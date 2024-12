Come organizzare un matrimonio a Capodanno

Fonte: 123RF Un matrimonio a Capodanno

Non c’è modo migliore per iniziare il nuovo anno che pronunciando il fatidico sì. Celebrare un matrimonio la notte di Capodanno non è una pratica molto diffusa, eppure potrebbe rivelarsi una scelta vincente per molti sposi: lo spirito festivo e gioioso, l’abbondanza di cibo e il divertimento in pista da ballo di sicuro non mancheranno.

L’idea di una cerimonia nuziale nella notte di San Silvestro vi alletta? Ecco qualche consiglio per organizzare un matrimonio a Capodanno degno di essere ricordato.

Consigli per organizzare un matrimonio a Capodanno

Organizzare un matrimonio a Capodanno porta sicuramente molti vantaggi, ma necessita probabilmente di un maggior impegno. Trattandosi di un giorno festivo, infatti, saranno necessari alcuni accorgimenti particolari ed un maggior preavviso per fornitori ed ospiti, chiamati a spostarsi in un periodo dell’anno molto particolare. Ecco qualche consiglio per allestire dei fiori d’arancio indimenticabili.

Prenotate con largo anticipo

La maggior parte dei matrimoni richiede una pianificazione anticipata, ma se avete scelto Capodanno come data del sì questo aspetto è ancor più importante. Molti ristoranti e strutture organizzano infatti delle feste private in questa occasione, e bisognerà agire in tempo per accaparrarsi la location dei sogni.

Per evitare brutte sorprese, è quindi fondamentale fissare una data con il massimo anticipo possibile e parlare immediatamente con i fornitori. Altrettanto importante potrebbe essere l’invio di un “save the date” agli invitati, in modo che gli ospiti possano organizzare adeguatamente i propri spostamenti.

Confrontatevi prima con parenti ed amici più cari

Da un punto di vista lavorativo, scegliere un giorno festivo per il proprio matrimonio potrebbe garantire una maggior flessibilità agli invitati, ma non tutti gli ospiti potrebbero essere disposti a sfidare il traffico intenso per essere presenti. Prima di fissare la data, parlate quindi con familiari ed amici più stretti per assicurarvi la loro disponibilità in concomitanza con il 31 dicembre. Qualora tutti siano d’accordo, potete continuare con la pianificazione.

C’è di più: molti invitati potrebbero salutare con grande entusiasmo la vostra scelta di celebrare il matrimonio nella notte di Capodanno, poiché garantirete loro piani divertenti per la festività liberandoli dalla preoccupazione dell’organizzazione.

Rivolgetevi ad un wedding planner

Affidarsi ad un wedding planner è sempre una buona idea. Soprattutto la notte di Capodanno. Un esperto potrà aiutare a confrontarsi con fornitori e location in modo più rapido e veloce, semplificando il processo dell’organizzazione. Questa opzione assume ancor più valore se avete pensato ad un destination wedding: un planner può aiutarvi a selezionare in modo più efficiente (e rapido) i tour operator, consigliandovi le migliori strategie per far arrivare tutti gli ospiti nel luogo senza superare il budget.

Non sottovalutate il meteo

Potrebbe sembrare un consiglio ovvio, ma proprio come i matrimoni estivi potrebbero mettere a dura prova l’organizzazione a causa di caldo o pioggia, così quelli invernali sono caratterizzati da freddo e, in alcuni casi, neve. Se siete abbastanza fortunati da incappare in una giornata mite, magari con una temperatura di 10 gradi, approfittatene per scattare qualche foto all’aperto, ma assicuratevi di avere piani completamente al coperto per ogni momento del vostro matrimonio.

Prevedete un budget extra per le festività

Stabilite un budget più alto per la maggior parte delle voci relative a decorazioni, location e catering. I costi di manodopera, fiori, trasporti, camere e altro ancora aumentano a Capodanno, soprattutto per compensare gli operatori che lavorano in una serata così importante. Questi aumenti si riflettono anche sulle spese degli ospiti, soprattutto se devono arrivare da lontano: prima riuscirete a prenotare i fornitori e a informare gli ospiti sul vostro piano, maggiori saranno le probabilità di risparmiare per entrambi.

Come allestire un matrimonio a Capodanno

Capodanno è da sempre una festa allegra e coinvolgente, in cui regnano incontrastati brillantini, colori sgargianti e tanto divertimento. I temi che caratterizzano l’atmosfera di San Silvestro possono essere inseriti anche all’interno della cornice nuziale, facendo attenzione a mantenere comunque intatto il buon gusto e la formalità che differenziano un matrimonio da un semplice veglione.

Le decorazioni

Un errore comune riguardo ai matrimoni di Capodanno è pensare che le decorazioni a tema siano già fornite dalla location scelta. Anche se gli ingressi di hotel o location possono essere decorati in modo festoso, le sale e gli spazi per le cerimonie sono delle tele bianche.

Sarà vostra responsabilità curare gli addobbi e personalizzare gli ambienti, lasciandovi ispirare proprio dalla gioiosità di Capodanno. Potete quindi puntare su tovaglie di paillettes e colori gioiello, oppure optare per qualcosa che vi rappresenti di più. Da non sottovalutare, l’angolo del photo booth: è proprio qui che potete dare il vostro meglio, fornendo agli ospiti accessori scintillanti, cappelli a cilindro e trombette per celebrare in grande stile.

Il dress-code

In vista di Capodanno gli ospiti potrebbero essere dell’umore giusto per sfoggiare i loro outfit più adatti alle feste. Valutate di organizzare un evento con dress code black-tie o di richiedere un abbigliamento a tema. Anche le spose potrebbero pensare ad un cambio d’abito nel corso del ricevimento, indossando qualcosa con paillettes o un outfit da cocktail in stile charleston per mantenere l’atmosfera festosa.

L’intrattenimento

Siate creativi nel reinterpretare le tradizioni di Capodanno. Qualora non fosse possibile dedicare un momento ai fuochi d’artificio, cercate delle soluzioni alternative, come coriandoli o fiammelle per gli ospiti. In vista della mezzanotte, invece, distribuite bicchieri di bollicine tra i vostri invitati e fate partire il conto alla rovescia per il nuovo anno come fareste in una qualsiasi notte di San Silvestro. Potete dare un tocco ancor più originale al momento preparando una torre di Champagne o brindando con la vostra bevanda preferita. Considerate infine l’idea di far cadere coriandoli dal soffitto o di ingaggiare un artista a sorpresa che salga sul palco.

Il menù

Per quanto riguarda il menù, potete scegliere le specialità da portare in tavola in base alla location del sì e al vostro gusto personale. Tendenzialmente, la stagione invernale prevede un focus maggiore su carne e piatti caldi, ma nulla vi vieta di inserire delle ricette a base di pesce. Per restare fedeli allo spirito di Capodanno, tuttavia, potete pensare ad una portata a base di cotechino e lenticchie, così da accontentare anche gli invitati più superstiziosi.