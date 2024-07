Programma di matrimonio: cosa inserire sulla brochure

Fonte: 123RF Un programma di matrimonio

I fiori d’arancio sono caratterizzati da diversi momenti importanti: dal rito al taglio della torta, non solo per i festeggiati, ma anche per gli invitati potrebbe rivelarsi difficile riuscire a tener traccia di tutto. Per questo motivo, nel giorno del “sì”, sempre più coppie scelgono di stilare un programma del matrimonio, da distribuire tra tutti gli ospiti.

Che sia in versione digitale o cartacea, un programma di matrimonio di solito contiene dettagli su tutte le fasi che caratterizzano una cerimonia nuziale. L’obiettivo, non solo è quello di sottolineare i momenti salienti dei fiori d’arancio, ma anche di ringraziare le persone che hanno reso ancor più speciale il grande giorno per gli sposi. Ma come deve essere stilato un programma di matrimonio? E cosa bisogna inserire sulla brochure? Ve lo spieghiamo in questa guida.

Che cos’è il programma di matrimonio

Il programma di matrimonio è solitamente una delle componenti della wedding stationery di nozze. Si tratta quindi di una brochure o di una card realizzata nello stesso stile e con la stessa palette cromatica degli inviti nuziali, su cui vengono esplicitati i momenti salienti dei fiori d’arancio.

Alcuni sposi decidono di dedicare una sezione del proprio sito di matrimonio al programma, declinandolo quindi in versione digitale: in questo modo, gli ospiti possono consultarlo tranquillamente dal proprio smartphone. Altri, tuttavia, preferiscono restare fedeli alla tradizione ed inserirlo tra i documenti della wedding stationery.

Cosa inserire nel programma di matrimonio

Sebbene le coppie possano sentirsi libere di inserire nel proprio programma di matrimonio i dettagli che ritengono più importanti, esistono informazioni essenziali che non possono non essere esplicitate nel progetto. In primis, si tratta ovviamente di dati di carattere pratico, come le generalità degli sposi o la location di nozze. Altri aspetti, tuttavia, possono variare: gli sposi possono decidere in che ordine inserire gli eventi di giornata, oppure di dedicare una parte a dei messaggi personali da recapitare agli invitati.

Ecco quali sono secondo gli esperti le informazioni che non possono assolutamente mancare su un programma di matrimonio.

Nome, data e location del sì



I nomi degli sposi, la data dell’evento e la location della cerimonia sono solitamente scritti sulla prima pagina del programma. Nel caso in cui si tratti di un unico foglio, questi dettagli vanno espressi nell’intestazione. Alcune persone scelgono di aggiungere in questa sezione del programma anche la data d’inizio della cerimonia, così che gli invitati possano organizzare nel miglior modo possibile le proprie esigenze prima che il rito vero e proprio cominci.

Ordine degli eventi

Una seconda sezione va dedicata invece agli eventi che caratterizzano la cerimonia, così da permettere agli ospiti di avere un’idea di come si svolgerà la giornata. Nel caso in cui sia previsto un rito religioso, si può anche scegliere di elencarne i momenti salienti, soprattutto nel caso in cui ci siano persone che non hanno familiarità con questo tipo di funzioni.

Ad ogni modo, gli eventi che non possono assolutamente mancare sul programma nuziale sono i seguenti:

Corteo nuziale : qui vanno inseriti i nomi di damigelle e quanti prenderanno parte alla processione matrimoniale.

: qui vanno inseriti i nomi di damigelle e quanti prenderanno parte alla processione matrimoniale. Benvenuto o introduzione : se l ’officiante di nozze aprirà la cerimonia con un piccolo discorso, si può specificare questo momento, non dimenticando di trascrivere anche il nome del protagonista.

: se l aprirà la cerimonia con un piccolo discorso, si può specificare questo momento, non dimenticando di trascrivere anche il nome del protagonista. Letture : sono solitamente un momento saliente dei riti religiosi, ma anche chi abbia optato per un rito civile potrebbe inserirne alcune, concentrandosi su poesie o brani letterari. In tal caso, potete citarne il titolo e il nome dei lettori.

: sono solitamente un momento saliente dei riti religiosi, ma anche chi abbia optato per un rito civile potrebbe inserirne alcune, concentrandosi su In tal caso, potete citarne il titolo e il nome dei lettori. Scambio dei voti e degli anelli : è uno dei momenti più importanti di qualsiasi tipo di cerimonia, sia civile che religiosa.

: è uno dei momenti più importanti di qualsiasi tipo di cerimonia, sia civile che religiosa. Fine del rito: indica la conclusione del rito religioso e civile.

indica la conclusione del rito religioso e civile. Inizio del ricevimento: si può decidere di inserire anche la data d’inizio e l’indirizzo della location presso cui si svolgerà il banchetto nuziale.

Nomi dei partecipanti della cerimonia

Se si ha a disposizione dello spazio sul programma di matrimonio, sarebbe buona educazione inserire i nomi degli amici e dei membri della famiglia che hanno un ruolo importante nella vostra cerimonia. Secondo gli esperti, quindi, andrebbero citati i rispettivi genitori, damigelle, paggetto e testimoni. Qualora ne abbiate scelto uno, inserite anche il compare d’anello e, ovviamente, l’officiante di nozze o chiunque sia chiamato a leggere durante il rito.

Ringraziamenti

Molte coppie approfittano del programma di matrimonio per esprimere la propria gratitudine nei confronti di chiunque abbia preso parte alla cerimonia, utilizzando una parte della brochure per dei brevi ringraziamenti. Che si tratti di amici, dei propri genitori o di chiunque non abbia mai fatti mancare il proprio supporto nei momenti più importanti, prendere una decisione di questo tipo potrebbe rivelarsi un gesto molto apprezzato.

Eventuali tributi speciali

Se cercate un modo speciale per rivolgere un pensiero ad una persona cara scomparsa, potete pensare ad un tributo sul programma di matrimonio per tenerne viva la memoria. Che si tratti di un familiare stretto, o di un amico scomparso prematuramente, utilizzate una sezione del documento per dedicare loro un piccolo pensiero. Il consiglio, tuttavia, è quello di non esagerare con il numero di parole, ma limitarsi a qualche riga particolarmente significativa.

Dettagli personali

Se a contrario siete una coppia ironica e non volete rinunciare a regalare qualche sorriso ai vostri invitati anche nel giorno del sì, potete utilizzare la card del programma per inserire una parentesi originale. Potreste, ad esempio, stilare una storyline divertente della vostra relazione, o dedicare una pagina ad un cruciverba creativo sulla coppia degli sposi.

Potete personalizzare il programma anche in maniera differente, e facendo cioè riferimento a dettagli visuali: non parliamo solo dei colori scelti, ma anche di eventuali illustrazioni o ritratti. Magari realizzati proprio da uno dei due protagonisti della cerimonia.

Chiusura

Infine, non può mancare nel programma una conclusione. Potete decidere di aggiungere una nota finale di ringraziamento per gli ospiti e gli invitati che hanno preso parte alla cerimonia, oppure con una citazione o un aforisma a voi particolarmente caro.

Se invece preferite delle informazioni di carattere più pratico, potete linkare il vostro sito di matrimonio, oppure esplicitare l’indirizzo della location del ricevimento nuziale.