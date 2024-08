Come organizzare un matrimonio a tema viaggio: idee per wanderluster

Fonte: 123RF Matrimonio a tema viaggio

I viaggi possono rappresentare un momento importante per molte coppie, e non sorprende la popolarità di questo tema per le nozze dei futuri sposi. Soprattutto se ad una romantica fuga d’amore è legata la nascita della relazione o se i coniugi sono entrambi avventurieri ed appassionati wanderluster.

Organizzare delle nozze a tema viaggio, tuttavia, non significa dover necessariamente spostarsi verso mete esotiche per pronunciare il fatidico sì. A contrario, si può pensare di trasformare la location nuziale in un vero e proprio viaggio intorno al mondo, oppure di integrare tra le decorazioni dettagli come mappamondi o valigie. Qualunque sia la vostra decisione, affidarsi a questo topic significherà regalare agli ospiti un’esperienza unica e originale nel suo genere. Siete a corto di idee? Dalla location al menù, ecco qualche idea per organizzare un matrimonio a tema viaggio.

La location per un matrimonio a tema viaggio

La location rappresenta probabilmente il particolare più importante per un matrimonio a tema viaggio. Sia che organizziate una vera e propria trasferta per i vostri ospiti, sia che decidiate di optare per un viaggio solo in senso metaforico, ecco quali potrebbero essere le opzioni migliori.

Destination Wedding

Nulla rispecchia maggiormente il tema del viaggio di un destination wedding. Si tratta infatti di una soluzione che vede gli sposi organizzare il proprio sì in una location lontana da quella della propria residenza, distribuendo le celebrazioni su più giorni. Questa opzione è particolarmente indicata per le nozze che non abbiano un numero di invitati molto alto, e dà la possibilità ai festeggiati di mostrare ai propri amici e parenti dei luoghi a cui siano particolarmente legati: è importante che la meta prescelta, qualunque essa sia, abbia un significato particolare per gli sposi.

Nel caso in cui decidiate di organizzare un destination wedding, inoltre, pensate anche ad un’eventuale rehearsal dinner e ad un brunch di matrimonio, per regalare qualche ora di relax agli ospiti dopo le fatiche dei fiori d’arancio. Poiché i festeggiamenti si distribuiscono su più giorni, una cerimonia di questo tipo potrebbe richiedere un maggior sforzo organizzativo: prendete in considerazione la possibilità di rivolgervi ad un wedding planner o ad wedding concierge per evitare imprevisti e godervi al massimo le celebrazioni.

Matrimoni locali

Se non vi è possibile organizzare un destination wedding, nulla vi impedisce di organizzare un matrimonio a tema viaggio poco lontano da casa. Le soluzioni sono due: da un lato, potete scegliere un classico ristorante o uno spazio outdoor e trasformarlo con addobbi e decorazioni. Dall’altro, invece, potete optare per una cornice più suggestiva che catturi l’essenza del viaggio, come una nave o a bordo di un bus privato. Potrebbe rivelarsi piuttosto complicato, ma la hall di un aeroporto o una stazione ferroviaria vi aiuterebbero a rendere il sì a dir poco indimenticabile.

Nulla vi vieta, comunque, di scegliere delle nozze casalinghe: con i giusti addobbi perfino il giardino domestico potrebbe diventare una perfetta location per il sì.

Gli inviti a tema viaggio

Gli inviti rappresentano un vero e proprio biglietto da visita per tutti i matrimoni, ed è importante che annuncino il topic della cerimonia. Per un matrimonio a tema viaggio, ad esempio, potreste scegliere delle cartoline con l’immagine degli sposi al posto delle classiche partecipazioni. Se invece volete restare fedeli alla tradizione, esistono comunque diversi modi per personalizzare i vostri inviti: potete ad esempio inserire l’illustrazione della vostra meta del cuore, o motivi come bussole e mappamondi. Oltre al biglietto RVSP potreste inserire nella busta da consegnare a ciascun invitato anche una mappa su cui evidenziare le vostre mete preferite. Una volta sigillato il tutto, potete infine apporre dei francobolli: un dettaglio che può assolutamente fare la differenza.

Le decorazioni perfette per i wanderluster

Se avete deciso di non partire, ma di organizzare una cerimonia locale per i vostri fiori d’arancio, i dettagli possono essere l’elemento che più di ogni altro può aiutare per un matrimonio a tema viaggio. La wedding stationery, da questo punto di vista, offre molte idee: per il programma della cerimonia, ad esempio, potete ispirarvi al formato di un passaporto, mentre per i segnaposti il riferimento possono essere le targhette per le valigie. Per gli addobbi, invece, affidatevi a bussole come centrotavola o valigie in angoli della location ben in vista.

Non dimenticate, tuttavia, di fondere questi dettagli con le classiche decorazioni floreali e la palette cromatica di riferimento, così da mantenere uno stile più elegante e formale. Gli esperti consigliano infatti di inserire solo qualche accento che richiami il tema della cerimonia per non snaturare lo spirito dei fiori d’arancio.

Il menù per un matrimonio da viaggiatori

Per l’aperitivo, così come per le bevande e il menù vero e proprio, lasciatevi ispirare dai vostri viaggi del cuore. Sushi o tapas sono un’ottima soluzione per l’happy hour, mentre per le portate principali potreste affidarvi alla raffinata cucina francese. In ogni caso, non abbiate paura di osare anche con piatti che potrebbero sembrare poco adatti a dei fiori d’arancio: lo spirito della vostra cerimonia è proprio questo!

Se non riuscite a scegliere un’unica tradizione culinaria per il vostro menù, potete accordarvi con lo chef per una serie di degustazioni che provengano da tutto il mondo, optando magari per porzioni non eccessivamente abbondanti. Infine, chiedete al barman di creare dei cocktail ispirati a spezie e sapori dei diversi Paesi del mondo, scegliendo per ciascuno un nome che ne richiami l’origine.

Non dimenticate l’impiattamento: anche in questo caso scegliete motivi ispirati al tema del si. Qualche idea? Aeroplani di carta come cake topper o fazzoletti come vere e proprie mappe.

L’intrattenimento ispirato ai viaggi

Per rendere il vostro grande giorno ancora più speciale, regalate qualche ora di divertimento ai vostri ospiti. Conduceteli in un vero e proprio viaggio virtuale, mostrando loro le vostre destinazioni del cuore o allestendo una parete con gli scatti delle vostre fughe più belle. In alternativa, anche un quiz o un trivia a tema potrebbero renderli felici.

Non dimenticate la musica: se non avete organizzato un destination wedding potete scegliere dei musicisti locali, o delle band che abbiano un repertorio di global music. Potete anche sorprendere gli invitati con dei numeri di danza: che si tratti di ballerini di samba o danzatrici del ventre apprezzeranno senz’altro.