrimonio. Potete scegliere che ciascuno si affidi al proprio mezzo privato, oppure predisporre dei trasporti per tutti, in modo tale che l’esperienza sia il più rilassante possibile anche per loro.

Anche in questo caso, le soluzioni sono molteplici e per ogni tipo di budget. Se avete organizzato un destination wedding, ad esempio, potete anche pensare ad un servizio navetta che li trasporti dall’hotel alla cerimonia, oppure accordarvi con delle compagnie locali per mezzi di trasporto all’insegna dell’originalità. Ma quali sono le opzioni più gettonate per trasportare gli ospiti di un matrimonio?

Taxi boat per un matrimonio acquatico

Un taxi boat è la scelta perfetta se la location del sì si trova in prossimità di un lago o del mare, o se avete organizzato un destination wedding nella Laguna di Venezia. Un brindisi a bordo è il modo migliore per dare inizio alla festa.

A bordo di un autobus vintage

Avete organizzato un matrimonio in stile retró? Rendetelo ancora più indimenticabile noleggiando un bus vintage per i vostri ospiti. Questa soluzione è particolarmente indicata per le cerimonie numerose o nel caso in cui la location del banchetto sia difficilmente raggiungibile.

Una corsa in treno

Perché non approfittare di una comoda corsa in treno per trasportare gli invitati nella location del sì? Assicuratevi di prenotare con largo anticipo i biglietti per tutti, e qualora fosse possibile distribuite i vostri amici e parenti nelle stesse carrozze.

Non solo risparmieranno lo stress di un viaggio in auto, ma godranno probabilmente anche di una splendida vista.

Golf car per gli ospiti

Se avete organizzato rito e banchetto all’ interno della stessa proprietà, utilizzate delle golf car per trasportare gli ospiti da un angolo all’altro della location. Si tratta di una soluzione messa a disposizione da molti country club e tenute e non difficile da mettere in atto.