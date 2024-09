Castello Dal Pozzo, in stile neogotico per un matrimonio da sogno

Fonte: Ufficio stampa Castello Dal Pozzo Un matrimonio al Castello Dal Pozzo

Scegliere la location per il proprio ricevimento nuziale potrebbe rivelarsi un’impresa tutt’altro che semplice per molti sposi. È infatti importante che il luogo prescelto non solo rifletta al meglio il tema della cerimonia, ma offra considerevoli alternative anche in termini di menù e di accoglienza per gli ospiti.

Se siete alla ricerca di un luogo da favola unico nel suo genere, le opzioni a disposizione in Italia sono più di una. Su tutte, ad ogni modo, merita una menzione speciale il Castello Dal Pozzo, una location magica dal sapore neogotico ideale per gli amanti di uno stile romantico e british.

Il Castello Dal Pozzo, una location perfetta per un matrimonio da favola

Tutti, almeno una volta nella vita, hanno sognato di essere principi e principesse nel loro grande giorno. Per realizzare delle nozze in pieno stile fairytale, ad ogni modo, non serve volare sino in Inghilterra: sarà sufficiente raggiungere le rive del Lago Maggiore per rimanere ammaliati dall’immensità di Castello Dal Pozzo, residenza storica tra le più suggestive d’Italia, ma capace di racchiudere tutto il fascino dello stile britannico.

Questa bellissima struttura fornisce soluzioni per matrimoni civili, simbolici e religiosi, con la disponibilità della cappella privata per cerimonie simboliche e la chiesa di San Martino, a soli 200 metri, per cerimonie religiose. Gli ampi spazi della proprietà consentono di accogliere eventi fino a 250 ospiti, garantendo un ambiente elegante e versatile per ogni stile di celebrazione.

Che abbiate pensato a dei fiori d’arancio in grande stile, o che siano state delle nozze vip ambientate proprio in un magico castello ad ispirarvi, questa soluzione potrebbe rivelarsi per voi una valida scelta: dall’allestimento degli ambienti al menù sarete infatti voi a personalizzare il sì. Senza tuttavia rinunciare ad una cornice che promette di regalare emozioni e delle splendide immagini per l’album di nozze.

La storia del Castello: da fortezza a resort di lusso

Situato sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, il Castello Dal Pozzo vanta una storia che risale fino al IX secolo. Originariamente castrum romano, è stato riedificato nel XVII secolo dai discendenti della famiglia Visconti e trasformato poi nel XIX secolo in un elegante castello neogotico Vittoriano, un unicum in Italia, progettato dall’architetto Richard Popwell Pullan, cognato di William Burgess e seguace della scuola Augustus Pugin.

Fonte: Ufficio stampa Castello Dal Pozzo

Oggi la struttura è diventata un simbolo di eleganza grazie alla famiglia Dal Pozzo d’Annone, che da più di sei generazioni è custode del Castello: la proprietà è nelle mani dei tre fratelli, Oberto, Vittorio e Cassiano, mentre l’attività ricettiva è coordinata dagli eredi di Cassiano, Aimone e Guendalina, assieme a un team di professionisti altamente qualificato.

Sono loro ad aver trasformato la magione in un romantico resort, che comprende il Castello, il Palazzo e le Scuderie, offre 46 camere uniche, il ristorante gourmet “Le Fief”, l’American Bar, il “Dan Garden Lounge” e la piscina con il bistrò “Folia Life”. Il tutto immerso in 24 ettari di parco secolare all’inglese. Insomma, non sembra mancare proprio nulla per dei fiori d’arancio da film.

Gli spazi interni ed esterni della tenuta per il ricevimento nuziale

Lo stile del Castello Dal Pozzo è quello delle grandi tenute inglesi, rese immortali anche grazie a pellicole come “Barry Lindon” o “Ragione e Sentimento”, ma anche a serie tv come “Downton Abbey” e “Bridgerton”. Si tratta quindi di una magione in pieno stile “british” con giardini all’inglese, magica e romantica allo stesso tempo.

Il relais riflette i canoni dell’ architettura neogotica vittoriana, grazie ai lavori di riedificazione del XVII secolo a cura di Richard Popwell Pullan, con influenze che richiamano lo stile tipico delle residenze nobiliari inglesi. Ogni singolo dettaglio, dalle torri imponenti ai saloni affrescati, riflette la cura e l’attenzione per l’eleganza e il lusso, tradendo un gusto ed un’estetica facilmente identificabili.

Le terrazze panoramiche del castello offrono viste mozzafiato sul lago e sul parco secolare all’inglese di oltre 24 ettari, mentre il grande giardino antistante si presta perfettamente a eleganti aperitivi: via libera, quindi, se avete pensato ad un cocktail nuziale o avete optato per dei fiori d’arancio nel periodo estivo. In alternativa, è possibile scegliere anche la romantica Orangerie per una celebrazione all’aperto.

Fonte: Ufficio stampa Castello Dal Pozzo

Le sontuose sale interne, decorate con affreschi, lampadari in vetro di Murano e raffinate finiture in marmo, sono invece più indicate per le nozze d’inverno: gli sposi potranno consultarsi con gli esperti della struttura per allestire al meglio gli ambienti e realizzare dei fiori d’arancio in stile Bridgerton oppure ispirati ai grandi classici della letteratura romantica.

In virtù della sua particolare posizione e architettura, il Castello Dal Pozzo risulta ideale per i ricevimenti di nozze, in particolare per i destination wedding: al termine della cerimonia, infatti, gli ospiti e gli sposi potranno soggiornare nell’hotel della struttura. Le camere e le suite del castello, per un totale di 46, combinano charme storico e comfort moderno, offrendo un’accoglienza raffinata, con viste mozzafiato sul Lago Maggiore.

Le proposte per il menù nuziale: dal banchetto agli aperitivi

Non c’è cerimonia di nozze che si rispetti senza un banchetto all’altezza della situazione. Il Castello Dal Pozzo non fa eccezione, grazie agli eleganti spazi interni del ristorante “Le Fief”, che offre un’atmosfera raccolta per i ricevimenti, con un percorso gastronomico che unisce piatti tradizionali e innovativi, curati con passione dall’Executive Chef Enrico Bazzanella, che da oltre dieci anni guida la cucina del resort.

Fonte: Ufficio stampa Castello Dal Pozzo

Le proposte culinarie dei pranzi, banchetti e ricevimenti, sono un’esaltazione di sapori e profumi valorizzati grazie all’uso di ingredienti freschi, ricercati e di primissima qualità, provenienti dalle eccellenze italiane e da produttori artigianali locali. Il menù nuziale viene studiato attentamente dall’Executive Chef e del Maître di sala assieme ai novelli sposi: l’obiettivo è quello di raccontarne la storia d’amore attraverso piatti e pietanze che riflettano i gusti e le esigenze dei festeggiati.

Qualora si sia alla ricerca di qualcosa di più sobrio, sono possibili anche eleganti aperitivi a bordo piscina la sera prima del matrimonio e brunch rilassati il giorno successivo, permettendo agli sposi e ai loro cari di godere appieno della magia del luogo. Il tutto condito da musica e buon intrattenimento.